 Минобразования: Мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно

Об этом говорится на сайте министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Карантин продлен, а это означает, что мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. МОН предоставило разъяснение для всех учреждений образования, и публикует рекомендации на официальных ресурсах", - заявили в МОН.

Минобразования уже опубликовало рекомендации для учреждений образования по завершению учебного года и оценивания в условиях общенационального карантина. Школам разрешили самостоятельно определять особенности завершения учебного года.

При этом оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений, расписаний учебных достижений учащихся должно быть завершено не позднее 15 июня 2020 года. Ученикам, которые не переходят в другие учебные заведения, рекомендуют направить копии документов по электронной почте, а оригиналы вручить в сентябре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за карантина проведение всеукраинских ученических олимпиад отменяется, - Минобразования