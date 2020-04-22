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Все про:биометрические паспорта (239) Соколюк (16) ГМС (21) диджитализация (67) Дія (20)

 Прописка тоже может стать электронной, - глава Миграционной службы

В Украине в скором времени появится электронная прописка, данные которой будут отображаться в приложении "Дія" и на специальном портале.

Об этом председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк заявил во время онлайн-презентации приложения "Дія", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На прошлой неделе и сегодня утром у нас была конференция с разработчиками. Уже очень скоро появится сервис, который сможет показывать само место регистрации лиц, имеющих ID-карты, и в приложении "Дія", и на портале... Именно та информация, которая есть в реестре, будет появляться в электронном виде", — сказал он.

Таким образом Соколюк ответил на вопрос журналистов о неудобстве ID-карты, к которой на отдельном листе все равно нужно распечатывать документ о месте регистрации.

Читайте также: Электронные паспорта в приложении "Дія" приравняли к бумажным, Украина в этом - первая в мире, - Минцифры

22 апреля в приложении "Дія" стали доступны цифровые аналоги паспортов. Они действуют для украинцев, у которых есть ID-карта или биометрический паспорт.

Источник: https://censor.net.ua/n3190809
 
 
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Прописку визнали неконституційною ще в 2001 році!
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Прописка в Україні ліквідована як інститут, скажіть це хтось голові Міграційної служби. Ну не можна бути таким дебілом на посаді! В Україні діє тільки інститут реєстрації що в принципі різні речі.
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так прописка давно стала необязательной. или зебилам в трускавце этого не говорили?
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Їм тільки сертифікати (дипломи) повидавали... Прописка теж може стати електронною, - голова Міграційної служби - Цензор.НЕТ 8118
Прописка теж може стати електронною, - голова Міграційної служби - Цензор.НЕТ 25
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