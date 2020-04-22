 Разговор по видеосвязи глав МИД стран нормандского формата предварительно запланирован на 30 апреля, - Кулеба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Президент Украины Владимир Зеленский всегда подчеркивал и подчеркивает, что достижение мира на Донбассе – его приоритет номер один. С момента вступления в должность министра иностранных дел Украины, я выступаю за активизацию диалога министров в нормандском формате. Я несколько раз поднимал этот вопрос в беседах с немецким коллегой Хайко Маасом. Рад, что ему удалось достичь договоренности с главой МИД России Сергеем Лавровым о проведении такого разговора по видеосвязи на следующей неделе. Она предварительно запланирована на 30 апреля", - рассказал он агентству в среду.

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