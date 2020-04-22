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 Экономика, Общество
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Все про:Всемирный Банк (349) заробитчане (413)

 Заробитчане в 2019 году перевели в Украину рекордные $16 млрд

Объемы денежных переводов украинских трудовых мигрантов в Украине по итогам 2019 составили 16 млрд долларов.

Об этом говорится в отчете Всемирного банка, передает Цензор.НЕТ.

"Украина остается крупнейшим получателем денежных переводов в регионе, достигнув нового рекордного показателя около 16 млрд долларов США в 2019 году", - говорится в сообщении.

Ожидается, что поток денежных переводов снизится во всех регионах, но самое существенное сокращение произойдет в регионе Европы и Центральной Азии (27,5%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы не потратят $5 млрд на отдых летом из-за карантина, - Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3190821
 
   
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сложно нам теперь будет, без наших кормильцев, всякие МВФ обогнали по поддержке нашей экономики Заробитчане в 2019 году перевели в Украину рекордные $16 млрд - Цензор.НЕТ 299
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Ничего страшного, мудрый вождь мудрага нарида обещал устранить эту неприятность и вернуть заробитчан домой.
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приблизно стільки ж петрушка вивів з України )))
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Ты стал богаче? Нет? Значит сколько в Украину прибыло - столько оттуда и выведено, если не больше. А при власти в это время был Петрушка.
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докази виводу коштів є? якщо ні, то не бреши
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это не теорема , а аксиома тут доказы не нужны
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кто против пети тот кацап , старо ... вам не заплатят Заробитчане в 2019 году перевели в Украину рекордные $16 млрд - Цензор.НЕТ 4274
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А в этом году болт будет. Ещё и Шмыгаль заявил, что по окончании пандемии он не выпустит заробитчан из Украины, ну просто гений.
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Так заробитчан рекордное количество и сбежало от потужных рэформ кудряшкипью
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Да, с приходом зелебобика огромное количество украинцев свалили от покращень зебила
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ЗЕНЕЛЕЙССКИЙ !
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Ты в О6МАН- - ТОЖЭ НА ЗАРОБИТКИ ЛЕТАЛ ?
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КОГДА ВЫ СКАЖЫТЕ ОДНУ , дажэ выдуманюю ,
.
НО ОДНУ ВЕРСИЮ ?
,
,
?!!!
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Пора вводить налог на денежные переводы из-за границы, а то толку для страны от них мало. Сначала их прячут под матрас, а потом покупают за них товары из того же ЕС - то есть возвращают валюту обратно.
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Скажи, кацапська свиня, у вас там інших проксі не видають?
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Коля Азиров тоже высчитывал скока денег у нарида , чтобы знать скока можно выдавить из нарида! Так что ждем кинця зубожиння--готовьте денешки!
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И при этом PayPal в Украине не работает, нормальный банкинг для украинцев тоже не работает. Нацбанку и мининфраструктуры наплевать.
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