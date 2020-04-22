 Заробитчане в 2019 году перевели в Украину рекордные $16 млрд

Об этом говорится в отчете Всемирного банка, передает Цензор.НЕТ.

"Украина остается крупнейшим получателем денежных переводов в регионе, достигнув нового рекордного показателя около 16 млрд долларов США в 2019 году", - говорится в сообщении.

Ожидается, что поток денежных переводов снизится во всех регионах, но самое существенное сокращение произойдет в регионе Европы и Центральной Азии (27,5%).

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