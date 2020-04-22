 Путин в телефонном разговоре с Меркель заявил о необходимости закрепления особого статуса Донбасса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что особое внимание было уделено вопросам борьбы с пандемией коронавируса. Подчеркнута важность тесной координации международных усилий на данном направлении при активном участии Всемирной организации здравоохранения
"Дана позитивная оценка состоявшемуся на днях обмену удерживаемых лиц между Киевом, "ДНР" и "ЛНР". Акцентирована необходимость последовательной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах в "нормандском" формате. Отмечено, в частности, что украинские власти должны выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также были затронуты вопросы, связанные с развитием ситуации в Сирии и Ливии, а также нынешним положением на мировом рынке нефти.
С Меркель об особом статусе Донбасса, с Марсианами об особом статусе Лунных морей.
Главное чтоб с одинаковым итогом))
зелёная!!!!
Надеюсь, что Меркель в добром здравии!