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 Политика Украины
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 Разговор по видеосвязи глав МИД стран нормандского формата предварительно запланирован на 30 апреля, - Кулеба

Разговор министров иностранных дел стран нормандской четверки по видеосвязи предварительно запланирован на 30 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Президент Украины Владимир Зеленский всегда подчеркивал и подчеркивает, что достижение мира на Донбассе – его приоритет номер один. С момента вступления в должность министра иностранных дел Украины, я выступаю за активизацию диалога министров в нормандском формате. Я несколько раз поднимал этот вопрос в беседах с немецким коллегой Хайко Маасом. Рад, что ему удалось достичь договоренности с главой МИД России Сергеем Лавровым о проведении такого разговора по видеосвязи на следующей неделе. Она предварительно запланирована на 30 апреля", - рассказал он агентству в среду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видеоконференция в "нормандском формате" состоится на следующей неделе, - глава МИД Германии Маас

Источник: https://censor.net.ua/n3190863
 
 
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Перед розмовами Нормандського формату ЗСУ мають просунутись вперед на кілька кілометрів та взяти під контроль нові населені пункти, щоб примусити путіна до переговорів.
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Швидкий наступ ЗСУ відновить інтерес всіх учасників Нормандських переговорів до мирного врегулювання! Влада має вміло поєднувати відступ з наступом. Зараз час для наступу!
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Этот Кулеба похож на того, кто постоянно мнет свои яйца, но до оргазма так и не доходит.
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Политического решения проблемы донбасса и Крыма для Украины....есть военное решение..сидеть и ждать пока сдохнет Путин слишком глупо.... Или же военным путем забирать либо вечный позор...смерть ***** не решит проблем Украины ..либо идете и забираете все военным путем либо признаете себя слабаками ....и теряете в недели по несколько патриотов на фронте и хрен знает на сколько десятилетий это протянеться
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