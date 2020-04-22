 Минобразования: Мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно

Об этом говорится на сайте министерства, передает Цензор.НЕТ.
"Карантин продлен, а это означает, что мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. МОН предоставило разъяснение для всех учреждений образования, и публикует рекомендации на официальных ресурсах", - заявили в МОН.
Минобразования уже опубликовало рекомендации для учреждений образования по завершению учебного года и оценивания в условиях общенационального карантина. Школам разрешили самостоятельно определять особенности завершения учебного года.
При этом оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений, расписаний учебных достижений учащихся должно быть завершено не позднее 15 июня 2020 года. Ученикам, которые не переходят в другие учебные заведения, рекомендуют направить копии документов по электронной почте, а оригиналы вручить в сентябре.
Источник: https://censor.net.ua/n3190816
Решить - решили, но почему не опубликовать эти решения?
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1) 11 марта, когда было якобы принято постановление Кабмина номер 211,Кабмин не заседал, то же самое со 2 апреля и постановлением 255
2) для введения карантина по закону главный санитарный врач должен сделать 'подання' в Кабмин, этого сделано не было
3) без ЧП или ВП карантин не имеет никакого отношения к физ. лицам, не может ограничивать какие-либо права граждан, не может запрещать деятельность владельцев среднего и малого бизнеса
чрезвычайная ситуация означает только усиленную работу гос. служб разного вида: от санэпидемстанций (которых в Украине уже нет) до полиции и военных
на сегодня в судах Украины больше 10 исков о незаконности карантина, справедливость восторжествует
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А можно ссылку, где эти рекомендации почитать?
Після 5р, я можу сказати, що я гордий і пишаюсь своїм вибором, мені не соромно ні за себе, ні за мого Президента, ні за Україну.
Тому, я буду підтримувати Пороха і в опозиції.
ЗЕвиборці, а можете ви так сказати через рік ?