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 Политика Украины
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 Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал, - ОП о возможном назначении экс-президента Грузии вице-премьером

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у экс-президента Грузии Михеила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины и предложил ему поделиться своими идеями с Кабинетом министров и Верховной Радой Украины, отмечают в Офисе Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины. Михеил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Ранее стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы будем менять министров, пока у нас не будет идеального правительства, - Зеленский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3190786
 
 
 Топ комментарии
 
па кришам бегать галубей ганять....ось його патенціал
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Срочно санитаров! Пациент сбежал!
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А Вовка недопереоценил свой потенциал выдержать этот реактор?
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Последняя попытка Зе сделать видимость работы гос аппарата я думаю далась со скрипом
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та вони вже не знаю,що робить. хотіли молодого доморещеного, тримайте Гончарука. Хотіли грузина, тремай.те
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Т.е. еще не всех балаболов перепробовали.
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І нюхнути за компанію Вовіку буде з ким.
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главная его задача закончить посадку Барыги, что увиливает от "реформированного" им правосудия
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главная твоя задача не промахнуться мимо унитаза
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Ой, загонит он тебя, Зеля, за можай!.. Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал, - ОП о возможном назначении экс-президента Грузии вице-премьером - Цензор.НЕТ 5810 Будешь потом его всем Кварталом в Польшу выпихивать!
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потенціал на посаді віце??? та Зе просто перебірає, бо більше нічого не залишилось. ось народ хотів Саакашвіллі - пробуйте. чого одрау не поставив, все рівно у фейсбуку одна сторінка на двох у вас була.
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па кришам бегать галубей ганять....ось його патенціал
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Саакашвили деградировал до уровня унитаза. Теперь его клоун поливает дерьмом. А скоро за это благородное дело примется и Аваков. Но сортир есть сортир. Для того он изначально и был предназначен.
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Наш олигархат вряд ли одобрит такую кандидатуру
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Ржунимогу Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал, - ОП о возможном назначении экс-президента Грузии вице-премьером - Цензор.НЕТ 9375 Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал, - ОП о возможном назначении экс-президента Грузии вице-премьером - Цензор.НЕТ 9375 Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал, - ОП о возможном назначении экс-президента Грузии вице-премьером - Цензор.НЕТ 9375 Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал, - ОП о возможном назначении экс-президента Грузии вице-премьером - Цензор.НЕТ 9375 Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал, - ОП о возможном назначении экс-президента Грузии вице-премьером - Цензор.НЕТ 9375
Пыль на ботинках Саакашвили считает потенциал Саакашвили!!!!!
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Смотрю сейчас параша ТВ рабсия-1 там 60 минут со Скобеевым ..Так они целый час считают сколько памятников Ленину у нас снесли ..Ролики берут от 112 канала ...Гланый мэм что Ленин построил Украину а мы так к нему отнеслись ...И куча специалистов на передаче ..Я думал щас деда приведут ,который Ленини видел и это будет просто дичь
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Не будут же они обсуждать красный террор при Ленине, особенно в Крыму, когда убивали больных и раненых в больницах, даже сестер милосердия, как никак мумия его лежит на площади.
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Деда приведут не того что видел,а того что с ним бревно носил ,жив до сих пор .Скабеева не врет.
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сомнительный потенциал, эта проблема врожденная.
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Цензор - "Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у экс-президента Грузии Михеила Саакашвили есть потенциал и........предложил ему поделиться своими идеями."

****** должен быть всеобъемлющим.
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Ну не всі ж гаєчки, під лошадіний болт М40×350.

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Это будет очередной шаг к катастрофе. Саакашвили - популист абсолютно без связи с экономиколй и без влияния на кого-либо. То есть ему придётся свою никчемность некоторое время компенсировать мега-артикуляцией и супер-обещаниями с красочными спектаклями, прежде чем его опять со скандалами уберут.
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Этот ублюдок Сраканакуйшвили обосрался в Одесской обл.за год, а на посту вицепремьера он обосрется за 3 месяца. Ну а самое смешное, что этот горный козел будет кукарекать про Авакова. В общем, для уходе ЗЕбанутых от руля это правильный шаг, запасаемся попкорном.
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Просто жаль времени, которое Украина потеряет на этот продвинутый эксперимент с граблями.
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А чи надовго вистачить Міхо піддакувати невігласу?
Ну, не може Саакашвілі бути другим .... Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал, - ОП о возможном назначении экс-президента Грузии вице-премьером - Цензор.НЕТ 6524
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значит больше совсем некому.. у зеленых кадровый голод, пускают по кругу старого пони..
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Уровень деградации сегодняшней недовлады налицо.А казалось бы дно пробить невозможно,но нет....нате вам.
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ДА УЖ.два зебила-вот это будет сила,Главное пусть разделят специализацию:один пусть по фонтанам бегает,второй по крышам лазает.И главное видосики,видосики,можно по очереди.Главное .как и обещало *величайшее*-*Будет весело*.Тем кто выживет.
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Я думаю вчера Спичрайтеры ЗЕ почитали интернет о том что народ просто устроил шоу про "великий год великого кормчего у руля " прямо смехопанорама и поняли что все в дерьме вот целую ночь думали думали и сегодня написали такой спич Я Я Я и Володя в белом пиджаке вішел на сцену СМИ и все что просрано вдруг стало достижение и вишенка на торт приглашение Саакашвили в команду єто последняя попітка что то показать

Смотря на єти потуги можно сказать а как Ві братці не хвалитесь а не на что Ві не годитесь
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Як потопаючий хапається за соломику, так Зеленський хапається за Саакашвілі.
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Це "чудо", яке опинилося у кріслі Президента, знаходиться в психологічному стані, який викликає сумніви у його здатності виконувати свої посадові обов'язки.
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Буде весело", - сказав Парубій закриваючи урочисте засідання Верховної Ради з нагоди інавгурації Зеленського.

Як у воду дивився.
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А сейчас главная дичь ..Включил вчерашнюю запись передачи Соловьёва ..
Там обсуждают год президенства Зеленского ..
Но главное заявление Киселева - большенство (73%) народа Украины заслуживает на такого президента ..
Ну что порохоботы палива совсем нет уже вот этот мэм про 73% даже Соловьев говорит все по методичке
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Помню один мародер приблизил Михаила Николаевича, дал государственную должность без полномочий - думал замылить украинцам глаза. И все для безнаказанности воровства и профанации реформ, идеалов Майдана. После неизбежного разрыва - пытался расправиться выдворением, в духе СССР. Недооценил, дурилка - ни желания украинского народа покончить с клептократией, ни масштаба личности Саакашвили.
Я рад, что пришло понимание востребованности Михаила у новой власти - во всяком случае Миша расставит точки над i в вопросе "ху из мистер Зеленский".
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Мне в этой новости понятно одно - протесты слиты, а дальше посмотрим... Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал, - ОП о возможном назначении экс-президента Грузии вице-премьером - Цензор.НЕТ 1443
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Никогда из Саакашвили не будет хорошего вице-премьера. Он не умеет подчиняться. Он умеет быть только главным, в чем он, вероятно, хорош.
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Умные к умным, а клоуны к клоунам. Сраканакуйшвили не делал реформы в Грузии.
Все что там было сделано, это под руководством Кахи Бендукидзе. Умнейший был человек. Да и американское бабло. Штаты профинансировали все реформы в Грузии, а эта жирная свинья Сраканакуйшвили только гавкал на всех опозиционеров, сажал и убивал их. Тем более надо учесть, что Грузия - малюсенькая страна, типа Одесской обл. Порох дал максимум полномочий Сраканакуйшвили, и он быстренько обосрался и обвинил в этом всех, кроме себя. В общем обвинил всех кого только мог.
Все намного проще. Какой умный пойдет работать к ЗЕленой шмаркле, это пятно на всю жизнь. вот и собирает бубочка всякое дерьмо такое как Михо. Запасаемся попкорном и смотрим этот цирк.
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