 5-летнюю девочку с COVID-19 подключили к аппарату ИВЛ в Черновцах, - ОГА

Об этом в Facebook сообщает Черновицкая ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"В реанимации областной детской больницы находится 5-летняя девочка из Черновцов. Она в тяжелом состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. У девочки диагностировали коронавирус", - говорится в сообщении.

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Также в Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что в целом в медучреждениях области по состоянию на 22 апреля находятся 409 человек. Из них у 188 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.

"В медицинских учреждениях по состоянию на 22 апреля находятся 47 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 35, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 6", - добавили в ОГА.



