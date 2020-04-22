 Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания ВР на 24 апреля

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационное управление аппарата парламента.

Так, заседание созвано в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского.

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