 Уверен в том, что при моем президентстве мы закончим войну на Донбассе, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в фильме "Год президента Зеленского".

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год", - отметил Зеленский.

По его словам, если Минский процесс не будет работать, то власть будет менять тактику.

"Мы к этому готовы - год еще не прошел", - добавил он.

Зеленский указал, что сейчас каждую неделю будут проходить встречи Трехсторонней контактной группы в режиме видеосвязи.

"То есть мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой Минской встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и шаг вперед мы сделали", - отметил он.

Напомним, сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского".

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