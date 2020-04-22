 Зеленский назначил Машовца заместителем главы Офиса президента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Главы государства.
В сообщении отмечается: "Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время совещания, посвященного вопросам национальной безопасности и обороны страны, представил нового заместителя руководителя Офиса Главы государства Романа Машовца.
Одним из главных задач, поставленных перед Романом Машовцом, является завершение работы над подготовкой Стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами. Этот вопрос планируется рассмотреть на совещании под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова.
Роман Машовец подчеркнул важность пересмотра отдельных документов, касающихся сектора по обороне и безопасности. По его словам, необходимо наладить четкую координацию и взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвями власти, а также Офисом Президента для системной работы над решением актуальных проблем отрасли".
"Генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Абромавичюс обратил внимание на решение проблем предприятий, входящих в состав концерна.
Министр обороны Андрей Таран выразил надежду на конструктивное и профессиональное сотрудничество ветвей власти в интересах Украинского государства.
В совещании также приняли участие секретарь СНБО Алексей Данилов, начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, народные депутаты, представители силовых структур", - подчеркивается в сообщении.
Справка. Роман Машовец родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию. Ветеран военной разведки и специального назначения. С июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. Стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ".
На сайте Главы государства опубликован Указ №152-2020, котрым с должности заместителя Главы Офиса президента уволена Анна Коваленко, а указом №153-2020 на должность заместителя главы Офиса президента назначен Роман Машовец.
4 год ·
Пять стадий принятия реформ украинских президентов
1. Отрицание. Президент не может поверить, что его обещаниям провести реформы поверили и избрали, хотя он не представлял детального плана что именно и как собирается менять и не ставил сроков.
2. Гнев. Возмущение бездействием "новых лиц", которых назначили чиновниками и депутатами, а они не понимают, какие реформы делать, ненависть к журналистам и зрадофилам, которые вечно лезут с советами и не понимают, какие все вокруг тупые, потому что тоже тупые.
3. Торг. Попытка провести реформы в каких-то отдельно взятых министерствах, отдавая остальные министерства, госпредприятия и денежные потоки на откуп своим знакомым олигархам, рейдерам и "крепким хозяйственникам" пенсионного возраста.
4. Депрессия. Отчаяние и ужас, что имидж реформатора испорчен, договорняки с олигархами, чтобы не мочили на их телеканалах, поднаем сммщиков с пустыми аватарками в фейсбуке, и пиарщиков с опытом отмазывания предыдущих президентов, а чего стесняться, с волками жить - по волчьи выть, реформировать их будем на втором сроке.
5. Принятие. "Я вроде уже все варианты реформ перепробовал, но рейтинг падает. Назначу на какую-то должность, где нет больших полномочий Михаила Саакашвили, теперь он будет говорить, что я реформатор и ему точно поверят, потому что я ему дал гражданство, так что все будет хорошо".
Дуже схоже, що законспірований агент касапів, зважаючи на його йорнічання в п.2 та в тому, що з-за Ющенка його було звільнено з структур військової розвідки... Перебивався грантами...
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...чєм ґрузіни... (с)
Так назначьте ему еще 10 заместителей?
Дебилы, б.лять!!!
А, главное, было чертовски, до боли, невыносимо обидно, что одни и те же технологии по опусканию пелены на глаза умным, адекватным, в общем-то, людям - с одинаковой эффективностью сработали и там, и здесь. Что вы делаете?? Очнитесь!!!
И вот уже те, кого ты считал своими, с этой застлавшей глаза пеленой, орут тебе в лицо - ах ты, падла, не скорбишь/не радуешься вместе с нами!!!
Как часто пишет один из таких моих бывших друзей:
Ну шо, как вы, дяди?
Есть пять наиболее вероятных вариантов развития событий. Пойдем от оптимистичного к пессимистичному.
Первый. Назовем его «вариант Портникова». Потому что это единственный пункт, в котором я с Виталием не схожусь в оценке нынешней ситуации. Зеленая власть понимает, что у неё нет другого выхода, и превращается в коллективного Порошенко. Продолжает курс на армию-мову-веру, противостояние с Россией в политическом поле, в правовом поле, на международной арене, на театре военных действий, в Керченском проливе, не сдает позиций и территорий, не ведет переговоров, отказывается от сотрудничества с Коломойским. Это самый оптимистичный вариант.
Вариант второй. Владимир Зеленский понимает, что реальность и сериал - две совершенно разные вещи. Что нельзя взять и посадить коррупционеров щелчком пальца. Как бы не хотелось. Что нельзя просто перестать стрелять и выиграть войну. Что нельзя послать МВФ. Что дело не в барыгах, барышах на крови и докторе Смерть. Это понимание, кажется, уже начинает к нему приходить. Он, правда, до сих пор еще даже не осознает, насколько та яма, в которую он по своей собственной воле, ожидая аплодисментов и всеобщей любви публики, залез с головой год назад, насколько эта яма глубока, и какие бездны ада скрываются там в глубине, но, барахтаясь на поверхности, про первые пять сантиметров этой Марианской впадины, именуемой «политикой», он, кажется, начал что-то если и не понимать, то догадываться.
И вот, руководствуясь этими догадками, Владимир Александрович перестает что либо трогать руками вообще, закрывается в домике и пишет оттуда видосики. На этом его участие в управлении страной и ограничивается. И ситуация на оставшиеся четыре года остается примерно такой, как есть сейчас.
Это наиболее желаемый из реальных вариантов. Наименее худший из всех плохих. Потому что хороших, за исключением первого, в который я не верю, нет.
Вариант третий. Владимир Александрович, так ничего и не поняв, продолжает действия руками, но ему не дают переходить красные линии активисты с палатками, которые время от времени приходят ночевать на Банковую. И загоняют его обратно за флажки. И вода на российские военные базы в Крыму не поступает, переговоры с ОРДЛО напрямую не ведутся, капитуляция в Париже не подписывается, Суркову руки не пожимаются, антиколомойский закон принимается. При благоприятном развитии событий этот вариант перетекает в вариант два, и ситуация замораживается на оставшиеся четыре года. Это наиболее реалистичный вариант. Ну, мне хочется в это верить.
При неблагоприятном развитии событий вариант три перетекает в вариант четыре - Владимиру Александровичу окончательно надоедает, что ему никто не хлопает, а только поливают дерьмом со всех сторон, у него происходит нервный срыв, и он предпринимкет попытку из субъекта насмешек стать объектом политики и доказать, что он здесь власть, самостоятельная фигура и действительно президент. И пытается разогнать мешающее ему воинственное меньшинство. После первого же выстрела страна падает во внутреукраинскую мясорубку. После
ТОВ"РЕЙНБОУ УКРАЇНА"
ТОВ"СЕВЕН ВОРЛДЗ"
ГО"ЦЕНТР ОБОРОННИХ РЕФОРМ" (голова-Данилюк)
ГО"ФОНД НАЦІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА"
ГО"ФОНД ЗДОРОВА НАЦІЯ"
По словам Зеленского, сначала надо разобраться, чего хотят украинцы.
"Здесь надо разобраться нашим гражданам, чего они хотят. Часть граждан говорит: "Где посадки?". Я действительно этого очень хочу, и это обязательно будет. Но, когда я начинаю кому-то из наших правоохранителей звонить и спрашивать: "Где результат, вы же обещали людям?", другая часть граждан начинает говорить: "Ты президент, это не твои полномочия. Вы не можете к себе звать правоохранителей". Я говорю: "Окей, не имею телефонного права, ничего не имею, правоохранители, работайте и делайте свою работу", - сказал он.
"Вторая часть граждан потом говорит: "Как же они делают свою работу, когда нет результата, нет посадок?".Чего они хотят больше - посадок или влияния президента? Влияния президента на правоохранительные органы с той точки зрения, что этого человека надо посадить, а этого не надо трогать - этого влияния нет. Но еженедельно вызывать их и спрашивать: "Где результат?", - я уверен, что такое влияние может быть. Я уверен, что такой контроль от президента хотят видеть люди", - резюмировал президент.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/375062-eto_ne_moi_polnomochija._zelenskij_objjasnil_ukraintsam_otsutstvie_obeshchannyh_posadok
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https://petition.president.gov.ua/petition/91322
Ну не верю я ,з.********,ну ни 1% не верю,где хотя бы раз Бубочка сдержал слово,сказал правду? Хотя ,извиняюсь,правду оно сказало позавчера,о том что нам нужно выжить.
А может оно имело в виду себя и Беню?