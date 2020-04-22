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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Меркель (1772) Путин (25541) Донбасс (21171)

 Путин в телефонном разговоре с Меркель заявил о необходимости закрепления особого статуса Донбасса

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили урегулирование ситуации на Донбассе в режиме телефонного разговора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что особое внимание было уделено вопросам борьбы с пандемией коронавируса. Подчеркнута важность тесной координации международных усилий на данном направлении при активном участии Всемирной организации здравоохранения

"Дана позитивная оценка состоявшемуся на днях обмену удерживаемых лиц между Киевом, "ДНР" и "ЛНР". Акцентирована необходимость последовательной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах в "нормандском" формате. Отмечено, в частности, что украинские власти должны выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также были затронуты вопросы, связанные с развитием ситуации в Сирии и Ливии, а также нынешним положением на мировом рынке нефти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До преодоления кризиса еще далеко, - Меркель призвала не отменять карантин слишком быстро

Источник: https://censor.net.ua/n3190794
 
 
 Топ комментарии
 
Необходимо закрепить особый статус Сибири, Чечни, Дальнего востока, Урала. Вообще пора уже расчленить РФ на независимые государства.
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Закрепляй...у себя на расее.
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Всего лишь год назад эту плешивую карликовую моль возили рылом по столу, требовали выполнения Минска и накидывали санкции. Теперь #уйло московское возит рылом по столу #уйло криворожско-оманское, а Украина и украинские граждане (не путать с быдлом) выглядят как потерпевшие из фильмов для взрослых. Быдло73 сделало выбор....
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Какой активный *****!
С Меркель об особом статусе Донбасса, с Марсианами об особом статусе Лунных морей.
Главное чтоб с одинаковым итогом)) Путин в телефонном разговоре с Меркель заявил о необходимости закрепления особого статуса Донбасса - Цензор.НЕТ 4654
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И это в то время, когда еще с половцами и печенегами вопрос не решен!
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ОБНУЛЕННАЯ КОРОНОВИРУСНАЯ ШАВКА.... еще не подохла.... еще и тявкает окурок...
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Какая разница, какой статус? Мы же живем на одной планете. Главное чтобы у людей хлебушек был!
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Шура Семенец. Главное, чтобы Х**ло ушло из Крыма и Донбасса.
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Все живут на одной и лишь паРаша на другой. Вот закрепляйте у себя там, на планете, статусы какие хотите.
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Нет кацарылый у вас другая планета,называется козлостан.
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А захват чужих територий , убийство наших солдат - это как? мы ж "живем на одной планете"
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Ребят, спасибо за поддержку, но суть посыла была как раз в том, чтобы не давать никакого особого статуса ЛДНР, а оставить пока как есть, т.е. не идти на поводу у х@#ла.
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Необходимо закрепить особый статус Сибири, Чечни, Дальнего востока, Урала. Вообще пора уже расчленить РФ на независимые государства.
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А дед кабай по прежнему в плену своих психопатических фантазий. Клован хочет ещё заглянуть в глаза шизофреника?
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Бий російських окупантів! Бий росію на суші, воді, в повітрі! Бойкот усім російським товарам і їхнім конченим машинам
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Отмечено, в частности, что украинские власти должны выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса............... если заикнутся от этом у нас на уровне Конституции, то людей уже и карантин не остановит.
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Доставляет что Украину никто уже и не спрашивает, как папики порешают - так и будет. ******
зелёная!!!! Путин в телефонном разговоре с Меркель заявил о необходимости закрепления особого статуса Донбасса - Цензор.НЕТ 8854
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Маразматик опять за свое.
Надеюсь, что Меркель в добром здравии!
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Всего лишь год назад эту плешивую карликовую моль возили рылом по столу, требовали выполнения Минска и накидывали санкции. Теперь #уйло московское возит рылом по столу #уйло криворожско-оманское, а Украина и украинские граждане (не путать с быдлом) выглядят как потерпевшие из фильмов для взрослых. Быдло73 сделало выбор....
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Челюсть закрепи, чтоб не тряслась, ублюдок полтора метровый, когда ты здохнишь наконец.
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Я б не був таким оптимістом, водичка камінь точить, якщо водичка капає а камінець лежить на місці. Вован знає що робить, капає потихеньку.
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Нашего "барыгу" скинули, вот и некому торговаться с нашей стороны
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