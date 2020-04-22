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 Политика Украины
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Все про:Офис Президента (343) Машовец (1)

 Зеленский назначил Машовца заместителем главы Офиса президента

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы офиса президента Романа Машовца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Главы государства.

В сообщении отмечается: "Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время совещания, посвященного вопросам национальной безопасности и обороны страны, представил нового заместителя руководителя Офиса Главы государства Романа Машовца.

Одним из главных задач, поставленных перед Романом Машовцом, является завершение работы над подготовкой Стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами. Этот вопрос планируется рассмотреть на совещании под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова.

Роман Машовец подчеркнул важность пересмотра отдельных документов, касающихся сектора по обороне и безопасности. По его словам, необходимо наладить четкую координацию и взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвями власти, а также Офисом Президента для системной работы над решением актуальных проблем отрасли".

"Генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Абромавичюс обратил внимание на решение проблем предприятий, входящих в состав концерна.

Министр обороны Андрей Таран выразил надежду на конструктивное и профессиональное сотрудничество ветвей власти в интересах Украинского государства.

В совещании также приняли участие секретарь СНБО Алексей Данилов, начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, народные депутаты, представители силовых структур", - подчеркивается в сообщении.

Справка. Роман Машовец родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию. Ветеран военной разведки и специального назначения. С июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. Стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ".

На сайте Главы государства опубликован Указ №152-2020, котрым с должности заместителя Главы Офиса президента уволена Анна Коваленко, а указом №153-2020 на должность заместителя главы Офиса президента назначен Роман Машовец.

Источник: https://censor.net.ua/n3190860
 
 
 Топ комментарии
 
Ой, вей! Якщо враховувати той факт, що президент Оточує себе виключно комфортними особисто для нього людьми, то виходить що українці для нього не входять в цю групу.
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Они суки всем своим знакомым решили пенсию министерскую дать? За пару дней "работы"?
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Зеленский назначил Машовца заместителем главы Офиса президента - Цензор.НЕТ 3103
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Юрий Бутусов
4 год ·

Пять стадий принятия реформ украинских президентов
1. Отрицание. Президент не может поверить, что его обещаниям провести реформы поверили и избрали, хотя он не представлял детального плана что именно и как собирается менять и не ставил сроков.
2. Гнев. Возмущение бездействием "новых лиц", которых назначили чиновниками и депутатами, а они не понимают, какие реформы делать, ненависть к журналистам и зрадофилам, которые вечно лезут с советами и не понимают, какие все вокруг тупые, потому что тоже тупые.

3. Торг. Попытка провести реформы в каких-то отдельно взятых министерствах, отдавая остальные министерства, госпредприятия и денежные потоки на откуп своим знакомым олигархам, рейдерам и "крепким хозяйственникам" пенсионного возраста.
4. Депрессия. Отчаяние и ужас, что имидж реформатора испорчен, договорняки с олигархами, чтобы не мочили на их телеканалах, поднаем сммщиков с пустыми аватарками в фейсбуке, и пиарщиков с опытом отмазывания предыдущих президентов, а чего стесняться, с волками жить - по волчьи выть, реформировать их будем на втором сроке.
5. Принятие. "Я вроде уже все варианты реформ перепробовал, но рейтинг падает. Назначу на какую-то должность, где нет больших полномочий Михаила Саакашвили, теперь он будет говорить, что я реформатор и ему точно поверят, потому что я ему дал гражданство, так что все будет хорошо".
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Бутусов припиняйте критиканство. Зеленського є кому критикувати. Зверніть увагу на те що Офіс Президента перетворюється на тіньовий уряд, а це порушення Конституції України! Люди які обіймають посади в Офісі Президента взагалі далекі від того рівня міністрів, якому вони мають відповідати! Краще про це напишіть а не вподобляйтесь порохоботам! Критика має бути якісною, яку приємно читати! Де аналітика від провідних економістів, банкірів, дипломатів, чиновників, медиків, профільних фахівців! Екс-директор **** Олександр Савченко пожалівся мені, що жодне з Інтернет-видань не захотів розміщувати його поради владі на безкоштовній основі. В чому річ? Грошей не вистачає? Пам'ятаєте ці рядки "За шмат гнилої ковбаси у Вас хоч матір попроси". Не знаєте про кого це?
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Ой, вей! Якщо враховувати той факт, що президент Оточує себе виключно комфортними особисто для нього людьми, то виходить що українці для нього не входять в цю групу.
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а Гройсмани теж українці у нас були, як у вас в США всі амереканц і
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справді, оцей Машовець - істий зебіл, хоча би з його блогу на LB.ua Зваж, не згадав про те, що саме ветерани вимагали параду...
Дуже схоже, що законспірований агент касапів, зважаючи на його йорнічання в п.2 та в тому, що з-за Ющенка його було звільнено з структур військової розвідки... Перебивався грантами...
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Очень хорошее даже! Будут больше земель засевать. рожь, овёс, вот это всё..
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как чем они ярий зєлєбобь! 43 годика а ужо ВєТіРАн!!!! во оно какь!!!
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...и чем он хорош?...
=================
...чєм ґрузіни... (с)
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Они суки всем своим знакомым решили пенсию министерскую дать? За пару дней "работы"?
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Что, завхоз не справляется скрепки закупать?
Так назначьте ему еще 10 заместителей?
Дебилы, б.лять!!!
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Назначения последнего времени все больше свидетельствуют о том, что клоун рассевшийся не в своём должностном кресле скорее полный импотент, чем то, чем себя воображает....
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"Украина, ты одурела". Эти три слова я написал ровно год назад. Боже, что тогда, на волне всеобщего метания чепчиков в воздух, началось… Кто-то меня просто отферндил. Кто-то - из моих коллег, людей, которых я считал друзьями, с которыми мы ползали по Майдану - начал мне писать о том, что я со своим мскльским паспортом рожей не вышел рот тут открывать. Вали обратно к своему Путину и там пиши, что хочешь. Кто-то мне говорил, что это самый глупый из моих постов и мозгами я не очень. В общем, обрушение в отношениях было примерно таким же, как после доктора Лизы. Сидел, уронив челюсть на стол, и ощущал полное дежа-вю.
А, главное, было чертовски, до боли, невыносимо обидно, что одни и те же технологии по опусканию пелены на глаза умным, адекватным, в общем-то, людям - с одинаковой эффективностью сработали и там, и здесь. Что вы делаете?? Очнитесь!!!
И вот уже те, кого ты считал своими, с этой застлавшей глаза пеленой, орут тебе в лицо - ах ты, падла, не скорбишь/не радуешься вместе с нами!!!
Как часто пишет один из таких моих бывших друзей:
Ну шо, как вы, дяди?

Есть пять наиболее вероятных вариантов развития событий. Пойдем от оптимистичного к пессимистичному.
Первый. Назовем его «вариант Портникова». Потому что это единственный пункт, в котором я с Виталием не схожусь в оценке нынешней ситуации. Зеленая власть понимает, что у неё нет другого выхода, и превращается в коллективного Порошенко. Продолжает курс на армию-мову-веру, противостояние с Россией в политическом поле, в правовом поле, на международной арене, на театре военных действий, в Керченском проливе, не сдает позиций и территорий, не ведет переговоров, отказывается от сотрудничества с Коломойским. Это самый оптимистичный вариант.

Вариант второй. Владимир Зеленский понимает, что реальность и сериал - две совершенно разные вещи. Что нельзя взять и посадить коррупционеров щелчком пальца. Как бы не хотелось. Что нельзя просто перестать стрелять и выиграть войну. Что нельзя послать МВФ. Что дело не в барыгах, барышах на крови и докторе Смерть. Это понимание, кажется, уже начинает к нему приходить. Он, правда, до сих пор еще даже не осознает, насколько та яма, в которую он по своей собственной воле, ожидая аплодисментов и всеобщей любви публики, залез с головой год назад, насколько эта яма глубока, и какие бездны ада скрываются там в глубине, но, барахтаясь на поверхности, про первые пять сантиметров этой Марианской впадины, именуемой «политикой», он, кажется, начал что-то если и не понимать, то догадываться.
И вот, руководствуясь этими догадками, Владимир Александрович перестает что либо трогать руками вообще, закрывается в домике и пишет оттуда видосики. На этом его участие в управлении страной и ограничивается. И ситуация на оставшиеся четыре года остается примерно такой, как есть сейчас.
Это наиболее желаемый из реальных вариантов. Наименее худший из всех плохих. Потому что хороших, за исключением первого, в который я не верю, нет.

Вариант третий. Владимир Александрович, так ничего и не поняв, продолжает действия руками, но ему не дают переходить красные линии активисты с палатками, которые время от времени приходят ночевать на Банковую. И загоняют его обратно за флажки. И вода на российские военные базы в Крыму не поступает, переговоры с ОРДЛО напрямую не ведутся, капитуляция в Париже не подписывается, Суркову руки не пожимаются, антиколомойский закон принимается. При благоприятном развитии событий этот вариант перетекает в вариант два, и ситуация замораживается на оставшиеся четыре года. Это наиболее реалистичный вариант. Ну, мне хочется в это верить.

При неблагоприятном развитии событий вариант три перетекает в вариант четыре - Владимиру Александровичу окончательно надоедает, что ему никто не хлопает, а только поливают дерьмом со всех сторон, у него происходит нервный срыв, и он предпринимкет попытку из субъекта насмешек стать объектом политики и доказать, что он здесь власть, самостоятельная фигура и действительно президент. И пытается разогнать мешающее ему воинственное меньшинство. После первого же выстрела страна падает во внутреукраинскую мясорубку. После
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А Машовец откуда нарисовался? Он из кварталовских? Или жил с Ермаком в одном подъезде? Или заслан путиным в помощь нашим " труженикам" ?
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грантоїд, скоріш за все - соросовький.
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Я про "соросівських грантоїдів" лише від пороховати та рашевати чую. Мабуть, методички з однієї друкарні.
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Запліснявілі, та ви з тими "соросятами" носитесь, як дурні з писаною торбою. Не було у вас "соросят", Що розумним у вас робити? У вас, на кого не плюнь, самі підкацапники.
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Взагалі-то я прихильник Тимошенко. Та і зміст вашого коменту для нормальної людини важко зрозумілий.
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Та й мені не зрозуміло, як можна бути прихильником ватної бабенції і називати ватниками прихильників Порошенка? У вас покликання, всіх обріхувати, чи робота така? Маніпулятор
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В Україні лише два типи вати - рашевата та пороховата. Причому, пороховата навіть рашевату перевершила.
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Більшої погані ніж кацапські тролі, які прикидаються прихильниками тимошенко чи зеленського, будь кого, в Україні не знайдеш. Це погань, яка маніпуляціями стравлює українців між собою. Ви, "Алексей Чесноков", яскравий представник цієї кацапської бидлоти
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касапа, наволоч, не прикидуйся українцем
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О це і все, дурний пороховатнику, що ти зміг з себе вичавити?
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Чийсь кум-брат-сват.Дармоїд з грантожерської братви:

ТОВ"РЕЙНБОУ УКРАЇНА"
ТОВ"СЕВЕН ВОРЛДЗ"
ГО"ЦЕНТР ОБОРОННИХ РЕФОРМ" (голова-Данилюк)
ГО"ФОНД НАЦІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА"
ГО"ФОНД ЗДОРОВА НАЦІЯ"
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просто машовец купил себе должность у дЕрьмака. вот поэтому его назначил зельцман пилить миллиардный бюджет своего охфиса
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...Президент Украины, Владимир Зеленский рассказал, почему до сих пор он так и не посадил в тюрьму коррупционеров, как обещал во время избирательной кампании.Вину за проваленное обещание он переложил на украинцев - мол, они сами должны разобраться чего хотят, а у него нет полномочий "сажать всех" пока он президент. Об этом президент сказал в фильме "Год президента Зеленского", на телеканале "Украина 24" в среду, 22 апреля.
По словам Зеленского, сначала надо разобраться, чего хотят украинцы.
"Здесь надо разобраться нашим гражданам, чего они хотят. Часть граждан говорит: "Где посадки?". Я действительно этого очень хочу, и это обязательно будет. Но, когда я начинаю кому-то из наших правоохранителей звонить и спрашивать: "Где результат, вы же обещали людям?", другая часть граждан начинает говорить: "Ты президент, это не твои полномочия. Вы не можете к себе звать правоохранителей". Я говорю: "Окей, не имею телефонного права, ничего не имею, правоохранители, работайте и делайте свою работу", - сказал он.
"Вторая часть граждан потом говорит: "Как же они делают свою работу, когда нет результата, нет посадок?".Чего они хотят больше - посадок или влияния президента? Влияния президента на правоохранительные органы с той точки зрения, что этого человека надо посадить, а этого не надо трогать - этого влияния нет. Но еженедельно вызывать их и спрашивать: "Где результат?", - я уверен, что такое влияние может быть. Я уверен, что такой контроль от президента хотят видеть люди", - резюмировал президент.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/375062-eto_ne_moi_polnomochija._zelenskij_objjasnil_ukraintsam_otsutstvie_obeshchannyh_posadok
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неужто ермак на лыжи становится? там уже петиция созрела.....
https://petition.president.gov.ua/petition/91322
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Все понял,окончил ВДА,якщо в1йськовий,то повинен служити,при Юще зв1льнений.Чому? Стоял у истоков создания ССО.почему не одел снова погоны,не подписал контракт,не пошел добровольцем? Если смог поступить в военно дипл.академию,то кто у него мама и папа,где родился,где ранее проживал? чой то Дерьмак все енти ответы на вопросы прячет однако.Казачок опять выйдет засланный?
Ну не верю я ,з.********,ну ни 1% не верю,где хотя бы раз Бубочка сдержал слово,сказал правду? Хотя ,извиняюсь,правду оно сказало позавчера,о том что нам нужно выжить.
А может оно имело в виду себя и Беню?
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Нарешті машовець знайшов "гідного". "Я не є політично заангажованою людиною, і мені байдуже на прізвища, та для мене буде кращим той лідер, який буде здатен щось дійсно змінювати. На сьогодні перспектива розвитку силового блоку не зовсім ясна." Реально ... Фу
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Дерьмака убирай , а не замов нормальных ставь . Полтика у тебя Вава гибридная . Начальник - сепар , а зам - патриот .лебедь -рак и щука !
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