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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (5255) Венедиктова (116)

 Если Венедиктова не покажет результат, то будет третий генпрокурор, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что новый генеральный прокурор Ирина Венедиктова может быть уволена с занимаемой должности, если не будет результатов.

Об этом он заявил в фильме "Год президентства Зеленского", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Был один генпрокурор (Руслан Рябошапка - Ред.), он показал результат, но результат низкий. Увы, но так и есть. Надо признавать. Уволен этот генпрокурор, взяли другую. Будем смотреть, ждать результат. Если она не покажет результат, будет третий генпрокурор", - заявил глава государства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190780
 
 
 Топ комментарии
 
ставь уже портнова и езжай на ростов....
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скажи, сучара, прямо: "Генпрокурор обязан посадить Перошенко". Зачем так заумно?
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Месяц уже и никого из коррупционеров не посадила, не порядок.
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Разом прийдеться (якщо Аваков на гвинтокрилі не наздожене сладкую парочку.)
У тому ж і заковика.

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А Зеля вообще понимает что если бы выборы проходили сегодня то его бы послали нах?Если Венедиктова не покажет результат, то будет третий генпрокурор, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2911
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дурня... Зєля б і не був президентом, якби сивочоле одоробало не попхалося на 2 строк Если Венедиктова не покажет результат, то будет третий генпрокурор, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9108
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Путінська пропаганда все зробила аби Порох не пройшов.
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А ти мріяв про Бойка, чи про Мураєва?
Чи це для тебе надто інтимне?
Чи ти влюбльон в *****?
Колись.

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Ми будєм мєнять гєнпрокуроров-как міністров!
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скажи, ******, прямо: "Генпрокурор обязан посадить Перошенко". Зачем так заумно?
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Навіщо йому це казати, коли прихильники Петра Олексійовича це й так знають!)))
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говорит Результат а в уме Порох - первые признаки оПутинивания с упрямыми шизоидеями
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супер Если Венедиктова не покажет результат, то будет третий генпрокурор, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3449 результат - барыга в тюрьме.. иначе нет результата
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То чому ти не відповідаєш професору?
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Як хочеш. Я думав, що ти тільки босий! А ти ще і сліпий!
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тобто не пропускай в школі уроків з літератури Якщо Венедіктова не покаже результат, то буде третій генпрокурор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4686
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Не пропускав я уроки 50 років тому🐸
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...мне как-то побоку - это тебе на своих родителей нужно обижаться, вася Якщо Венедіктова не покаже результат, то буде третій генпрокурор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7229
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...не запарился еще умничать, вася? Якщо Венедіктова не покаже результат, то буде третій генпрокурор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2430 Сходи чайку попей... Якщо Венедіктова не покаже результат, то буде третій генпрокурор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1447
Якщо Венедіктова не покаже результат, то буде третій генпрокурор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4301
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Гы гы посмеялся не кого Вы менять будет от Вас как от чумы уже нормальные кадры шарахаются позорить свою репутацию не хотят
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Кому и зачем нужна Венедиктова./От планов по "Приватбанку" не откажусь. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский / Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, - Портнов./Чей слуга Портнов: Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину.-По словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются.
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Надмірне вживання сої шкодить здоровʼю!)
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Может быть и пятый прокурор. Ломать не строить - много ума не надо.
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Какой-то кокаин-карантин сегодня дерзко агрессивный.
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похоже до Зеленского начало доходить ...
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какой нужен результат - огласи открытым текстом, не темни)
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так пусть скажет - что стесняется как девочка)
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целочкой небось хочет остаться до 2039 года))
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Если Венедиктова не покажет результат, то будет третий генпрокурор, - Зеленский
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А потім буде четвертий, п'ятий... Ми счітаєм, таєм, таєм. Ми рахуєм....
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рахуєм тєм чєм іграют на роялє клоуни...
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І хто про результат тут теревенить? Если Венедиктова не покажет результат, то будет третий генпрокурор, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9979
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Это какой-то пипец...
Вообще я так думаю, сегодняшняя диверсия Зебила - это отвлечение внимания от банковского закона.
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Скільки не відволікай нас від цього закону, але МВФ без нього грошей не дасть!
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МВФ не дасть, а ось анонсовані гроші від ЕС скоріш завсе віддадуть через той "закон" коломойсьому і ко"
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Ті гроші дадуть, але їх надовго не вистачить.
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не принятие банковского закона убьет самого Зебила
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Михо уже есть, еще будет Сакварелидзе
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Піскуна не можна, бо він бігає і весь час піщить🤗😞
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Разные системы счисления бывают...десятичные...двоичные...у зеленой шмаркли прокурорская система счисления.
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Петюню точно посодют Якщо Венедіктова не покаже результат, то буде третій генпрокурор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4831 а Марына то и сухари сушить не умеет. (с)
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это просто недостижимая утопия)).. так, чтобы было о чем помечтать перед сном....
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Порох им не по зубам.не тот уровень.посадить его смогут только...на место президента.
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Это банальный шантаж и давление на прокуратуру , требование посадок любой ценой , без всяких улик и малейших на то оснований ,, без состава преступлений . Абы лишь не потерять свой сраный рейтинг .! Якщо Венедіктова не покаже результат, то буде третій генпрокурор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6942 .
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Интересно какой результат эта корова должна показать, чтобы Зеля был доволен, посадки майдановцев и Стерненко, развал дела по покушению на Гандзюк, реабилитация рыговской мрази мрази типа Портнова, этого хватит?
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Все правильно - на должности генпрокурора должны "поработать" все ублюдки из квартала.
Что-то мне подсказывает, что следующим будет Юзик, за ним существо из дамбаса Сивохо.
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Схоже клоуну написали новий сценарій типу я такий грозний, щоб усі боялись і не насміхались
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У Венедиктовой результатов еще нет но она старается. Стерненко и Черновол тому примеры.
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Понятно... Этот идиот не может посадить Порошенко и будет менять генпрокурором, чтоб замылить быдлу глаза))))) и миху взял, думая, что тот авакяна прогонит... Вот дебил гундосый 🤣
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Когда всё панятна, значит ты уже жизнь прожил Якщо Венедіктова не покаже результат, то буде третій генпрокурор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7254
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лерка, да неужели кто-то дэбильней тебя???
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Результат по Зеленскому - это посадить Порошенко, пересажать всех майдановцев и патриотов, полностью дискредитировать Майдан и вернуться в лоно России.
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Сакварелидзе генпрокурором! Дело Бриллиантовые прокурорам тому пример.
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бриллиантовыке завязаны на шоколадных.. будут брыкаться
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Realni rezultat byl togda kogda prokuror byl bi nezavysemi ne otkogo i mog bi delat sto xocit v tom cisle i prezidenta posadit jesli tot narusil zakon.
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Шура запускайте Сааку - пусть он всем порвёт сраку.
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И это не предел! Есть задел и для десятого!
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