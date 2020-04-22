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Все про:игорный бизнес (339) сговор (27)

 СМИ обнаружили картельный сговор в законе про игорный бизнес

В проекте закона про легализацию игорного бизнеса был найден пункт, который позволит участникам игорного рынка не платить налоги и скрывать свои обороты от государства.

Как передает Цензор.НЕТ,  журналисты Зеркало недели обратили внимание, что в авторов законопроекта 2285-д никогда не критикуют за наличие в проекте закона пункта о том, что система мониторинга рынка азартных рынка будет включена только в течение 2 лет после выдачи первых лицензий.

Согласно п. 3 переходных положений законопроекта 2285-д "Положения этого Закона об он-лайн системе мониторинга вступают в силу с момента введения системы он-лайн мониторинга в эксплуатацию соответствующим решением Уполномоченного органа, но не позднее, чем через два года с даты вступления в силу этого Закона".

Авторы расследования отмечают, что посредством он-лайн системы мониторинга государство получает возможность видеть, сколько денег и от кого зашли в рынок, сколько и кому вернулись назад в виде выигрышей, на какие суммы начислять налоги, сколько нужно перечислить в фонд финансирования культуры и социальных проектов, сколько потратить на развитие безопасной игры, нет ли попыток отмывания денег.

По мнению журналистов, если оставить данный пункт в таком виде и позволить запустить систему мониторинга спустя годы после выдачи лицензий, то Украина получит бесконтрольный азартный рынок, который будет коррумпировать органы власти, для того чтобы систему онлайн мониторинга никогда не вводили. В результате, не будет

Полный материал здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3190848
 
   
 Топ комментарии
 
Говоритея що СН не корумповані? То що тоді означає корупція?
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Так прикол у тому, що вони і ковбасу не отримають. Багато ще й свою ковбасу на хліб поміняють.
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Знаєте хто при владі є старим другом Саакашвілі?
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Він! Тому прислів'я: скажи хто твій друг і я скажу хто ти працює!
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А де і коли вони могли мати щось спільне?
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У Кабінеті Міністрів України та сам Міхеїл Саакашвілі підтвердили, що політик грузинського походження може стати віцепрем'єром з питань реформ. Для цього його кандидатуру має схвалити Верховна Рада. Тим часом ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Саакашвілі навчався разом з Андрієм Єрмаком.
https://24tv.ua/saakashvili_ta_yermak_razom_navchalisya_v_instituti__omelyan_n1330992
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Єрмак. Ви ще вважаєте його проукраїнським?
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А потім він його зрадив. Зрада завжди погано!
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Головне, що ніякого "кумівства". Як зЕ наріду й обіцяв
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Зараз по Прямому мова йде про Саакашвілі.
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Говоритея що СН не корумповані? То що тоді означає корупція?
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слово коррупция в переводе с зебильного означает порошенко
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Це тільки у вас на США так означає, а у нас це Коломойський.
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в переводе с зебильного ))))
в US нет такого языка... ))) там только трамповский и англоамериканский )))))
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Ну наконец-то. Это сейчас самый важный закон в нынешней ситуации. Если его срочно не принять то мвфденегнедаст. ипутинможетопятьнапасть. Клоуны
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А если серьёзно-принимать закон об игорном бизнесе, когда миллионы людей потеряют работу-это преступление.
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