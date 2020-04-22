 Видеоконференция в "нормандском формате" состоится на следующей неделе, - глава МИД Германии Маас

Об этом заявил 22 апреля глава немецкого МИД Маас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы договорились, и очень радуемся этому, что состоится видеконференции в "нормандском формате" на уровне министров, она состоится на следующей неделе", - заявил Маас.

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По его словам, об этом была достигнута договоренность во время разговоров руководителей дипломатических ведомств Германии, Франции, Украины и России в телефонном режиме.

Маас отметил, что в последние дни говорил с тремя своими коллегами, и все министры констатировали, что важные пункты решений, принятых на декабрьском саммите "нормандской четверки" в Париже, еще не воплощены в жизнь. Впрочем, начался обмен удерживаемыми лицами.

Все министры согласились, что сейчас очень важным является выполнение договоренностей, предоставления им нового импульса, добавил глава МИД ФРГ.