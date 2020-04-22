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Все про:выплаты (266) Минобразования (1224) учитель (332) Мандзий (12)

 Единоразовая выплата молодым учителям на 2020 год приостановлена, - Мандзий

Исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий сообщает о приостановке единоразовых выплат молодым учителям на 2020 год в связи с изменениями в государственный бюджет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила во время онлайн-конференции.

"В соответствии с изменениями, который были внесены в бюджет, выплата молодым учителям на 2020 год приостановлена", - отметила она.

В начале марта Кабинет министров Украины направил в регионы субвенцию в размере 1 млрд 553 млн грн для выплаты надбавок более 73 тыс педагогам со стажем до 10 лет, они должны были получить выплату в размере 21 тыс. 20 грн.

13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год. После этого в Министерства образования и науки Украины заявили, что в результате внесенных изменений удалось сохранить финансирование на ключевые программы ведомства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190811
 
 
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Да. Наобещать и на@@@ть. И даже отобрать, данное попередниками.
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да ладно.. ми це зробили.. разом.. з тобою.. радіймо
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Нет. Это сделали именно вы, своим тупым голосованием.
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...вася, тебе даже уриноофтальмология от твоего семейного ветеринара уже не помогает Единоразовая выплата молодым учителям на 2020 год приостановлена, - Мандзий - Цензор.НЕТ 9031
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на задньому фоні фото табличка, на передньому президент.
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Порошенко до сих пор президент. Зелю в мире никто за президента не считает
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АХАХАХАХАХА Зебилы жрать ( конечно же с лопаты ) подано
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при 4000 $ зарплаты еще и какое-то пособие просить?Стыдно
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эпоха зеленого богатства скінчилася не розпочавшись
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Ясен пень, всё ж барыга спер и спрятал от нашего бубочки...😁
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і це тільки початок,курчат восени лічать..
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молоді в сільських школах і так будуть працювати.. в місті місць немає.. а педфакі забиті... шкода.. це неправильна ідея.. зворотній ефект буде дуже негативний.. але керманичі освітою з кожним роком все печальніші.. як алєні
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Все, что это зелёное кокаду обещает в своих видосиках полная брехня. Он брешет, брешет и никак не подавится своей брехней.
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Нормальное решение, а за шо им давать,?
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чуток до 5к североамериканских долларов не дотянули... ладно, до следующих выборов, граждане учителя...
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Система образования в Украине чересчур либеральна. Обязательным и бесплатным может быть только несколько первых лет. Типа 5-7. Остальное только после вступительных экзаменов и постоянного последующего мониторинга учеников на предмет восприятиея учебного материала. Не тянешь-уходи. Количество ВУЗов резко уменьшится как частных так и государственных. Обучение только платное с возможностью взять ссуду у государства. Это для мотивации получения знаний, а не диплома как такового. Тогда и экономия на госрасходах на учебный процесс появится и зарплата для сокращенного количества учителей соответсвенно.
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Всем молодым учителям - по коллекции новых эмодзи в смартфон! Дякую, дуже дякую!
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