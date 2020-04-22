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 Политика Украины
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Все про:дефолт (392) Слуга народа (819) Потураев (52)

 Сторонники дефолта рассчитывают запрыгнуть к кому-то в частный самолет и удрать. Не успеют, - нардеп СН Потураев

Народные депутаты, отстаивающие идею дефолта в Украине, напрасно думают, что у них получится беспрепятственно сбежать из страны.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил нардеп "Слуги народа" Никита Потураев.

"Последствия дефолта для Аргентины известны. Там были анархия, голодные бунты, разгромы магазинов. То есть хаос. Я, честно говоря, не понимаю, на что рассчитывают адепты секты свидетелей дефолта. Видимо, кто-то рассчитывает запрыгнуть к кому-то в частный самолет и удрать. Но сейчас это вообще затруднительно сделать! Может, они надеются, что добьются дефолта уже после карантина? Так ведь все равно в эти небезызвестные частные самолеты поместятся не все. Кто-то останется один на один с разъяренной, доведенной до голода страной. Сбежать не успеют…", - заявил Потураев.

Читайте также: В программе "секты свидетелей дефолта" есть пункт о ликвидации всех антикоррупционных органов, - нардеп СН Потураев

Полное интервью с Никитой Потураевым читайте по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3190795
 
   
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Я вже готую мотузку змащену милом, для тонких хрускітливих шийок, в разі дефолту.
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ні то буде занадто гуманно...я точу сокиру та загострюю палю
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а с другой стороны зеизбиратели должны ощутить в полной мере последствия своего выбора
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Кто-то их хорошенько обработал и пообещал быть к ним лояльным, если чё.
Сторонники дефолта рассчитывают запрыгнуть к кому-то в частный самолет и удрать. Не успеют, - нардеп СН Потураев - Цензор.НЕТ 1787
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А на что рассчитывают свидетели кредитов от МВФ, продать все еще что можно, еще продержаться у власти до окончания их срока, а потом хоть потоп дефолт?
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Организовать дефолт - признаться что вы зебанаты. Дай зебанату финансовый инструмент, он и куй разобьёт, и руки порежет
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Зачем кому -то прыгать ? У каждого есть свой , и более того в иллюминатор скажут идите накуй как и вся пи**ота Свинарчуки и тд. не чем крыть....
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А у этого "кого-то" это получится? Интересно Сторонники дефолта рассчитывают запрыгнуть к кому-то в частный самолет и удрать. Не успеют, - нардеп СН Потураев - Цензор.НЕТ 2375
Или бить будут опять только марионеток?
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Висіти на стовпах будуть разом із усіма родичами і сім'ями. Це майдан був мирний. А тепер населення в кінець озлоблене. Буде весело.
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