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 Контрразведка СБУ блокировала канал переправки нелегалов из Азии в Румынию. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала нелегальную миграцию через государственную границу в страны Евросоюза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведка СБУ блокировала канал переправки нелегалов из Азии в Румынию 01

По предварительным данным следствия, гражданин одной из стран Центральной Азии организовал механизм незаконной переправки иностранцев в страны ЕС. Он обеспечивал своим клиентам переход вне контрольно-пропускнх пунктов на государственной границе Украины с Румынией.

Правоохранители задержали злоумышленника и четырех граждан Восточной Азии, которые нелегально находились на территории Украины, во время подготовки к пересечения государственной границы. Свои услуги злоумышленник оценил в 3,5 тыс. долларов за каждого из мигрантов.

Контрразведка СБУ блокировала канал переправки нелегалов из Азии в Румынию 02

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Контрразведка СБУ блокировала канал переправки нелегалов из Азии в Румынию 03
Контрразведка СБУ блокировала канал переправки нелегалов из Азии в Румынию 04

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190797
 
 
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