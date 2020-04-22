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Все про:Германия (3587) жилье (682) переселенцы (348)

 Германия выделит Украине 25,5 млн евро на жилье для переселенцев

Германия выделит Украине 25,5 млн евро (около 749 млн грн) на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба правительства 22 апреля.

На сегодняшнем заседании Кабинет Министров Украины одобрил соответствующее соглашение о сотрудничестве с ФРГ.

"Цель проекта – обеспечение жилыми помещениями граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии Российской Федерации", – сообщили в правительстве.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который подпишет соглашение от имени Украины, сказал, что в этом году в госбюджете Украины заложено около 20 млн грн для приобретения жилья переселенцам и столько же – для компенсации за разрушенное из-за агрессии жилье.

"Поддержка наших иностранных партнеров, особенно в вопросах, связанных с вооруженной агрессией России, очень важна для нас, мы высоко это ценим", – сказал Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только 12% переселенцев смогли купить себе жилье, - Минветеранов

Источник: https://censor.net.ua/n3190829
 
 
 Топ комментарии
 
Лучше бы передали своему послу и поручили купить жилье конкретным людям. Канет в бездну эта помощь.
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25,5 млн евро - нехило так зеленские и ермаки прибарахляться.
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Та й Саакашвілі пару маєтків прикупив.
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25,5 млн евро - нехило так зеленские и ермаки прибарахляться.
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Вроде писали, что ахметка уже купил себе хатинку
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Та й Саакашвілі пару маєтків прикупив.
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Не надо. Уже и так вокруг только номера АН и треники.
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А шо ваву не слышно со своим - "Германия нам ничево непамагает" ?
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Лучше бы передали своему послу и поручили купить жилье конкретным людям. Канет в бездну эта помощь.
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надо что бы немцы сами построили и распределили .
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через шесть лет какие они уже переселенцы
с Крыма тоже сразу переехали
особенно студентов
проведите анализ сколько осталось на большой земле
все вернулись в Крым /бесплатно здесь закончили вуз/
кто бегал кричал /даёшь Россию ложились род танки
голосовали /
и паспорты уже российские есть
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Неужели Германия до сих пор не поняла,что такие благородные жесты
должны быть строго целевыми ,под конкретного переселенца ,подпускать
к этой помощи украинские властные структуры нельзя и на пушечный выстрел.
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Эти гниды Штанмайеро-Шрёдеро-Меркельные подтолкнули Х.йла на войну с Украиной и всё подачечки подбрасывают.
мрази нацистско-гейРопейские.
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Одной рукой заигрываем с *уйлом, другой даем деньги пострадавшим от *уйла.
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блин! опять все сопрут, а переселенцев по казармам распихают!
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