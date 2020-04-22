Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба правительства 22 апреля.
На сегодняшнем заседании Кабинет Министров Украины одобрил соответствующее соглашение о сотрудничестве с ФРГ.
"Цель проекта – обеспечение жилыми помещениями граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии Российской Федерации", – сообщили в правительстве.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который подпишет соглашение от имени Украины, сказал, что в этом году в госбюджете Украины заложено около 20 млн грн для приобретения жилья переселенцам и столько же – для компенсации за разрушенное из-за агрессии жилье.
"Поддержка наших иностранных партнеров, особенно в вопросах, связанных с вооруженной агрессией России, очень важна для нас, мы высоко это ценим", – сказал Резников.
Германия выделит Украине 25,5 млн евро на жилье для переселенцев
Германия выделит Украине 25,5 млн евро (около 749 млн грн) на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба правительства 22 апреля.
с Крыма тоже сразу переехали
особенно студентов
проведите анализ сколько осталось на большой земле
все вернулись в Крым /бесплатно здесь закончили вуз/
кто бегал кричал /даёшь Россию ложились род танки
голосовали /
и паспорты уже российские есть
должны быть строго целевыми ,под конкретного переселенца ,подпускать
к этой помощи украинские властные структуры нельзя и на пушечный выстрел.
мрази нацистско-гейРопейские.