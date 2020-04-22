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 Политика Украины
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Все про:тролль (41) Шарий Анатолий (45) Потураев (52)

 "Слуга народа" Потураев рассказал об атаках "ольгинских троллей": Звонили примерно 3 раза каждые 5 минут, писали оскорбления и угрозы. ФОТО

Нардеп "Слуги народа" Никита Потураев заявил об информационных и психологических атаках со стороны пророссийского пропагандиста Анатолия Шария.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"На меня была организована масштабная троллинговая ботовая атака. Причем смешно было то, что сначала наняли какие-то российские ботофермы. Потому что первые "волны" шли с российских номеров. Я над ними посмеялся в чате: мол, что же вы так тупо спалились, ребята? Это же явно ольгинские тролли!

Тогда они переключились на украинские номера. Выглядело это так: мне на телефон поступали звонки с частотой примерно 3 звонка в 5 минут", - прокомментировал Потураев его недавнюю эмоциональную реакцию на пророссийских оппонентов, включая "белое братство" Шария и медведчуковские телеканалы.

По его словам, прокремлевские ресурсы также массированно использовали ботов в Вайбере, которые писали ему оскорбления, угрозы.

Слуга народа Потураев рассказал об атаках ольгинских троллей: Звонили примерно 3 раза каждые 5 минут, писали оскорбления и угрозы 01Слуга народа Потураев рассказал об атаках ольгинских троллей: Звонили примерно 3 раза каждые 5 минут, писали оскорбления и угрозы 02

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Полное интервью с Никитой Потураевым читайте по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3190806
 
 
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Это порохоботы, на этом форуме их полно.
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это Бенин заказ, это ж явно. Темный рыцарь, как сейчас помню, канал имени коломойши, поливал потураева говном
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"Ольгинские" одноклеточные. ПетуШарий педофил, Дубинский-Бужанский сексуальные партнёры.
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Так ольгинские троли же на зеленую шмарклю работают
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Соя на шмарклю? Та ну... По этому форуму и не скажешь.
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Твои братья по разуму тоже пишут по-кацапски. Они тоже из Ольгино?
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Це хто? Мої брати-націоналісти пишуть УКРАЇНСЬКОЮ!
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А в Харькове вот группа ТИПИЧНЫЙ ХАРЬКОВ- рассадник ольгинских ботов и тролей. Куда смотрит Аваков и СБУ??? "Слуга народа" Потураев рассказал об атаках "ольгинских троллей": Звонили примерно 3 раза каждые 5 минут, писали оскорбления и угрозы - Цензор.НЕТ 8593 "Слуга народа" Потураев рассказал об атаках "ольгинских троллей": Звонили примерно 3 раза каждые 5 минут, писали оскорбления и угрозы - Цензор.НЕТ 767
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