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 Политика Украины
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Все про:банки (1756) Порошенко (18094) врачи (788) Европейская Солидарность (366)

 "Европейская Солидарность" требует на ближайшем заседании Рады проголосовать за закон о банках и закон о страховании медиков от коронавируса

"Европейская Солидарность" требует вынесения на ближайшее внеочередное заседание Верховной Рады закона о банках, от принятия которого зависит получение международной помощи на преодоление последствий коронавируса и экономического кризиса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

В частности, это касается и 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, о которой объявлено в среду. Решение лоббировал пятый президент Украины Петр Порошенко, и теперь от "монобольшинства" и Владимира Зеленского зависит, поступят ли в Украину эти деньги, чтобы поддержать обороноспособность, обеспечить поддержку медиков и социальной защите людей.

Очередной отказ президента и руководства парламента выносить закон о банках на рассмотрение парламента - это продолжение опасных для страны подковерных игр, которые власть ведет с Коломойским.

"Банковая сознательно вопреки национальным интересам затягивает голосования за закон во втором чтении. Такое преступное промедление невозможно без политического прикрытия со стороны президента Зеленского, чем он в очередной раз демонстрирует свою зависимость от Коломойского, который не скрывает своих намерений вызвать дефолт Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скоро Еврокомиссия объявит о выделении Украине 1 млрд. евро для борьбы с коронавирусом, - Порошенко

"Европейская Солидарность" также требует включения в повестку дня законопроекта 3376, представленного Петром Порошенко и другими членами фракции, о страховании медицинских работников на случай смерти или заболевания от коронавируса. Речь идет соответственно про 1,5 миллиона и 200 тысяч гривен. В Украине, как известно, сложилась критическая ситуация, когда почти каждый пятый среди инфицированных - медик, и они нуждаются в защите для эффективного противодействия пандемии и лечения украинцев.

"Европейская Солидарность" категорически против, чтобы любые вопросы, не касающиеся борьбы с коронавируса или преодоления экономического кризиса, выносились на внеочередное заседание Верховной Рады. Это выглядит как политическое мародерство, когда власть собирает депутатов для неотложного решения вопросов борьбы с эпидемиологической угрозой, а в повестку дня протягивает свои шкурные вопросы", - подчеркивается в документе.

Также читайте: Фракция "ЕС" зарегистрировала законопроект о дополнительной защите врачей и настаивает на его рассмотрении в пятницу, - Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3190815
 
 
 Топ комментарии
 
С законом про банки спешить не надо. Слишком уж верещит ПЕС по поводу него - значит что-то нечисто.
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В частности, это касается и 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, о которой объявлено в среду. Решение лоббировал пятый президент Украины Петр Порошенко, и теперь от "монобольшинства" и Владимира Зеленского зависит, поступят ли в Украину эти деньги, чтобы поддержать обороноспособность, обеспечить поддержку медиков и социальной защите людей.Источник: https://censor.net.ua/n3190815

скажите этому лоббисту, что это ЗАЕМ, а не помощь..помощь в коробках с олейной от рошена)))
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когда трупы чего-то требуют, становится страшно
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В ПЕСьей Будке прочитали порядок денний и начали требовать то, что в нем и так есть
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Зебизяны уже все увидели, кто вы такие, поэтому у этих "трупов" рейтинг постоянно растет, и можете вякать сколько угодно, ведь как известно - собака лает, а караван идет! "Європейська Солідарність" вимагає на найближчому засіданні Ради проголосувати за закон про банки та закон про страхування медиків від коронавірусу - Цензор.НЕТ 5114
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В частности, это касается и 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, о которой объявлено в среду. Решение лоббировал пятый президент Украины Петр Порошенко, и теперь от "монобольшинства" и Владимира Зеленского зависит, поступят ли в Украину эти деньги, чтобы поддержать обороноспособность, обеспечить поддержку медиков и социальной защите людей.Источник: https://censor.net.ua/n3190815

скажите этому лоббисту, что это ЗАЕМ, а не помощь..помощь в коробках с олейной от рошена)))
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Обратите внимание. ПЕСы говорят об одном миллиарде, якобы вылоббированном Порошенко. А Зеленский о 1,2 миллиардах. Явно кто-то кудрявый хотел закрысить 200 миллионов. Вот с них то и можно было организовать пару ящиков с гречкой
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С законом про банки спешить не надо. Слишком уж верещит ПЕС по поводу него - значит что-то нечисто.
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Особито мені пофіг, що там верещить ЄС, мені важливо, що про цей закон "верещать" ЄС і США!
Ти шо бєнябот??
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Это в газете "Винницкий порохобот" о таких требованиях Штатов написали?
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Посли G7 привітали прийняття банківського закону в першому читанні... Нагадати, хто в G7 входить?
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В приличных домах принято подкреплять свои слова ссылками. Хотя бы на упомянутое авторитетное издание "Винницкий порохобот"
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Кстати ..
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Почему не показывают сериал-
-
СЛУГА НАРОДА ,,
,
Ужэ НЕ АКТУАЛЕН ,, ??
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карантин незаконный по нескольким причинам:
1) 11 марта, когда было якобы принято постановление Кабмина номер 211,Кабмин не заседал, то же самое со 2 апреля и постановлением 255
2) для введения карантина по закону главный санитарный врач должен сделать 'подання' в Кабмин, этого сделано не было
3) без ЧП или ВП карантин не имеет никакого отношения к физ. лицам, не может ограничивать какие-либо права граждан, не может запрещать деятельность владельцев среднего и малого бизнеса
чрезвычайная ситуация означает только усиленную работу гос. служб разного вида: от санэпидемстанций (которых в Украине уже нет) до полиции и военных

на сегодня в судах Украины больше 10 исков о незаконности карантина, справедливость восторжествует
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Закон о банках- идульгенция мародеру
и Гонтарьоаой...
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Водителей трамваев от трамваев, электриков от электричества, железнодорожников от поездов, пациентов от врачей, учителей от учеников (и наоборот), людей от нелюдей и мусоров...граждан Украины от правительства, Укроборонпром от Свинарчука, а Мальдивы от.....
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Угробили 120 банков и отжали самый крупный, теперь просто нужно узаконить преступления. если Зеленский пойдет на это, он уже не Президент.
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«В связи со стартом второго этапа реформы Супрун, все наши учреждения здравоохранения - городские, районные, областные больницы - перешли на другую систему финансирования. То есть финансируются через Национальную службу здоровья Украины по договорам за конкретные медицинские услуги… Из более чем 1 600 договоров, заключенных с медицинскими учреждениями по всей Украине, 984 больницы имеют дефицит. Они в 2020 году получат гораздо меньше денег, чем это было в 2019 году. И это уменьшение - от 10 до 50%», - сообщил Степанов.
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Від кого трєбуєт? "Європейська Солідарність" вимагає на найближчому засіданні Ради проголосувати за закон про банки та закон про страхування медиків від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4586
Закон про страхування учасників АТО на мільйон гривень (кожного, а не всіх разом!) вони вже проголосували? "Європейська Солідарність" вимагає на найближчому засіданні Ради проголосувати за закон про банки та закон про страхування медиків від коронавірусу - Цензор.НЕТ 8894
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Несколько десятков ПРЫШЭЛЭПКУВАТЫХ шо то требуют. Смехота.
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сегодня какой-то шквал коментов от рыгозебилов, шериесосов и свинособак. походу, у зельцмана все так плохо, что кроме тупых ботов, больше никто не хочет поддерживать зеленых мародеров.
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Самое смешное что соевая банда не дала и голоса за правку процедуры голосования...а теперь настаивают... Выглядит подленько....
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