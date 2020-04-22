 Еще два человека умерли от коронавируса во Львовской области

Об этом сообщил в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, передает Цензор.НЕТ
"На 16:00 на Львовщине -– еще 2 смерти от COVID-19", - отметил он.
По его словам, 22 апреля умерла женщина из Яворивского района, 1960 года рождения, которая работала санитаркой в Центре легочного здоровья. Она заболела 7 апреля, лечилась самостоятельно, к врачам обратилась только 12 апреля, была госпитализирована.
Также скончался в Винниковском госпитале в ночь с 20 на 21 апреля мужчина с Мостиского района. 22 апреля пришел положительный тест на COVID-19.