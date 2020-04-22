 Экс-руководители киевской милиции предстанут перед судом за разгон Майдана 30 ноября 2013 года, - ГБР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке ГБР.

В сообщении отмечается: "Разгон "Майдана" 30 ноября - экс-руководители управлений ГУ МВД в городе Киеве предстанут перед судом

Экс-правоохранители обвиняются в незаконном препятствовании проведению мирных собраний граждан (ст. 340 УК).

Досудебное расследование по уголовным производствах осуществляли следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований. Процессуальное руководство - Офис Генерального прокурора.

Следствием установлено, что 30 ноября 2013 правоохранители, с целью выполнения преступного приказа, организовали и обеспечили незаконное воспрепятствование проведению собрания граждан.

В результате таких действий сотрудники полка милиции особого назначения "Беркут" вытеснили около 300 участников митинга от Монумента Независимости и памятника основателям Киева в направлениях улиц Институтская, Архитектора Городецкого и Крещатик.

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