 Массовая драка на Донетчине: один участник доставлен в больницу с тяжелыми травмами

Об этом сообщила прокуратура Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что 19 апреля 2020 года 24-летний житель пгт. Новотроицкое на почве личных неприязненных отношений в ходе конфликтов нанес несколько ударов руками в область головы двум мужчинам.

"Через некоторое время, последние, позвав на помощь друзей, на нескольких автомобилях прибыли по месту жительства своего обидчика. В дальнейшем в результате выяснения отношений возникла массовая драка, участие в которой, по предварительным данным, приняли около 100 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытию на место происшествия "правоохранителям пришлось осуществить предупредительные выстрелы в воздух из табельного оружия с целью прекращения массового правонарушения". Один из участников драки с тяжелыми травмами был доставлен в городскую больницу.

Сейчас продолжается досудебное расследование по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением предметов специально приспособленных или заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений) УК Украины.

Напомним, в Новотроицком 19 апреля между жителями произошел конфликт, который перерос в массовую драку с участием около 100 человек. Полиция открыла 2 производства.

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