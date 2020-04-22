 Экономически обоснованный уровень снижения тарифа УЗ на грузовые перевозки составляет 7%

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Почему Украина не спешит сохранять 600 тысяч рабочих мест".

"УЗ только в 2019 г. повысила тарифы на грузоперевозки более чем на 14%. И это при том, что, по данным Госстата, цены производителей промышленной продукции в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года снизились на 7,4%. Соответственно, должна была снижаться и стоимость перевозки", - говорится в материале.

Автор объясняет, именно на такой логике базировалось повышение тарифа "Укрзализныци" в прошлом году - цены производителей в 2018 году выросли на 14%, на эти же 14% УЗ повысила тарифы на грузовые перевозки. По его мнению, в 2019 году следует применить тот же принцип, и если цены в промышленности упали на 7%, обоснованным будет и снижение в 2020 году грузовых тарифов "Укрзализныци" на 7%. Кроме того, по его подсчетам, из-за необоснованно высоких тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки предприятия горно-металлургического комплекса субсидируют УЗ на 7 млрд грн ежегодно.

Напомним, в октябре 2019 бывший председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в интервью БизнесЦензор заявил, что "Укрзализныця" обсуждает с Мининфраструктуры автоматическую индексацию тарифов в грузовом секторе и сближение тарифных классов на грузоперевозки.

По его словам, УЗ инициирует введение автоматической индексации тарифов - корректировки на индекс цен производителей промышленной продукции, потребляемой отраслью, поскольку отставание между темпами индексации тарифов и ростом цен на продукцию ставит УЗ в неконкурентные условия.

При этом, согласно данным Департамента статистики, Цены производителей промышленной продукции в марте снизились на 3,5%. Цены на экспортную продукцию по сравнению с февралем снизились на 4,6%, а по сравнению с мартом 2020 - на 5,9%.