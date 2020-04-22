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 Политика Украины
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 Уманский в качестве советника главы ОП будет разбираться с коррупционными схемами на таможне и в налоговой, - Ермак

Бывший министр финансов Игорь Уманский назначен официальным советником главы Офиса Президента Андрея Ермака, и будет заниматься ситуаций с возможной коррупцией в таможенных и налоговых органах.

Об этом Ермак сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Команда Владимира Зеленского настроена на жесткую борьбу с коррупцией. И меня очень возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которые озвучил экс-министр финансов Игорь Уманский. Поэтому я предложил ему механизм, который поможет истребить эти схемы. Он может этим заниматься в статусе моего официального советника с доступом к информации государственных органов", - говорится в сообщении.

По словам Ермака, для координации этой работы будет создана межведомственная группа, в которую должны войти представители различных правоохранительных структур. Также будет собрана аналитическая группа, в которую планируется, кроме отечественных экспертов, пригласить и международных аудиторов с соответствующим опытом.

"Они должны внимательно исследовать все процессы на таможне и налоговой, и найти все схемы. В результате мы планируем получить от них существенную аналитику и пакет предложений, как эти схемы закрыть раз и навсегда. А общество, наконец, должно открыто получить ответы на все неприятные вопросы о коррупции в этих государственных органах", - подытожил Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОГП открыл уголовное производство по заявлению Уманского о коррупции в налоговых и таможенных органах

Напомним, 30 марта Верховная Рада уволила Илью Емца с должности главы Министерства здравоохранения Украины, а Игоря Уманского с должности министра финансов.

Перед уходом из Минфина Уманский инициировал увольнение Нефьодова и Верланова. И экс-глава Минфина убежден, что единственная причина его увольнения - "вот эти представления (на увольнения глав фискальной и таможенной служб. - Ред.) и то, что я не собирался отступать в этом вопросе".

13 апреля Уманский заявил, что Офис Генпрокурора открыл по его заявлению уголовное производство.

16 апреля депутат "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что большая часть системных схем с махинациями налога на добавленную стоимость (НДС) прекращена. По его словам, об этом свидетельствует рост объема зарегистрированных налоговых накладных по НДС, происходящий при сокращении объема облагаемых налогом операций.

В этот же день депутат "Слуги народа" Гео Лерос заявил о существовании в налоговой "программы", в рамках которой крупный бизнес якобы за откаты уклоняется от уплаты НДС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления Уманского о коррупции в налоговой содержат "популизм". Пока он был министром, это не озвучивалось, - Шмыгаль

Уманский в качестве советника главы ОП будет разбираться с коррупционными схемами на таможне и в налоговой, - Ермак 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190805
 
 
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Че тут непонятного? Чувака заткнули,впихнув ему жирную должность.
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Купить можно всех, а дороже всего стоят неподкупные (с) Уманский в качестве советника главы ОП будет разбираться с коррупционными схемами на таможне и в налоговой, - Ермак - Цензор.НЕТ 5488
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Ну ну.Пусть разбирается в схемах.Братья Ермаки уже разобрались. Уманский в качестве советника главы ОП будет разбираться с коррупционными схемами на таможне и в налоговой, - Ермак - Цензор.НЕТ 9262
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Купить можно всех, а дороже всего стоят неподкупные (с)
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А чем мешал Уманский в должности министра ? Там и возможностей у него поболее, а сейчас на подхвате у кого ???
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Для отвода глаз не говорили, что они не борются с коррупцией. Плюс есть бонус - зная схемы их можно самим оседлать.
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Ну ну.Пусть разбирается в схемах.Братья Ермаки уже разобрались.
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а чо бородатого фрика уже мало? или зеля не помнит что он его представлял? правда "представлял" мягко сказать в странном состоянии
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Чет я в кадровой политике зеленых еще больше стал никуя не понимать !? Уманский в качестве советника главы ОП будет разбираться с коррупционными схемами на таможне и в налоговой, - Ермак - Цензор.НЕТ 7895
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Че тут непонятного? Чувака заткнули,впихнув ему жирную должность.
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я думаю что не только... вот посчитай сколько слил протестов Саакашвили и все поймешь - он громоотвод для любой власти..люди успокоятся и будут ждать что грузин наведет порядок..а зря - нужно выходить и выносить их было еще поза-вчера...
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Год доили таможню и людей,довели до ручки,а теперь,по требованию МВФ,будут делать вид,что хотят навести порядок. Уманский то свои предложения даст,но им нужно совсем другое,новые незасвеченные схемы.
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Алексей Арестович

2 ч. ·

- Кадровая революция от Зеленского?..

Неделя слухов:

- должность вице-премьера для Саакашвили;

- возможная замена Ермака на посту главы ОП.

Похоже, Зе ищет новую модель реализации своего электорального и личного потенциала через новые кадры, под девизом: «ну, сделайте хоть что-нибудь, хоть кто-нибудь».

Лакмусовая бумажка здесь - Саакашвили.

Саакашвили - это всегда крайнее решение. )

Решение отчаяния.

Уманский в качестве советника главы ОП будет разбираться с коррупционными схемами на таможне и в налоговой, - Ермак - Цензор.НЕТ 7203

Только Порошенко пытался им управляемо сыграть и то получил кучу головной боли.

Ясно, что Зеленскому нужен не столько сам Саакашвили, сколько кадровый потенциал управленцев, который у него таки есть.

Ещё одно возможное следствие возвышения Саакашвили - вытеснение Авакова.

Назначение Бухарева, бывшего главы СВР в советники Авакову, очень похоже на назначение преемника.

Проблема Саакашвили в том, что он, сыграв в союзника, всегда после хочет сам стать царицею морскою.)

Возможные тектонические изменения в системе исполнительной власти, инициированные Зеленским, если случатся (а случатся они неизбежно, раньше или позднее) показывают две вещи:

- он боится до стадии дрожи;

- как человек он все-таки хочет реальных перемен к лучшему, и я лично рад, что с самого начала это констатировал.)

Укрепить себя грамотными кадрами, и дать им сформировать и реализовать новую политику - единственное возможное для него решение.

Решение спасения.

Сейчас он стоит в вилке: «стать Януковичем - стать великим реформатором», при чем фон соответствующий - глобальный мировой кризис, который, как известно, может или потопить или вознести целые страны и континенты.

Уникальная возможность для Украины!

Из крайне проблемных направлений у Зеленского остаются следующие:

1) Политика примирения с Россией путём уступок.

Физически ее олицетворяет Ермак, заигравшиеся в сложные игры по обману одних башен Кремля другими. Если бы он ещё не играл в публичную коррупцию, было бы поинтереснее, но, увы, сыграл.)

Я предсказывал крах политики Зеленского на примирение с Россией на осень сего года, но она может наступить и ранее, если, конечно, Ермака, в том или ином виде, не оставят за неё отвечать.

Но даже если оставят - этот кризис произойдёт, и скорее ранее, чем позже.

Вопрос: какая политики придёт на замену?..

А ровно та же, которую проводил Порошенко:

- на словах - стремление к миру, на деле - укрепление обороноспособности Украины.

Анонсированные перемены в оборонном секторе Офиса президента свидетельствуют в пользу этого мнения.

Надежда на миротворцев, на активное участие ЕС и США в примирении на Донбассе, в изолированном мире короновируса - туманны.

Не говоря уже о том, что Европа, в принципе, теряет своей политической потенциал, все менее становясь весомым игроком - политика мягкой силы в мире реальной силы, отправляет мягких на помойку истории.

Нас ждут годы противостояния с РФ, причем, одновременно, при угрозе активизации чисто военного конфликта и, одновременно - подрывной деятельности Кремля внутри Украины и в сфере ее международных связей.

За год правления Зеленского, наши темпы отставания от РФ увеличились.

Нам надо резко форсировать усилия в сфере национальной безопасности и обороны, если мы хотим сработать на основу любой оборонной политики - предотвращение большой войны.

2) Руководство ВСУ. Когорта пламенных выпускников Московского высшего общевойскового училища, возглавившая усилиями генерала Хомчака Вооружённые Силы Украины, не столько ведёт ВСУ к стандартам НАТО, сколько возрождает в них худшие традиции советской военной бюрократии.

Из крайних новостей: намерение Хомчака поставить на должность Командующего Силами Специальных Операций полковника Доманского (МосВОКУ-89).

Пехота - крайне уважаемый и лучший из родов войск.

Но общевойсковой командир во главе такого сложного и специфического рода войск, как ССО - крайне проблемное решение.

Но вполне соответствующее кадровой политике Хомчака - всюду расставлять не умных, инициативных и самостоятельных, а послушных, исполнительных, лично преданных и без своего мнения.

Второй аспект -
Володимир Зеленський
, а зачем Вам во главе ВСУ - человек Коломойского, которому, ни сегодня-завтра, в США выдадут ордер на арест?..

Который не даёт Вам получить кредит МФВ - чуть ли не единственное средство Вашего личного спасения в данной конкретной политической ситуации?..

Человек Коломойского, который вовсю интригует против Вашей политики?..

Реанимация и перестройка блока безопасности невозможна без замены руководства ВСУ - чем раньше Вы это поймёте, тем лучше для Вас и для страны.

3) Отстранение Авакова, превратившего МВД в огромное ОПГ - главного спрута, обескровливающего Украину и Ваш личный рейтинг.

Надеюсь, Вы уже убедились, что мифическая угроза от Порошенко - как политическая проблема неактуальна, у Вас совсем другие реальные проблемы, едва ли не номер один из которых - Аваков.

Убрать его немедленно и подальше, и радикально реформировать МВД - вот задача номер два, для будущего Украины и Вас лично.

4) Преследование активного патриотического сообщества, имеющее два источника: борьбу со страшным Порошенко и политику применения с Кремлем.

Патриоты Вам не враги - а одна из основных опор.

Если Вы реально начнёте реформировать страну, они станут одной из главных общественных групп, которые станут Вас поддерживать.

Потому, что они не за Порошенко или против Зеленского - они за Украину.

Смените политику договоряков с ОПЗЖ и Медведчуком.

Они, в отличии от патриотов, действительно хотят Вас использовать, подставить и поменять - на себя. И Кремль.

4) Экономика. Про неё пусть напишут экономисты.

---

Итак, спустя год, после выборов Зеленского в президенты, мы получаем ещё один шанс, начать сначала.

- Владимир Александрович.

Он вполне может оказаться последним шансом.

Думай.те.
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Нове свято в Україні. День дебіла святкується кожного року 21 квітня. Це свято українці встановили щоб увіковічити дату інавгурації Зеленського на пост президента.

З нагоди свята Офіс президента повідомив про ряд важливих призначень: віце-прем'єр міністром призначити Саакашвілі, радником Єрмака по корупції на митниці і в податковій екс-міністра фінансів Уманського, який пропрацював на посаді три тижні і був звільнений без попередження і пояснень.
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Обещайте. Надейтесь. Помните - время летит. Вас разорвут за ложь.
Уманский в качестве советника главы ОП будет разбираться с коррупционными схемами на таможне и в налоговой, - Ермак - Цензор.НЕТ 3693
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Так глава налоговой пел соловьём, что все схемы уже закрыты!?
Получается, что глава налоговой должен сесть или советник уже не нужен!
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