 Прописка тоже может стать электронной, - глава Миграционной службы

Об этом председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк заявил во время онлайн-презентации приложения "Дія", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На прошлой неделе и сегодня утром у нас была конференция с разработчиками. Уже очень скоро появится сервис, который сможет показывать само место регистрации лиц, имеющих ID-карты, и в приложении "Дія", и на портале... Именно та информация, которая есть в реестре, будет появляться в электронном виде", — сказал он.

Таким образом Соколюк ответил на вопрос журналистов о неудобстве ID-карты, к которой на отдельном листе все равно нужно распечатывать документ о месте регистрации.

Читайте также: Электронные паспорта в приложении "Дія" приравняли к бумажным, Украина в этом - первая в мире, - Минцифры

22 апреля в приложении "Дія" стали доступны цифровые аналоги паспортов. Они действуют для украинцев, у которых есть ID-карта или биометрический паспорт.