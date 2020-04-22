 "Фильм "Год президента Зеленского" на центральных телеканалах - это что?" - журналист Стек

Своими размышлениями он поделился в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"а) политическая агитация, оплаченная ОП, а соответственно, за государственные средства

б) политическая агитация, оплаченная за частные средства (от кого этот подарок и за что?)

в) взятка от олигархов владельцев телеканалов в обмен на определенные преференции со стороны ОП

г) комплиментарный фильм о президенте настолько рейтинговый продукт, что центральные телеканалы сами заинтересованы в таком контенте, и скоро его покажут также по Netflix

д) из-за пандемии на ТВ проблемы с производством собственного продукта, поэтому гребут в эфир все подряд

ей) что ты до#бался, красивый видос

е) ваш вариант", — написал Стек.

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Ранее Офис Президента анонсировал показ 22 апреля фильма под названием "Год президента Зеленского". Сообщалось, что премьерный показ фильма состоится в в 19:00 на официальных страницах Офиса Президента Украины в социальных сетях. "Кроме того, фильм можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов", — было сказано в сообщении ОП.

По состоянию на 18:00 фильм уже показали каналы "Украина 24" и "24-й канал". На каналах ICTV и "Наш" показ запланирован на 19:00.

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