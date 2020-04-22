 СМИ обнаружили картельный сговор в законе про игорный бизнес

Как передает Цензор.НЕТ, журналисты Зеркало недели обратили внимание, что в авторов законопроекта 2285-д никогда не критикуют за наличие в проекте закона пункта о том, что система мониторинга рынка азартных рынка будет включена только в течение 2 лет после выдачи первых лицензий.

Согласно п. 3 переходных положений законопроекта 2285-д "Положения этого Закона об он-лайн системе мониторинга вступают в силу с момента введения системы он-лайн мониторинга в эксплуатацию соответствующим решением Уполномоченного органа, но не позднее, чем через два года с даты вступления в силу этого Закона".

Авторы расследования отмечают, что посредством он-лайн системы мониторинга государство получает возможность видеть, сколько денег и от кого зашли в рынок, сколько и кому вернулись назад в виде выигрышей, на какие суммы начислять налоги, сколько нужно перечислить в фонд финансирования культуры и социальных проектов, сколько потратить на развитие безопасной игры, нет ли попыток отмывания денег.

По мнению журналистов, если оставить данный пункт в таком виде и позволить запустить систему мониторинга спустя годы после выдачи лицензий, то Украина получит бесконтрольный азартный рынок, который будет коррумпировать органы власти, для того чтобы систему онлайн мониторинга никогда не вводили. В результате, не будет

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