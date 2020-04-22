 После коронавируса нужно менять подход к медреформе. Мы только сейчас увидели, что у нас, кроме медиков, ничего нет, - Зеленский

"Сейчас много вопросов к медреформе. Коронавирус показал, что это за медреформа: больницы не готовы, количества коек для инфекционных больных недостаточно, заработная плата очень низкая. Инфраструктуры медицинской нет",- констатировал он в эфире "Украина24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Все нам говорили, что в Украине есть запас масок, есть 3 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), есть десятки лабораторий. В начале эпидемии у нас было пять неработающих лабораторий, сейчас - 35 работающих. ИВЛ не было даже 1 тыс., были просроченные маски. Когда мы большими буквами на каждом плакате пишем - вторая очередь медреформы, то понимаем: после коронавируса необходимо полностью изменить подход. Мы только сейчас увидели, что у нас, кроме медиков, ничего нет",- добавил президент.
По словам Зеленского, в настоящее время налажены поставки средств индивидуальной защиты и запускают в работу украинского производителя ИВЛ.
"Есть грузы со средствами лечения и защиты. Более 20 самолетов мы уже отправили и приняли. И сейчас запускаем отечественного производителя ИВЛ", - сказал он.
Для этого понадобился год и коронвирус.
НЕ ТРОГАЙ!!!!
ПУСТЬ ХОТЬ КАК_ТО РАБОТАЕТ!!!!!
Они просто не знали ,что президент не лох, вот и вешали лапшу на уши.
Целый год какие-то странные люди возглавляли Минздрав, а они только сейчас увидели, шо у них есть только врачи.
Он это серьезно?? а что ж он как боевой петух на Пороха на стадионе наскакивал и орал "медицины нет" ????
т.е. выясняется, тогда ее не было, но он увидел это только через год ????
а всю жизнь он прожил в Украине и не видел, что ее не было??
Мало того, у нас БЫЛИ медики. Но при этом уроде более 1000 зараженных и боюсь посчитать, кол-во умерших среди них.
Т.е. он заразил и убил врачей, не обеспечив их защитой. Последнее, что у нас было!
Как его еще земля носит !?
лихо ты управляешься