 Герасимьюк стала главой Нацсовета ТРВ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

До этого Ольга Герасимьюк занимала пост первого заместителя Нацсовета ТРВ.

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