 Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал, - ОП о возможном назначении экс-президента Грузии вице-премьером

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины. Михеил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Ранее стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы будем менять министров, пока у нас не будет идеального правительства, - Зеленский. ВИДЕО