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 На Виннитчине коронавирус обнаружили у 11 полицейских

В Винницкой области по состоянию на среду коронавирус обнаружили у 11 полицейских.

Об этом Укринформу сообщила начальник отдела коммуникации полиции Винницкой области Анна Олийнык, передает Цензор.НЕТ.

"С начала эпидемии коронавирус лабораторно подтвержден у 11 полицейских области. Восемь больных - это сотрудники главного управления Нацполиции, еще три человека заболели в Погребищенском районе. Все они лечатся дома, чувствуют себя нормально", - сообщила Олийнык.

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По ее словам, в подразделениях, где служат больные полицейские, обнаружены все контактные лица, пока что они находятся в самоизоляции. Полицейские придерживаются масочного режима и других карантинных ограничений. В частности, обеспечены средствами индивидуальной защиты правоохранители, которые несут службу на контрольно-пропускных пунктах.

В ведомствах обеспечен принцип взаимозаменяемости руководящего состава ГУ ЧП в области, работников всех подразделений и отделов в районах. Следовательно, отсутствие больных работников и тех, кто находится в самоизоляции, на исполнении функциональных обязанностей полиции в области не сказалось.

Олийнык подчеркнула, что среди больных полицейских тех, кто несет службу на КПП, нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3190775
 
 
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Наверное, одну проститутку инспектировали.
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Главковские пообеспеченнее обычно, круг знакомств и погнали...
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Принцип взаимозаменяемости-аж интерессно.Киньте опера в другой район,ему минимум месяц нужен,чтобы изучить контингент,оперобстановкую .Даже ППСники должны знать омобенности маршрута и тд.
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