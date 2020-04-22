 Германия выделит Украине 25,5 млн евро на жилье для переселенцев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба правительства 22 апреля.



На сегодняшнем заседании Кабинет Министров Украины одобрил соответствующее соглашение о сотрудничестве с ФРГ.



"Цель проекта – обеспечение жилыми помещениями граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии Российской Федерации", – сообщили в правительстве.



Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который подпишет соглашение от имени Украины, сказал, что в этом году в госбюджете Украины заложено около 20 млн грн для приобретения жилья переселенцам и столько же – для компенсации за разрушенное из-за агрессии жилье.



"Поддержка наших иностранных партнеров, особенно в вопросах, связанных с вооруженной агрессией России, очень важна для нас, мы высоко это ценим", – сказал Резников.

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