 Герасимьюк стала главой Нацсовета ТРВ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
До этого Ольга Герасимьюк занимала пост первого заместителя Нацсовета ТРВ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
До этого Ольга Герасимьюк занимала пост первого заместителя Нацсовета ТРВ.
відомого поета Василя Герасимьюка, як трампліном.
Олег Кипер - бывший замглавы следственного управления ГПУ, а ныне внештатный помощник главы Офиса Президента может вскоре стать заместителем Ирины Венедиктовой.Об этом в блоге для Цензор. Нет пишет журналист Андрей Коваленко.По данным издания с назначением на должность нового главы ГПУ Ирины Венедиктовой активизировались разные политические и экономические группы, которые хотят поставить своих людей на высокие должности в ведомстве з целью защиты своих интересов и влияния на ситуацию в стране в целом."При отсутствии нормальных кандидатов, доходит до того, что элиты продвигают фигурантов не одного десятка коррупционных скандалов и даже фигурантов уголовных дел", - пишет журналист.По его данным, одним из таких кандидатов является ныне внештатный советник главы Офиса Президента Андрея Ермака - Олег Кипер, человек с весьма богатым прошлым.Во время президентства Януковича он занимал должность замглавы следственного управления ГПУ, но после Революции достоинства был уволен из прокуратуры в связи с люстрацией. После Кипер формально занимался адвокатской деятельностью и баллотировался в Одесский горсовет в 2015 году, правда, безуспешно.После бывший прокурор сосредоточил свои усилия на развитии семейного бизнеса вместе с другом - в том время сотрудником ГПУ Сергеем Кизем, который этот бизнес крышевал, особо не таясь - указывал Кипера собственником БМВ, которым прокурор пользовался."После отставки генпрокурора Луценко ситуация изменилась. Олег Кипер подал иск в административный суд о восстановлении на должности в ГПУ и признании люстрации незаконной. Суд иск удовлетворил", - сообщает журналист. - И теперь разные группы влияния проталкивают на должность замгенпрокурора этого коррупционера".Более того. По данным издания, у Кипера есть и криминальное прошлое. В 2010- м году он на своем авто сбил насмерть ребенка на трассе Киев - Одесса. Связи и подкуп сделали свое дело - дело закрыли, а родители погибшего отказались от претензий к прокурору.Неужели об этом не знает Ирина Венедиктова, которая с трибуны ВР давала слово сделать прокуратуру эффективным органом в борьбе с коррупцией?"Очевидно, что новые возможности, открывающиеся перед Кипером - результат лобби со стороны главы ОП Ермака, - пишет издание. - Но такие назначения - это начало конца прокуратуры как правоохранительного органа и ее руководителя, который несет ответственность как за работу органа в целом, так и своих подчиненных".Источник: ЦензорНЕТ