 Герасимьюк стала главой Нацсовета ТРВ (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Первым заместителем председателя стал Валентин Коваль, а заместителем председателя - Олег Черныш. Юрий Зиневич избран ответственным секретарем Национального совета.

Перед этим члены Нацсовета проголосовали за прекращение полномочий Ольги Герасимьюк как первого заместителя председателя Нацсовета и Александра Ильяшенко как ответственного секретаря.

Герасимьюк становится членом Нацсовета с июля 2014 года.

В 2014-2019 годах Нацсовет возглавлял Юрий Артеменко. После его отставки в мае нового председателя Нацсовета не избирали. Герасимьюк исполняла обязанности главы медиарегулятора.

Национальный совет является конституционным органом, целью деятельности которого является надзор за соблюдением законов Украины в сфере телерадиовещания и осуществления регуляторных полномочий.

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