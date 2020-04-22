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 Политика Украины
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 Украинский курсант Совенко, ставший лучшим иностранный выпускником военной академии Великобритании, награжден, - Минобороны. ФОТО

Лучший иностранный выпускник военной академии Великобритании, украинский курсант Антон Совенко награжден Министерством обороны Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Министр обороны Украины Андрей Таран поощрил будущего офицера.

"За отличные показатели в учебе, исполнительность, разумную инициативу, образцовое выполнение воинского долга, верность Военной присяге, самоотверженное служение украинскому народу и в связи с успешным окончанием Королевской академии сухопутных войск Великобритании, министр обороны подписал приказ о награждении курсанта Coвенко отличием Минобороны Украины - нагрудным знаком "За образцовую службу", - говорится в сообщении.

Украинский курсант Совенко, ставший лучшим иностранный выпускником военной академии Великобритании, награжден, - Минобороны 01

Это отличие Антону будет вручено по прибытию из Великобритании в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В прошлом году за границей прошли обучение 219 представителей ВСУ, - Генштаб

Украинский курсант Совенко, ставший лучшим иностранный выпускником военной академии Великобритании, награжден, - Минобороны 02

Напоминаем, 4 апреля 2020 г. 170 представителей Великобритании и 16 иностранных курсантов завершили обучение на базовом курсе офицерской подготовки в Королевской академии сухопутных войск Великобритании (г. Сендгерст).  По итогам обучения, отличие лучшего иностранного выпускника - "Международную премию за лучшие результаты в военной, академической и практической подготовке" получил курсант факультета подготовки специалистов материально-технического обеспечения Военной академии (г. Одесса) Антон Совенко.

Также читайте: Харьковский курсант Быченко, который отвел от населенных пунктов падающий учебный самолет, награжден орденом "За мужество" III степени

Источник: https://censor.net.ua/n3190839
 
   
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кусок металла с кском бумаги как совке
награждать нужно деньгами и званиями, а не эти говном
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это вы атошникам про кусок металла расскажите))
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Так это крест же, символ жизни!!!11 Господин "гореть вечно" не хо-хо за бобох**ство? Українського курсанта Совенка, який став найкращим іноземним випускником військової академії Великої Британії, нагороджено, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4111
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То, на чём распяли, и к чему прибивали руки и ноги гвоздями, символ жизни??? Проспись.
Небось если Его казнили на электрическом стуле, а не на кресте,
вы б на цепочках носили маленькие электрические стульчики.
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шо ...в Україні не знайшлось для цього хлопця іменного пістоля чи гравіровщик захворів на вірус... Українського курсанта Совенка, який став найкращим іноземним випускником військової академії Великої Британії, нагороджено, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7049
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Кстати х.з. когда вышвырнули Завгороднюка и поставили этого Тарана
Я и Шмыгаля тока недавно увидел фото, а Тарана еще не видел, хотя как-то как соловью уже....
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