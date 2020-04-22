 В Черновицкой области COVID-19 выявлен у 167 медиков, двое из них умерли

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В Черновицкой области по состоянию на 21 апреля есть 167 работников медицинских учреждений, у которых обнаружен COVID-19. Среди летальных случаев от коронавируса есть двое медработников - это сестра-хозяйка из больницы скорой медицинской помощи и медсестра из Герцаевской районной больницы", - сообщили в Черновицкой ОГА.
Отмечается, что умершие медработники не работали в учреждениях, где лечатся больные с коронавирусом.
Напоминаем, в Черновицкой области зафиксировали уже 1053 случая инфицирования COVID-19.
Уже всем очевидно, что больницы это рассадники заражения короновирусом.
Как доказательство - массовое заражение врачей.
А значит и все кто попадает в больницы, где есть зараженные, тоже заражаются.
Лучше не попадать в больницу сейчас, ибо там большая вероятность заразится.
Сами разносили эпидемию.