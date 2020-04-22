 Уманский в качестве советника главы ОП будет разбираться с коррупционными схемами на таможне и в налоговой, - Ермак

Об этом Ермак сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Команда Владимира Зеленского настроена на жесткую борьбу с коррупцией. И меня очень возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которые озвучил экс-министр финансов Игорь Уманский. Поэтому я предложил ему механизм, который поможет истребить эти схемы. Он может этим заниматься в статусе моего официального советника с доступом к информации государственных органов", - говорится в сообщении.
По словам Ермака, для координации этой работы будет создана межведомственная группа, в которую должны войти представители различных правоохранительных структур. Также будет собрана аналитическая группа, в которую планируется, кроме отечественных экспертов, пригласить и международных аудиторов с соответствующим опытом.
"Они должны внимательно исследовать все процессы на таможне и налоговой, и найти все схемы. В результате мы планируем получить от них существенную аналитику и пакет предложений, как эти схемы закрыть раз и навсегда. А общество, наконец, должно открыто получить ответы на все неприятные вопросы о коррупции в этих государственных органах", - подытожил Ермак.
Напомним, 30 марта Верховная Рада уволила Илью Емца с должности главы Министерства здравоохранения Украины, а Игоря Уманского с должности министра финансов.
Перед уходом из Минфина Уманский инициировал увольнение Нефьодова и Верланова. И экс-глава Минфина убежден, что единственная причина его увольнения - "вот эти представления (на увольнения глав фискальной и таможенной служб. - Ред.) и то, что я не собирался отступать в этом вопросе".
13 апреля Уманский заявил, что Офис Генпрокурора открыл по его заявлению уголовное производство.
16 апреля депутат "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что большая часть системных схем с махинациями налога на добавленную стоимость (НДС) прекращена. По его словам, об этом свидетельствует рост объема зарегистрированных налоговых накладных по НДС, происходящий при сокращении объема облагаемых налогом операций.
В этот же день депутат "Слуги народа" Гео Лерос заявил о существовании в налоговой "программы", в рамках которой крупный бизнес якобы за откаты уклоняется от уплаты НДС.
2 ч. ·
- Кадровая революция от Зеленского?..
Неделя слухов:
- должность вице-премьера для Саакашвили;
- возможная замена Ермака на посту главы ОП.
Похоже, Зе ищет новую модель реализации своего электорального и личного потенциала через новые кадры, под девизом: «ну, сделайте хоть что-нибудь, хоть кто-нибудь».
Лакмусовая бумажка здесь - Саакашвили.
Саакашвили - это всегда крайнее решение. )
Решение отчаяния.
Только Порошенко пытался им управляемо сыграть и то получил кучу головной боли.
Ясно, что Зеленскому нужен не столько сам Саакашвили, сколько кадровый потенциал управленцев, который у него таки есть.
Ещё одно возможное следствие возвышения Саакашвили - вытеснение Авакова.
Назначение Бухарева, бывшего главы СВР в советники Авакову, очень похоже на назначение преемника.
Проблема Саакашвили в том, что он, сыграв в союзника, всегда после хочет сам стать царицею морскою.)
Возможные тектонические изменения в системе исполнительной власти, инициированные Зеленским, если случатся (а случатся они неизбежно, раньше или позднее) показывают две вещи:
- он боится до стадии дрожи;
- как человек он все-таки хочет реальных перемен к лучшему, и я лично рад, что с самого начала это констатировал.)
Укрепить себя грамотными кадрами, и дать им сформировать и реализовать новую политику - единственное возможное для него решение.
Решение спасения.
Сейчас он стоит в вилке: «стать Януковичем - стать великим реформатором», при чем фон соответствующий - глобальный мировой кризис, который, как известно, может или потопить или вознести целые страны и континенты.
Уникальная возможность для Украины!
Из крайне проблемных направлений у Зеленского остаются следующие:
1) Политика примирения с Россией путём уступок.
Физически ее олицетворяет Ермак, заигравшиеся в сложные игры по обману одних башен Кремля другими. Если бы он ещё не играл в публичную коррупцию, было бы поинтереснее, но, увы, сыграл.)
Я предсказывал крах политики Зеленского на примирение с Россией на осень сего года, но она может наступить и ранее, если, конечно, Ермака, в том или ином виде, не оставят за неё отвечать.
Но даже если оставят - этот кризис произойдёт, и скорее ранее, чем позже.
Вопрос: какая политики придёт на замену?..
А ровно та же, которую проводил Порошенко:
- на словах - стремление к миру, на деле - укрепление обороноспособности Украины.
Анонсированные перемены в оборонном секторе Офиса президента свидетельствуют в пользу этого мнения.
Надежда на миротворцев, на активное участие ЕС и США в примирении на Донбассе, в изолированном мире короновируса - туманны.
Не говоря уже о том, что Европа, в принципе, теряет своей политической потенциал, все менее становясь весомым игроком - политика мягкой силы в мире реальной силы, отправляет мягких на помойку истории.
Нас ждут годы противостояния с РФ, причем, одновременно, при угрозе активизации чисто военного конфликта и, одновременно - подрывной деятельности Кремля внутри Украины и в сфере ее международных связей.
За год правления Зеленского, наши темпы отставания от РФ увеличились.
Нам надо резко форсировать усилия в сфере национальной безопасности и обороны, если мы хотим сработать на основу любой оборонной политики - предотвращение большой войны.
2) Руководство ВСУ. Когорта пламенных выпускников Московского высшего общевойскового училища, возглавившая усилиями генерала Хомчака Вооружённые Силы Украины, не столько ведёт ВСУ к стандартам НАТО, сколько возрождает в них худшие традиции советской военной бюрократии.
Из крайних новостей: намерение Хомчака поставить на должность Командующего Силами Специальных Операций полковника Доманского (МосВОКУ-89).
Пехота - крайне уважаемый и лучший из родов войск.
Но общевойсковой командир во главе такого сложного и специфического рода войск, как ССО - крайне проблемное решение.
Но вполне соответствующее кадровой политике Хомчака - всюду расставлять не умных, инициативных и самостоятельных, а послушных, исполнительных, лично преданных и без своего мнения.
Второй аспект -
Володимир Зеленський
, а зачем Вам во главе ВСУ - человек Коломойского, которому, ни сегодня-завтра, в США выдадут ордер на арест?..
Который не даёт Вам получить кредит МФВ - чуть ли не единственное средство Вашего личного спасения в данной конкретной политической ситуации?..
Человек Коломойского, который вовсю интригует против Вашей политики?..
Реанимация и перестройка блока безопасности невозможна без замены руководства ВСУ - чем раньше Вы это поймёте, тем лучше для Вас и для страны.
3) Отстранение Авакова, превратившего МВД в огромное ОПГ - главного спрута, обескровливающего Украину и Ваш личный рейтинг.
Надеюсь, Вы уже убедились, что мифическая угроза от Порошенко - как политическая проблема неактуальна, у Вас совсем другие реальные проблемы, едва ли не номер один из которых - Аваков.
Убрать его немедленно и подальше, и радикально реформировать МВД - вот задача номер два, для будущего Украины и Вас лично.
4) Преследование активного патриотического сообщества, имеющее два источника: борьбу со страшным Порошенко и политику применения с Кремлем.
Патриоты Вам не враги - а одна из основных опор.
Если Вы реально начнёте реформировать страну, они станут одной из главных общественных групп, которые станут Вас поддерживать.
Потому, что они не за Порошенко или против Зеленского - они за Украину.
Смените политику договоряков с ОПЗЖ и Медведчуком.
Они, в отличии от патриотов, действительно хотят Вас использовать, подставить и поменять - на себя. И Кремль.
4) Экономика. Про неё пусть напишут экономисты.
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Итак, спустя год, после выборов Зеленского в президенты, мы получаем ещё один шанс, начать сначала.
- Владимир Александрович.
Он вполне может оказаться последним шансом.
Думай.те.
Немного прогибается под Зебила...
З нагоди свята Офіс президента повідомив про ряд важливих призначень: віце-прем'єр міністром призначити Саакашвілі, радником Єрмака по корупції на митниці і в податковій екс-міністра фінансів Уманського, який пропрацював на посаді три тижні і був звільнений без попередження і пояснень.
Получается, что глава налоговой должен сесть или советник уже не нужен!