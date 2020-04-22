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 Общество, Здоровье
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 5-летнюю девочку с COVID-19 подключили к аппарату ИВЛ в Черновцах, - ОГА

В Черновцах в реанимации областной детской больницы в тяжелом состоянии находится 5-летняя девочка, у которой подтвердили коронавирусную инфекцию. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом в Facebook сообщает Черновицкая ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"В реанимации областной детской больницы находится 5-летняя девочка из Черновцов. Она в тяжелом состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. У девочки диагностировали коронавирус", - говорится в сообщении.

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Также в Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что в целом в медучреждениях области по состоянию на 22 апреля находятся 409 человек. Из них у 188 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.

"В медицинских учреждениях по состоянию на 22 апреля находятся 47 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 35, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 6", - добавили в ОГА.

5-летнюю девочку с COVID-19 подключили к аппарату ИВЛ в Черновцах, - ОГА 01
5-летнюю девочку с COVID-19 подключили к аппарату ИВЛ в Черновцах, - ОГА 02

Источник: https://censor.net.ua/n3190777
 
 
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Тролі а ну починайте свої басні про похилий вік і хронічні хвороби.
Дитині одужання швидкого.
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причому тут тролі? відкрийте офіційну статистику усіх країн світу і подивіться.
і до речі про наявність/відсутність супутніх хвороб у цієї дитини в статті нічого не сказано
нажаль у нас далеко не всі діти мають міцне здоров'я
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пздц... коронавирус это фейк и дети не болеют...бедный ребенок ..
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