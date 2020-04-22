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 Политика Украины
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Все про:ВР (24854) внеочередное заседание (124) Разумков Дмитрий (481)

 Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания ВР на 24 апреля

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР в пятницу, 24 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационное управление аппарата парламента.

Так, заседание созвано в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет Рады учтет 12,5 тыс. редакционных поправок к законопроекту о банках, – Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3190812
 
 
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Однажды Зеленскому прислали смс из провинции: "Педагоги голодают"
- Кто, кто? - не понял Зеленский.
- Педагоги, - сказали ему - это учителя, они учат наших детей в школах.
- Что за безобразие называть таким отвратительным словом учителя! - возмутился Владимир Александрович.
Через день пришло другое смс: «Учителя голодают»
- Вот - совсем другое дело! - обрадовался Зеленский.
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Торопятся гниды ... боятся не успеть все украсть.. Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания ВР на 24 апреля - Цензор.НЕТ 9218
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шахов должен поцеловать всех в засос. 21 век а наша ВР не нает что такое онлайн
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президент хоче відзвітувати про свої досягнення за рік ?
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Это типа ЗЕЛЯ 95 КВАРТАЛ....Порох на ффига мыня обосал,ты..я чесный чувак,платил военный сбор...Порох отаечает..ты было платило,но куда..КОЛОМОСКОМУ или КУЧМЕ.........
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Михаил Саакашвили радостно отреагировал на предложение Зеленского назначить его вице-премьером по реформам.

«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве.
Я поддерживал президента Зеленского во время выборов, все то время, которое он занимает этот пост и связываю с его командой большие надежды для Украины. Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах.
Я представлю в Верховной раде свои предложения по необходимым изменениям как часть правительственной программы правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как вне пределов Украины, так и в период моей работы в Украине, основываясь как на положительном, так и на негативном опыте.
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- напоминаю всем уволенным избирателям Зеленского, год назад вы проголосовали именно так.
Шахтёрам Павлограда особый привет.
Жри-ТЭ ..................................

Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання ВР на 24 квітня - Цензор.НЕТ 5543
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