 Лаборатории Минздрава могут проводить до 10 тысяч тестирований на коронавирус, - начальник отдела ЦОЗ Родына

Об этом в эфире hromadske начальник отдела эпиднадзора по инфекционными заболеваниями Центра общественного здоровья Роман Родына, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас максимально было 1200 случаев (подозрений на COVID-19. - Ред.). Все эти случаи могут быть протестированы. Лаборатории готовы дважды делать тест, как это требуется для установления диагноза", - отметил Родина.

Он добавил, что в случае увеличения количества подозрений возможно привлечение дополнительных лабораторий, имеющих соответствующее оборудование. Сейчас на коронавирус тестируют областные лабораторные центры Минздрава Украины, лаборатории в медучреждениях и частные лаборатории.

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"Сейчас лаборатории способны делать 5 тысяч исследований (ежедневно. - Ред.). Этот поток исследований может быть увеличен в полтора-два раза. Лаборатории справятся", - сказал Родына.

Напомним, 22 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости увеличения тестирований на COVID-19.

В то же время, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, лабораторные центры ведомства полностью обеспечены ПЦР-тестами для диагностики коронавируса.