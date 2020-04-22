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 Московского чиновника Ошарина нашли мертвым в оккупированном Крыму

Замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, пропавшего без вести месяц назад, нашли мертвым в оккупированной Ялте. По предварительным данным, он покончил с собой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Замглавы столичного департамента культуры Москвы Леонид Ошарин обнаружен мертвым на территории Крыма. В настоящее время выясняются причины его смерти", — цитирует агентство слова источника в правоохранительных органах.

По словам источника, на теле чиновника не было следов насильственной смерти.

Информацию об обнаружении тела Ошарина подтвердили в Мосгордуме.

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О том, что чиновник из Москвы пропал в Крыму, 21 стало известно 21 апреля, уточняет российское издание "Медуза". В последний раз Ошарина видели в Ялте 30 марта. Позже информацию о его исчезновении подтвердила дочь чиновника.

По предварительным данным, Ошарин покончил с собой. Его тело нашли в арендованной квартире в центре Ялты.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190782
 
 
 Топ комментарии
 
увидеть Крым - и умереть)))
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Замглавы столичного департамента культуры Леонид Ошарин предположительно совершил самоубийство

Об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. При этом он отметил, что это «странный» суицид, поскольку у умершего перерезано горло.
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Биндеровские фошысты или водка скосила?
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Щоб його вистежити коронавірусу знадобився цілий місяць..
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Плохо, что покончил с собой, лучше было бы если бы его убили Московского чиновника Ошарина нашли мертвым в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6635
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Рубаї з цього приводу:

Предстал перед Всевышним аксакал Касим,
И стержень детородный да пребудет с ним.
Его мы завернули в погребальный саван,
Помянем мать его... И тот же стержень - с ним.
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Отдохнул. Правильно поставить ударение.
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Каждый кацап должен знать, что его свинское появление в гостях у Украины без её приглашения равносильно смерти и чревато непредсказуемыми последствиями !
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Это вам совкам позорным поздравление с юбилеем рождения вашего тотемного вожака Членина.
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От , чуваку , так надоело это бабало *********** , что решил-таки удавиться... ( "многие верят" (с) )
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Замглавы столичного департамента культуры Леонид Ошарин предположительно совершил самоубийство

Об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. При этом он отметил, что это «странный» суицид, поскольку у умершего перерезано горло.
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Перерезанное горло и формулировка :"следов насильственной смерти не обнаружено", плохо сочетаются
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можно долго витать в облаках
думать: счастье - в Крыму затерялось...
но, реальность всегда далека
от того, что в Москве намечталось...
всё в Крыму будто так, но не так,
мост, таврида...одно огорченье,
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