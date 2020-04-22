 Украинский курсант Совенко, ставший лучшим иностранный выпускником военной академии Великобритании, награжден, - Минобороны. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Министр обороны Украины Андрей Таран поощрил будущего офицера.
"За отличные показатели в учебе, исполнительность, разумную инициативу, образцовое выполнение воинского долга, верность Военной присяге, самоотверженное служение украинскому народу и в связи с успешным окончанием Королевской академии сухопутных войск Великобритании, министр обороны подписал приказ о награждении курсанта Coвенко отличием Минобороны Украины - нагрудным знаком "За образцовую службу", - говорится в сообщении.
Это отличие Антону будет вручено по прибытию из Великобритании в Украину.
Напоминаем, 4 апреля 2020 г. 170 представителей Великобритании и 16 иностранных курсантов завершили обучение на базовом курсе офицерской подготовки в Королевской академии сухопутных войск Великобритании (г. Сендгерст). По итогам обучения, отличие лучшего иностранного выпускника - "Международную премию за лучшие результаты в военной, академической и практической подготовке" получил курсант факультета подготовки специалистов материально-технического обеспечения Военной академии (г. Одесса) Антон Совенко.
награждать нужно деньгами и званиями, а не эти говном
Небось если Его казнили на электрическом стуле, а не на кресте,
вы б на цепочках носили маленькие электрические стульчики.
Молодец!!!
Я и Шмыгаля тока недавно увидел фото, а Тарана еще не видел, хотя как-то как соловью уже....