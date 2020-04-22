 Встреча в "нормандском формате" была сложной, но на коленях никто не стоял, - Зеленский

Об этом он сказал в фильме "Год президента Зеленского", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нормандская встреча была сложной, и все это понимают, на наивысшем уровне, который только может быть. Но никто страну же не сдал, ничего такого не подписано. Никто на коленях, как говорили… на коленях я буду стоять - ничего этого не сделано", - отметил он.

По его словам, результат переговоров вышел очень неплохим.

"Мне кажется, что мы вышли с очень, очень неплохим результатом. Не оборвался этот диалог, потому что после таких встреч люди могут снова заморозить свои отношения на несколько лет, и тогда не будет никакого прогресса", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После коронавируса нужно менять подход к медреформе. Мы только сейчас увидели, что у нас, кроме медиков, ничего нет, - Зеленский