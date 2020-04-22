 Паралич медпомощи может наступить уже завтра, - главврач Николаевской инфекционки Федорова о борьбе с коронавирусом в городе

Об этом она пишет на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Федорова отмечает, что от Центральной власти приходят абсолютно адекватные, своевременные и четкие документы и алгоритмы. Однако работа местного штаба по борьбе с коронавирусом неэффективна.

Главврач отправила письмо к руководству штаба и к ответственному за ликвидацию последствий ЧС, в котором рассказала "о количестве штабов, на которые уходит тонна бумаги в сутки, только без толку, об информации, одной и той же, которую, не договорившись между собой, требует каждый член штаба, группы, комиссии. Да был бы толк от этих информаций! И о нормативных документах и запросах (распоряжения, поручения, решения) которые несутся по 5 раз в день с каждого штаба".

По ее словам, "вопросы медпомощи пациентам с коронавирусом игнорируются полностью. Той, якобы "группы при штабе", которую кто-то тихо вроде бы и создал, а вроде бы и нет, не существует. Только на бумаге. Коммуникации по- прежнему нет".

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Напряженная ситуация и с тестами: "Результаты ПЦР пациентам больницы продолжают выдаваться на 2- 3 сутки. Вчера утром, 21.04.20 отправили 4 образца, получили ответ на 3 сегодня. Где четвертый- добиться ответа не могу уже полдня. То, что в пресс-релизах пишется недостоверная информация, об этом писала-говорила, ноль реакции".

Также Федорова утверждает, что распоряжения лица, ответственного за ликвидацию последствий ЧС А. Трайтли, нередко прямо противоречат постановлению главного государственного санврача: "Умерших от коронавирусапациентов НЕ ДОЛЖНЫ грузить в машины медсестры и врачи реанимации и пр. медработники. И "керивник медзакладу" не должен. И в мешки не медсестры реанимации пакуют (хотя нашим пришлось - ведь так наш главный областной распорядился). Для сведения главного – пакуют в морге (отделении патанатомии). А в морг доставляет- ритуальная служба. Она же- грузит. Можно накрытое тканью тело". Ритуальные службы предлагают заключать договоры на вывоз таких умерших, однако в больнице денег нет.

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При этом, как утверждает главврач, денег нет ни на что: "ни на медикаменты, ни на зарплату, ни на что- либо: ремонты, транспортировка трупов, лабораторные исследования и т.д."

"Того, что дало НСЗУ, - продолжает Федорова, - хватило как раз на аванс. Пакета амбулаторного нет, пакета "ковид" нет, субвенций нет. Кстати, и инфаркт мы теперь лечим (случился у пациента с коронавирусом инфаркт) - но пакет "Инфарктный" нам не положен и перевести никуда не можем. Боюсь думать о том, если случится приступ аппендицита у больного с коронавирусом".

По ее опасениям, с такой работой "паралич медпомощи может наступить уже завтра".

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