 Украинский курсант Совенко, ставший лучшим иностранный выпускником военной академии Великобритании, награжден, - Минобороны. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Министр обороны Украины Андрей Таран поощрил будущего офицера.

"За отличные показатели в учебе, исполнительность, разумную инициативу, образцовое выполнение воинского долга, верность Военной присяге, самоотверженное служение украинскому народу и в связи с успешным окончанием Королевской академии сухопутных войск Великобритании, министр обороны подписал приказ о награждении курсанта Coвенко отличием Минобороны Украины - нагрудным знаком "За образцовую службу", - говорится в сообщении.

Это отличие Антону будет вручено по прибытию из Великобритании в Украину.

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Напоминаем, 4 апреля 2020 г. 170 представителей Великобритании и 16 иностранных курсантов завершили обучение на базовом курсе офицерской подготовки в Королевской академии сухопутных войск Великобритании (г. Сендгерст). По итогам обучения, отличие лучшего иностранного выпускника - "Международную премию за лучшие результаты в военной, академической и практической подготовке" получил курсант факультета подготовки специалистов материально-технического обеспечения Военной академии (г. Одесса) Антон Совенко.

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