 Встреча в "нормандском формате" была сложной, но на коленях никто не стоял, - Зеленский

Об этом он сказал в фильме "Год президента Зеленского", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нормандская встреча была сложной, и все это понимают, на наивысшем уровне, который только может быть. Но никто страну же не сдал, ничего такого не подписано. Никто на коленях, как говорили… на коленях я буду стоять - ничего этого не сделано", - отметил он.
По его словам, результат переговоров вышел очень неплохим.
"Мне кажется, что мы вышли с очень, очень неплохим результатом. Не оборвался этот диалог, потому что после таких встреч люди могут снова заморозить свои отношения на несколько лет, и тогда не будет никакого прогресса", - подчеркнул Зеленский.
Но к сожалению, это ничтожество представляет там нашу страну!
Вот интересно, о чем Дерьмак уже договорился с Козаком, если эта встреча анонсирована?
Что на этот раз сдал Зебил со всей ОПГ???
моника, предатель, но ты обещал, ради мира в украине.
или теперь ты наживаешся на войне, ах ты сволочь ))))
Ти сам є здачею національних інтересів, але ти, тупий блазень, того не розумієш.
Прокацапська антиукраїнська тупа шмата на чолі України і перемога 5-ї колони - це і є здача України.
Он гордо сосал стоя!