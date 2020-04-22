 "Слуга народа" Потураев рассказал об атаках "ольгинских троллей": Звонили примерно 3 раза каждые 5 минут, писали оскорбления и угрозы. ФОТО

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"На меня была организована масштабная троллинговая ботовая атака. Причем смешно было то, что сначала наняли какие-то российские ботофермы. Потому что первые "волны" шли с российских номеров. Я над ними посмеялся в чате: мол, что же вы так тупо спалились, ребята? Это же явно ольгинские тролли!

Тогда они переключились на украинские номера. Выглядело это так: мне на телефон поступали звонки с частотой примерно 3 звонка в 5 минут", - прокомментировал Потураев его недавнюю эмоциональную реакцию на пророссийских оппонентов, включая "белое братство" Шария и медведчуковские телеканалы.

По его словам, прокремлевские ресурсы также массированно использовали ботов в Вайбере, которые писали ему оскорбления, угрозы.

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Полное интервью с Никитой Потураевым читайте по ссылке.