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 Экс-руководители киевской милиции предстанут перед судом за разгон Майдана 30 ноября 2013 года, - ГБР

Государственное бюро расследований заявило о том, что бывшие руководители МВД Киеве предстанут перед судом за разгон Майдана вечером 30 ноября 2013 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке ГБР.

В сообщении отмечается: "Разгон "Майдана" 30 ноября - экс-руководители управлений ГУ МВД в городе Киеве предстанут перед судом

Экс-правоохранители обвиняются в незаконном препятствовании проведению мирных собраний граждан (ст. 340 УК).

Досудебное расследование по уголовным производствах осуществляли следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований. Процессуальное руководство - Офис Генерального прокурора.

Следствием установлено, что 30 ноября 2013 правоохранители, с целью выполнения преступного приказа, организовали и обеспечили незаконное воспрепятствование проведению собрания граждан.

В результате таких действий сотрудники полка милиции особого назначения "Беркут" вытеснили около 300 участников митинга от Монумента Независимости и памятника основателям Киева в направлениях улиц Институтская, Архитектора Городецкого и Крещатик.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190807
 
   
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По видеосвязи предстанут из кацапии?
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Мрази зебильные хотят всех сделать плохими: и наших и ваших. НЕ ПОЛУЧИТСЯ! Будешь из ростова свои видосики записывать, зебил.
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Посередині.
Промєжду полужопій.
Як вони *******.
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Какой там растоф? Там Хайфа или Ашдод обьятия раскроит.
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На суд они отгул возьмут? Экс-руководители киевской милиции предстанут перед судом за гразгон Майдана 30 ноября 2013 года, - ГБР - Цензор.НЕТ 4016 Половина ведь еще работает.
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Представляю, как они сейчас заметались в Москве.
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азаров перед вильнюсом в 2013 говорил, что нельзя подписывать соглашение об ассоциации с ес, бо буде ВОЙНА...
так и говорил, но почему-то не подготовил войска к этому
и ему за это ничего не будет
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Так в ДБР и сидят прокуроры,которые преследовали майдановцев.У себя поройтесь внимательно.
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это делается исключительно для того чтобы вынести оправдательный приговор
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За, что я люблю Украинцев, они предоставляет возможность любому меньшинству жить так, как вздумается. В отличие от демократии, принципом которой, является подчинение меньшинства большинству, в Украине все могут жить как хотят. Просто, Замечательно жить в Украине!
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