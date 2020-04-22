 5-летнюю девочку с COVID-19 подключили к аппарату ИВЛ в Черновцах, - ОГА

Об этом в Facebook сообщает Черновицкая ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"В реанимации областной детской больницы находится 5-летняя девочка из Черновцов. Она в тяжелом состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. У девочки диагностировали коронавирус", - говорится в сообщении.
Также в Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что в целом в медучреждениях области по состоянию на 22 апреля находятся 409 человек. Из них у 188 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.
"В медицинских учреждениях по состоянию на 22 апреля находятся 47 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 35, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 6", - добавили в ОГА.
Дитині одужання швидкого.
і до речі про наявність/відсутність супутніх хвороб у цієї дитини в статті нічого не сказано
нажаль у нас далеко не всі діти мають міцне здоров'я