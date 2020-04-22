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 Минобразования: Мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно

Министерство образования и науки Украины заявило, что из-за продления карантина учебный год могут завершить дистанционно.

Об этом говорится на сайте министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Карантин продлен, а это означает, что мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. МОН предоставило разъяснение для всех учреждений образования, и публикует рекомендации на официальных ресурсах", - заявили в МОН.

Минобразования уже опубликовало рекомендации для учреждений образования по завершению учебного года и оценивания в условиях общенационального карантина. Школам разрешили самостоятельно определять особенности завершения учебного года.

При этом оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений, расписаний учебных достижений учащихся должно быть завершено не позднее 15 июня 2020 года. Ученикам, которые не переходят в другие учебные заведения, рекомендуют направить копии документов по электронной почте, а оригиналы вручить в сентябре.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190816
 
 
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А с выпускниками решили? Думаю, что про них - в своем репертуаре - забыли. Это уже традиционно стало для зелебобиков
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Для особо продвинутых уточню, что вопрос касается выпускников ВУЗов, тех кто диплом получает, дипломы защищает.
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Ну, из чего следует, что это касается только выпускников ВУЗов?
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завершать необходимо .. многи учились 4-5-6 лет для этого... оорганизовать сессии дистанционно не так уж сложно
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...для всех учреждений образования
Источник: https://censor.net.ua/n3190816

Решить - решили, но почему не опубликовать эти решения?
Огласите весь список, пожаллста!
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карантин незаконный по нескольким причинам:
1) 11 марта, когда было якобы принято постановление Кабмина номер 211,Кабмин не заседал, то же самое со 2 апреля и постановлением 255
2) для введения карантина по закону главный санитарный врач должен сделать 'подання' в Кабмин, этого сделано не было
3) без ЧП или ВП карантин не имеет никакого отношения к физ. лицам, не может ограничивать какие-либо права граждан, не может запрещать деятельность владельцев среднего и малого бизнеса
чрезвычайная ситуация означает только усиленную работу гос. служб разного вида: от санэпидемстанций (которых в Украине уже нет) до полиции и военных

на сегодня в судах Украины больше 10 исков о незаконности карантина, справедливость восторжествует
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Справедливость восторжествует. 1:0 в пользу вируса.
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Игорь, а раньше счет вели? или только 11 марта 2020го начали?
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- напоминаю всем уволенным избирателям Зеленского, год назад вы проголосовали именно так.
Жри-ТЕ !

Минобразования: Мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно - Цензор.НЕТ 2387
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Результат виборів рік тому Сірим і зеленим - окуповані території, зовнішнім і внутрішнім окупантом.
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В заграничном округе я и не сомневался, в Италии и Канаде все знают как лучше жить неньке. Правда потом они же привезли коронавирус в Украину.
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Минобразования уже опубликовало рекомендации для учреждений образования по завершению учебного года и оценивания в условиях общенационального карантина Источник: https://censor.net.ua/n3190816

А можно ссылку, где эти рекомендации почитать?
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Я голосував за Порошенка в 2014 і в 2019.
Після 5р, я можу сказати, що я гордий і пишаюсь своїм вибором, мені не соромно ні за себе, ні за мого Президента, ні за Україну.
Тому, я буду підтримувати Пороха і в опозиції.

ЗЕвиборці, а можете ви так сказати через рік ?
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і я поважаю ваш вибір... хоча його місце в буцегарні
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