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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Здоровье
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 После коронавируса нужно менять подход к медреформе. Мы только сейчас увидели, что у нас, кроме медиков, ничего нет, - Зеленский

После завершения эпидемии коронавируса необходимо менять подход к реформированию системы здравоохранения, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас много вопросов к медреформе. Коронавирус показал, что это за медреформа: больницы не готовы, количества коек для инфекционных больных недостаточно, заработная плата очень низкая. Инфраструктуры медицинской нет",- констатировал он в эфире "Украина24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все нам говорили, что в Украине есть запас масок, есть 3 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), есть десятки лабораторий. В начале эпидемии у нас было пять неработающих лабораторий, сейчас - 35 работающих. ИВЛ не было даже 1 тыс., были просроченные маски. Когда мы большими буквами на каждом плакате пишем - вторая очередь медреформы, то понимаем: после коронавируса необходимо полностью изменить подход. Мы только сейчас увидели, что у нас, кроме медиков, ничего нет",- добавил президент.

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По словам Зеленского, в настоящее время налажены поставки средств индивидуальной защиты и запускают в работу украинского производителя ИВЛ.

"Есть грузы со средствами лечения и защиты. Более 20 самолетов мы уже отправили и приняли. И сейчас запускаем отечественного производителя ИВЛ", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3190778
 
 
 Топ комментарии
 
Странно.
Целый год какие-то странные люди возглавляли Минздрав, а они только сейчас увидели, шо у них есть только врачи.
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Вот попередники сволочи - не предвидели коронавирус заранее и не запасли тестов. И масок не запасли так, чтобы и Зеленским продать хватило и народу. Запасли только на продать Зеленским.
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да ты и медиков потеряешь, осел!
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Вот попередники сволочи - не предвидели коронавирус заранее и не запасли тестов. И масок не запасли так, чтобы и Зеленским продать хватило и народу. Запасли только на продать Зеленским.
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в першу чергу треба міняти президента бо його в нас немає
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Только увидел?
Для этого понадобился год и коронвирус.
НЕ ТРОГАЙ!!!!
ПУСТЬ ХОТЬ КАК_ТО РАБОТАЕТ!!!!!
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"Все нам говорили, что в Украине есть запас..." Источник: https://censor.net.ua/n3190778..

Они просто не знали ,что президент не лох, вот и вешали лапшу на уши.
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У него кроме медиков ничего нет. Похоже на какой-то бред.
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нові кіносеріали будуть знімати,100%.
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Треть уже выехали за рубеж. прозрели! Уже медсестра засланная Супрун не "гений"...геноцид медицины за последние 6 лет.
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тю, так об этих запасах вы же и трындели, что все чипи-пики, у нас все есть, спокуха, 3000 аппаратов ивл...у него там кофликт полушарий в голове или что это за фигня?
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Странно.
Целый год какие-то странные люди возглавляли Минздрав, а они только сейчас увидели, шо у них есть только врачи.
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"мы только сейчас увидели" ??
Он это серьезно?? а что ж он как боевой петух на Пороха на стадионе наскакивал и орал "медицины нет" ????
т.е. выясняется, тогда ее не было, но он увидел это только через год ???? Після коронавірусу потрібно міняти підхід до медреформи. Ми тільки зараз побачили, що у нас, окрім медиків, нічого немає, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8834
а всю жизнь он прожил в Украине и не видел, что ее не было??
Мало того, у нас БЫЛИ медики. Но при этом уроде более 1000 зараженных и боюсь посчитать, кол-во умерших среди них.
Т.е. он заразил и убил врачей, не обеспечив их защитой. Последнее, что у нас было!
Как его еще земля носит !?
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дибіли, напишіть лікарям нормальний алгоритм прийому і огляду пацієнтів. у Ганапольського на Ехо України мужик на початку все пояснив. з таким алгоритмом Степанов повиен сам пацієнтів оглядати.
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Великии слепои-2,внук Паниковского.
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Чего оно мелет?мы это кажный день наблюдаем.да и чего хвалиться ивл...маски..другие болезни победили уже?реформатор хренов.медицину не реформировать-создавать с нуля надо.уже форматнули...дзебил.
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Медреформа была только начата и далеко не закончена, а теперь появился удобный повод реформу медицины убить. В общем, не будет никаких реформ в медицине, люди Януковича и Богатыревый разберутся там в Минздраве.
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Медики перевели все в медяки, поэтому и нет ничего, пусть карманы вывернуть.
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Врачей тоже нет уже .в привычном понимании этого слова.больше коммерсанты от медицины.заняться здравохранением вплотную вопрос первейший.ежу понятно.но решить его так...как уже видно ...собрался звезда омана.поверхностными.косметическими мерами.не годится.на просевшем фундаменте прочное здание не построишь...
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а ведь еще год назад что то было ))))
лихо ты управляешься
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После короновируса из медиков выживут только педики, а их реформировать нет острой необходимости.
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Рекомендую обратить внимание на вполне себе реальную ситуацию которая очень четко показывает абсолютное отсутствие у вас мозгов!
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И медиков мало! Барыг от медицины гораздо больше!
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Прозрели? А где вы были до пандемии? В какой стране жили? Где лечились???? Вопрос риторический. Вы все живёте не в Украине, а в отдельно выстроенном для себя мирке, находящемся частично на территории Украины, но большей частью за её пределами. У вас отдельное всё, всё другое, вы понятия не имеете как живёт страна, народ. Если бы вы смогли сейчас лечиться в Европе, вы бы до сих пор не прозрели, вернее оно вам не надо "прозревать", вам лучше убивать всё "реформами" чтобы меньше денег тратить и соответственно больше можно было украсть.
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