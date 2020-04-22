 Контрразведка СБУ блокировала канал переправки нелегалов из Азии в Румынию. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, гражданин одной из стран Центральной Азии организовал механизм незаконной переправки иностранцев в страны ЕС. Он обеспечивал своим клиентам переход вне контрольно-пропускнх пунктов на государственной границе Украины с Румынией.

Правоохранители задержали злоумышленника и четырех граждан Восточной Азии, которые нелегально находились на территории Украины, во время подготовки к пересечения государственной границы. Свои услуги злоумышленник оценил в 3,5 тыс. долларов за каждого из мигрантов.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

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