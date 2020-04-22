 Если Венедиктова не покажет результат, то будет третий генпрокурор, - Зеленский

Об этом он заявил в фильме "Год президентства Зеленского", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Был один генпрокурор (Руслан Рябошапка - Ред.), он показал результат, но результат низкий. Увы, но так и есть. Надо признавать. Уволен этот генпрокурор, взяли другую. Будем смотреть, ждать результат. Если она не покажет результат, будет третий генпрокурор", - заявил глава государства.

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