EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
  10787  126
Все про:Зеленский (5255) кино (1308) пропаганда (2447) фильмы (297) телевидение (609)

 "Фильм "Год президента Зеленского" на центральных телеканалах - это что?" - журналист Стек

Журналист "Радіо Свобода" Лев Стек рассуждает о том, каким образом фильм "Год президента Зеленского" оказался в эфире украинских телеканалов.

Своими размышлениями он поделился в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"а) политическая агитация, оплаченная ОП, а соответственно, за государственные средства

б) политическая агитация, оплаченная за частные средства (от кого этот подарок и за что?)

в) взятка от олигархов владельцев телеканалов в обмен на определенные преференции со стороны ОП

г) комплиментарный фильм о президенте настолько рейтинговый продукт, что центральные телеканалы сами заинтересованы в таком контенте, и скоро его покажут также по Netflix

д) из-за пандемии на ТВ проблемы с производством собственного продукта, поэтому гребут в эфир все подряд

ей) что ты до#бался, красивый видос

е) ваш вариант", — написал Стек.

Читайте на Цензор.НЕТ: Уверен в том, что при моем президентстве мы закончим войну на Донбассе, - Зеленский

Ранее Офис Президента анонсировал показ 22 апреля фильма под названием "Год президента Зеленского". Сообщалось, что премьерный показ фильма состоится в в 19:00 на официальных страницах Офиса Президента Украины в социальных сетях. "Кроме того, фильм можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов", — было сказано в сообщении ОП.

По состоянию на 18:00 фильм уже показали каналы "Украина 24" и "24-й канал". На каналах ICTV и "Наш" показ запланирован на 19:00.

Также на Цензор.НЕТ: "Они знают, что я ни копейки не взял, не украл, никому ничего не должен", - Зеленский считает, что благодаря ему Украина наладила отношения с мировыми лидерами. ВИДЕО

Фильм Год президента Зеленского на центральных телеканалах - это что? - журналист Стек 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190823
 
   
 Топ комментарии
 
А ведь ещё год назад уважали украинцев и Украину... А
 показать весь комментарий
 
Зелёная шмаркля за год профукала антикацапскую коалицию
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А окопчик як для Брежнєва (з якого він стріляв по німцях) вже теж підготували? "Фільм "Рік президента Зеленського" на центральних телеканалах - це що?" - журналіст Стек - Цензор.НЕТ 6579
 показать весь комментарий
 
 
никаких окопчиков !! это пораженческие настроения. непрырывное наступление по пяткам руцкого мира, в освобождении захваченных территорий. как и в жизти. даже в глаза врагу нет времени заглянуть. )
 показать весь комментарий
 
 
Фильм с президентом Голох@енко понравился, а теперь смотрите продолжение. Стыдно за свой народ, за те 73%. Обидно, что остальные должны терпеть это наглое и брехливое ничтожество. Люди, опомнитесь, наша страна летит в бездну!
 показать весь комментарий
 
 
а кто кому башляет, когда по каналам поздравление с новым годом крутят к полуночи?
 показать весь комментарий
 
 
Фани серіалу-казочки нехай купують поп-корн і кондоми для "ручної праці". Подивимося на їхню реакцію.
 показать весь комментарий
 
 
Чем смотреть такую муть лучше выпить и заснуть
 показать весь комментарий
 
 
Реальне життя перекочовує у відосики та смердофони, хочете пообідати вмикайте "Кус-кус", ваші очі наїдяться до бурчання в животі.
 показать весь комментарий
 
Безсоромність - одна з найсильніших рис зеленського через толерантність до цього українцев. А мала б викликати відразу.
 показать весь комментарий
 
 
Як це що?
Урінотерапія в очі зебам. Вони таке **********.
 показать весь комментарий
 
А почему же Коломоша не показывает это шедевральное дерьмо?
Неужели эти две жидовские рожи побили горшки?
 показать весь комментарий
 
 
Нет ничего опаснее удода, вообразившего, что у него священная миссия.
 показать весь комментарий
 
На медведчуковских и бенинских каналах? Не страшно - там и так публика прозеленская.
 показать весь комментарий
 
как раз таки нет, на Ахметовских и Пинчуковских. Бене уже нет нужды, он Зелю и так попользует когда надо. А эти олигархи еще в процессе. Счас еще и Саакашвили назначат вице-премьером, а значит и на телеканалах Курченко покажут кино про Императора Зелебобиуса
 показать весь комментарий
 
год испанскому стыду за державу и "население"
 показать весь комментарий
 
 
За усіма канонами кремлівської пропаганди... Сором
 показать весь комментарий
 
Год бедоносця Зеленского.
Так надо назвать сей фильм.
 показать весь комментарий
 
он его из своего кармана оплатил? тогда рисовка павиана. за счет бюджета? значит криминал
 показать весь комментарий
 
Фірма настоятеля Іллінського храму РПЦ в Україні фігурує у справі про викрадення і вбивство майданівців

Фірма "Данк-2008", якою володіє настоятель Свято-Іллінської церкви РПЦ в Україні Віталій Косовський, фігурує у справі про викрадення майданівців Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Останнього, як відомо, потім знайшли мертвим.

Про це журналісти дізналися із судових ухвал, ідеться в блозі "Таємниці слідства".

У 2016 році Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури, яке вело провадження про злочини на Майдані, проводило обшуки у фірмі "Данк-2008". Засновником і власником компанії є отець Віталій Косовський. Вона спеціалізується на оренді та управлінні нерухомістю. "Данк-2008" також володіє будівлею на Почайнинській у Києві, яка, фактично, розташована на території Свято-Іллінської церкви.

За даними правоохоронців, під час Революції Гідності у цьому приміщенні був розташований офіс Олексія Чеботарьова, якому прокурори відводять роль замовника викрадення активістів. Зараз у цій будівлі розташована приватна клініка Deva clinique, яка надає послуги, зокрема, естетичної та пластичної хірургії.

Журналісти зв'язалися із отцем Віталієм, аби розпитати у нього деталі про фірму "Данк-2008", але не захотів з нами говорити. Як і про доволі цінне майно, яке належить його родині. Ідеться, зокрема, про люксовий автопарк і коштовну нерухомість.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх