 Уверен в том, что при моем президентстве мы закончим войну на Донбассе, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в фильме "Год президента Зеленского".
"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год", - отметил Зеленский.
По его словам, если Минский процесс не будет работать, то власть будет менять тактику.
"Мы к этому готовы - год еще не прошел", - добавил он.
Зеленский указал, что сейчас каждую неделю будут проходить встречи Трехсторонней контактной группы в режиме видеосвязи.
"То есть мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой Минской встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и шаг вперед мы сделали", - отметил он.
Напомним, сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского".
Кто то верит, что "великий и ужасный", решит в таком случае бросить перчатку Путину? Правда смешно? Зато на ум сразу приходит поза "Зю" и "чего изволите"?. Хотите - "мы автономию им дадим"? И внесем в конституцию, что Украина и сама становится автономией великой России? "Какая разница"?
Это тяжелая клиника.
Без суверенітету ,без свободи, без волі, але це вже ваш вибір./ В.Черчиль/