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 Политика Украины
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Все про:авиация (1855) Зеленский (5255) ГП Антонов (7)

 Мы построим государственную авиакомпанию и сделаем заказ нашему "Антонову", - Зеленский хочет создать госавиаперевозчика

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует создание государственной авиакомпании, флот которой будет сформирован из самолетов производства государственного предприятия"Антонов", сказал он в фильме "Год президента Зеленского".

"Антонов" – большое предприятие с большим количеством рабочих мест. Ни одного самолета не построено за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши АН-ы (самолеты производства госконцерна "Антонов". - Ред.)? Мы с ними договорились, сейчас мы разрабатываем программу, и мы это сделаем. Мы должны сделать государственную авиакомпанию. Это моя мечта – сделать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или "Сингапурских Авиалиний". Государство готово выделить на это деньги", - сказал Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что таким образом государство не только создаст национальную авиакомпанию, но и обеспечит заказами государственный авиаконцерн "Антонов", создав дополнительные рабочие места.

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"Мы построим и государственную авиакомпанию и сделаем заказ нашему государственному "Антонову" и привлечем много рабочих мест", - резюмировал Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3190790
 
   
 Топ комментарии
 
Померяйте этому клоуну температуру,или сразу вызовите санитаров.
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Дай боже нашому теляті вовка з"їсти.
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Дик є ж уже SkyUp, тільки його від Бєні якісь фейкові громадяни судовими позовами закидують...
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Зачем вы так зло, оно расстроилось

Ми побудуємо державну авіакомпанію і зробимо замовлення нашому "Антонову", - Зеленський хоче створити державіаперевізника - Цензор.НЕТ 4285
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Немає великих літаків які б могли возити велику кількість пасажирів з мінімальними витратами на пальне. Останній перспективний проект цивільного ліатка Антонова було заморожено ще після розпаду СРСР, зараз його потрібно терміново реанімувати, щоб зробити великий літак для дешевих авіаперевезень! І є ще одна проблема, Антонов робить вантажні літаки а робити комфортні пасажирські літаки Антонов не вміє, потрібно залучати потужну західну компанію яка допоможе розробити комфортний салон та системи забезпечення пасажирів кондиціонованим чистим повітрям, мультимедійними системами, зручними місцями, якісною ергономікою! Щоб в нас не вийшов другий Хюндай Колєснікова в якому сидіти неможливо через кончені крісла та нездалу компановку.
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Померяйте этому клоуну температуру,или сразу вызовите санитаров.
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вы постройте, а затем скажете "мы построили"... а так только ломать умеете, да ляпать языком с пустого в порожнее
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Реальная доска достижений "величайшего"

Ми побудуємо державну авіакомпанію і зробимо замовлення нашому "Антонову", - Зеленський хоче створити державіаперевізника - Цензор.НЕТ 421
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Дик є ж уже SkyUp, тільки його від Бєні якісь фейкові громадяни судовими позовами закидують...
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В начале второго года лапшеизвержение существенно усилилось.
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І потім передамо її у бенін МАУ за 1€, по прихватизації.
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а не лучше ли государственную медицину для начала на ноги поставить?
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А что будет если он заработает меньше чем выделил ? А ничего не будет!
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А потім кораблі Южмаша государствєнних космоліній будут бороздіть простори Галактики. Дайош маршрут Місяць-Кривий Ріг
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Ахаххахах, вже мільйон долларів за вакцину винайдену пообіцяв, тепер он знову обіцяє якусь маячню. Одна маленька компанія в німеччині тільки на дослідженя можливості винайдення вакцини витратить 145 мільйони євро...Все що треба знати про інтелектуальний потенціал президента)))))))))))))))
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Хочу минуту молчания просто єтот поток слов поток шаблонов просто отвратителен мі уже живем в єпоху брежнева такой молодой а уже старик
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Чем это зелю вмазали, столько информации выдал за 10 минут? Экспериментальный герыч?
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Блин если бы хороший был самолет его бы покупали а то выйдет как с лаптестановским супердрочем ДРУ-100
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владимир слетал на закарпатье на ан72/74, посмотрел на учения с автоматами без магазина и, к очередному планам по донбассу, добавил планы на авиакомпанию и самолеты...
лучше план плохой, чем никакого
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Это как Ельцин в свое время пересадил всех чиновников на росийские авто , а недавно рАсия купила весь свой газ сама у себя ???

Это такому бизнесу что в Кривом роге учат ???
Мы построим государственную авиакомпанию и сделаем заказ нашему "Антонову", - Зеленский хочет создать госавиаперевозчика - Цензор.НЕТ 5308
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Антонов жив пока летает парк Ан-124 и Мрия. С такой оплатой труда, новые самолеты будут строить разве что директора с топменеджерами а ключи им подавать будут членкыни наглядовых рад.
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О том же подумал, пора возрождать Антонов!! даже если это порохоботам назло Ми побудуємо державну авіакомпанію і зробимо замовлення нашому "Антонову", - Зеленський хоче створити державіаперевізника - Цензор.НЕТ 784
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Я так понял что авиации и флоту Украины настает ПИСЕЦ !!!
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Авиация Украины - это до 2х десятков Ан-24/26/30, 3+1 Ан-32, 1 Ан-178, 2 Ан 148/158, 5-6 Ан72/74, Мрия + 4 Ан-124-100, 1 Ан-70(77,180...как его только не называли...) Вот и вся авиация.
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Бла-Бла-Бла-Бла....Турборежим, турборежим, турборежим...Бла-Бла-Бла....Ріст економіки на 40%, ріст економіки на 40%, бла...бла....
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Смотри вовчик, трахнет тебя за такие слова игорёк, да так, что швы на анус накладывать придётся.
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100% буде КорупціяКорупціяКорупціяКорупціяКорупція і ще раз Корупція.
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А что вам сейчас мешает сделать заказ для армии пограничников для мчс те же пожарные самолеты???
Будет как и с Павлоградским заводом языком чешут одно а денег не выделяют.Что с постройкой кораблей на каком этапе постройка корвета? Я так понял что Балто-Черноморский канал клоуны построили взялись самолеты строить.Уже почти два года строим и покупаем французские катера подписываем бумаги а катеров НОЛЬ ...
Так со всеми обещалками главное ролик снять и все все счастливы.
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гроші він дасть......ось подивитеся, що буде через 2 місяці.
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Щось Зебубочку прорвало сьогодні. Відійшов від вчорашнього свята?Чи переключився на понюшки...
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Карсон забористого кокса подбросил из запасников наркомата иностранных дел Лаптестана!
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Что значит "государственную"? За наши с вами деньги будут делать какую-то хрень не спросив разрешения? Когда у нас люди поймут, что государственное это наше (созданное или приобретенное на деньги налогоплательщиков)? Кстати, когда 3,14здят у государства, то это 3,14здят у нас!!!
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А почему тогда порты надо обязательно приватизировать , а Авиакомпанию можно и новую государственную создать ?

где тут рыночность , либерализм , либертарианство
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Глянув заголовки. В нас що скоро вибори президента? Ми зробимо, відкриємо, запустимо, посадимо...... Що це його так понесло? Скажіть хтось йому що це не обов'язково, кожного року повторювати заново
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В нас пішов другий рік @********** історій.
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Все заплановане в минулому році зробили ж, то тепер нові гранд проекти пропонують.
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Я же говорил это типичный мегапопулист, который все держит исключительно на обезаниях, когда старые уже нужно выполнять, а они не выполнены, он просто их отбрасывает и выдвигает новые, еще более грандиозные.
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да... уже и многие зебилы в этом убеждаются, скоро Зеленский станет совсем смешон и жалок
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В гостях у сказки. Наслаждайтесь. Лишь бы уши выдержали.
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Этот зеленый дебил масок не может населению пошить уже 2 месяца! )) Походу у него не все впорядке с головой ))
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"или через пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян."

клоун оно и есть клоун
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приезжаем мы с Павлом Ивановичем на приличных каретах в общество....
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Ну, что за очередной дебилизм? Откуда президент знает, что турецкие и сингапурские авиалинии летают на самолетах, произведенных в Турции и Сингапуре?
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А где Гиперлуп? Где грандиозный IT-парк во Львове? Где черт возьми хотя бы городок в Широком Лане?)
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Бывают и у клоунов серьезные идеи.... И это правильная мысль !
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... А потом вместе с Рогозиным полетим на Марс, Венеру и Юпитер.
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Не он первый мечтает. И не он последний. Еще не один Президент будет мечтать. Мечты - беспроигрышная тема.
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Закрыл бы ты свой черный рот, осел. От твоих обещаний только рыгать хочется.
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