 Мы построим государственную авиакомпанию и сделаем заказ нашему "Антонову", - Зеленский хочет создать госавиаперевозчика

"Антонов" – большое предприятие с большим количеством рабочих мест. Ни одного самолета не построено за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши АН-ы (самолеты производства госконцерна "Антонов". - Ред.)? Мы с ними договорились, сейчас мы разрабатываем программу, и мы это сделаем. Мы должны сделать государственную авиакомпанию. Это моя мечта – сделать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или "Сингапурских Авиалиний". Государство готово выделить на это деньги", - сказал Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Зеленский отметил, что таким образом государство не только создаст национальную авиакомпанию, но и обеспечит заказами государственный авиаконцерн "Антонов", создав дополнительные рабочие места.
"Мы построим и государственную авиакомпанию и сделаем заказ нашему государственному "Антонову" и привлечем много рабочих мест", - резюмировал Зеленский.
лучше план плохой, чем никакого
Это такому бизнесу что в Кривом роге учат ???
Будет как и с Павлоградским заводом языком чешут одно а денег не выделяют.Что с постройкой кораблей на каком этапе постройка корвета? Я так понял что Балто-Черноморский канал клоуны построили взялись самолеты строить.Уже почти два года строим и покупаем французские катера подписываем бумаги а катеров НОЛЬ ...
Так со всеми обещалками главное ролик снять и все все счастливы.
где тут рыночность , либерализм , либертарианство
клоун оно и есть клоун