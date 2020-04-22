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 Экономика
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 Стоимость российской нефти Urals упала до 11 долларов за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 21 апреля в абсолютном исчислении снизилась на 5,92 долларов до 11,59 долларов за баррель (cif Роттердам).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Argus.

Как отмечается в сообщении, более низкой цена была 1 апреля, когда составила 10,54 долларов за баррель - это стало минимальным значением с марта 1999 года.

Скидка на Urals в Северо-Западной Европе осталась на прежнем уровне: 1,75 долларов за баррель к североморскому эталону.

В Средиземноморье стоимость партий Юралс объемом по 80 тыс. тонн во вторник снизилась на 5,17 долларов до 12,09 долларов за баррель (cif Аугуста). Это стало минимальным значением с марта 1999 года, когда цена опускалась до 11,74 долларов за баррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цена на российскую нефть Urals стала минус два доллара

Источник: https://censor.net.ua/n3190801
 
   
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Путлерку не до этого. Ему особый статус Донбасса подавай. Полностью потерявшая связь с реальностью мразь.
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а ще комусь потрібна оця неякісна нафта? З хлором?
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цапам помогать не будем - они нам не братья не какие и точка )))
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хотя батрачить за еду -ну как нам обещали по два - надо подумать))))
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Та ну нафіг - вони ледацюги. Їх їжа буде дорожче обходитися, ніж вони "напрацюють".
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Путлерку не до этого. Ему особый статус Донбасса подавай. Полностью потерявшая связь с реальностью мразь.
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Новости идут с явным опоздание , нефть за последние 3-4 часа выросла на 5 $
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А что толку, если мировая экономика рухнула, когда цена нефти ниже 80 долларов за баррель опустилась?
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расеяни запомните ваш Сечин просто гений переговорного процесса... запомните это!)) в долгий путь ватнечки!
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Давайте дожмемо кацабських окупантів! Треба перестати купляти їх шампуні, зубну пасту, мило, дрелі, бензопили. Це те що я бачив на прилавках наших магазинів з російського. І ніяких машин ВАЗ не купуємо не беушних не нових. Хай ці відра з гайками гниють або на російських складах, або в недоумків в гаражах (які додумалися купляти російське гімно)
Уважно читайте перед покупкою, де цей товар виготовлений! Ні російському, а також ні білоруському (Білорусія це союзник росії)
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Когда распался совок был баррель 20$.
Ждём.
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