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 Общество
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Все про:Герасимьюк (43) Нацсовет_ТРВ (478)

 Герасимьюк стала главой Нацсовета ТРВ

Ольга Герасимьюк стала главой Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода. 

До этого Ольга Герасимьюк занимала пост первого заместителя Нацсовета ТРВ. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил экс-сотрудницу "1+1" Ницко членом Нацсовета по телерадиовещанию

Источник: https://censor.net.ua/n3190844
 
 
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на пост первого заместителя Нацсовета ТРВ, её назначили ещё при Порошенко
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Разница между Порошенко и Зеленским в том, что Порошенко пытался соблюсти баланс. Он балансировал сильные стороны одних слабыми сторонами других. И наоборот. У Зеленского только слабые стороны, которыми он гордится.
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так Порошенко правильно сделал что назначил её туда или нет?
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или ничего не скажу. просто лень даже гуглиться кто это.
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Когда-то главная плакальщица украинского ТВ
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Она была пионером передач про тяжелую долю простого нарида, которые сейчас идут в прайме по половине каналов.
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Унылое говно стало главой Нацсовета ТРВ. Я думаю зе её предложил дмитрий табачник который сбежал от гнева украинского народа в Израиль. Табачнику она и будет служить.
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Багато гарних дівчат скористались призвищем
відомого поета Василя Герасимьюка, як трампліном.
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Это не та, о которой в диалогах братьев Ермаков упоминалось, как о мастерице минета?
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"Ермак лоббирует в ГПУ своего советника."
Олег Кипер - бывший замглавы следственного управления ГПУ, а ныне внештатный помощник главы Офиса Президента может вскоре стать заместителем Ирины Венедиктовой.Об этом в блоге для Цензор. Нет пишет журналист Андрей Коваленко.По данным издания с назначением на должность нового главы ГПУ Ирины Венедиктовой активизировались разные политические и экономические группы, которые хотят поставить своих людей на высокие должности в ведомстве з целью защиты своих интересов и влияния на ситуацию в стране в целом."При отсутствии нормальных кандидатов, доходит до того, что элиты продвигают фигурантов не одного десятка коррупционных скандалов и даже фигурантов уголовных дел", - пишет журналист.По его данным, одним из таких кандидатов является ныне внештатный советник главы Офиса Президента Андрея Ермака - Олег Кипер, человек с весьма богатым прошлым.Во время президентства Януковича он занимал должность замглавы следственного управления ГПУ, но после Революции достоинства был уволен из прокуратуры в связи с люстрацией. После Кипер формально занимался адвокатской деятельностью и баллотировался в Одесский горсовет в 2015 году, правда, безуспешно.После бывший прокурор сосредоточил свои усилия на развитии семейного бизнеса вместе с другом - в том время сотрудником ГПУ Сергеем Кизем, который этот бизнес крышевал, особо не таясь - указывал Кипера собственником БМВ, которым прокурор пользовался."После отставки генпрокурора Луценко ситуация изменилась. Олег Кипер подал иск в административный суд о восстановлении на должности в ГПУ и признании люстрации незаконной. Суд иск удовлетворил", - сообщает журналист. - И теперь разные группы влияния проталкивают на должность замгенпрокурора этого коррупционера".Более того. По данным издания, у Кипера есть и криминальное прошлое. В 2010- м году он на своем авто сбил насмерть ребенка на трассе Киев - Одесса. Связи и подкуп сделали свое дело - дело закрыли, а родители погибшего отказались от претензий к прокурору.Неужели об этом не знает Ирина Венедиктова, которая с трибуны ВР давала слово сделать прокуратуру эффективным органом в борьбе с коррупцией?"Очевидно, что новые возможности, открывающиеся перед Кипером - результат лобби со стороны главы ОП Ермака, - пишет издание. - Но такие назначения - это начало конца прокуратуры как правоохранительного органа и ее руководителя, который несет ответственность как за работу органа в целом, так и своих подчиненных".Источник: ЦензорНЕТ
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Що за Герасимьюк? ЦН найміть редактора.
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