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 Зеленский - Кабмину: Украинцы должны получать все государственные услуги онлайн без необходимости оббивать пороги чиновничьих кабинетов

Президент Владимир Зеленский поручил правительству перевести в онлайн все государственные услуги.

"Я ставлю задачу правительству, чтобы все государственные услуги украинцы могли полностью получить онлайн без необходимости оббивать пороги каких-либо чиновничьих кабинетов. Автоматизация взаимодействия граждан с государством это, в первую очередь, прозрачность. Это возможность отследить каждый шаг чиновников, и каждое решение до конкретного должностного лица", - заявил президент Владимир Зеленский в ходе онлайн-презентации запуска цифровых паспортов в приложении "Дия", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет менять устаревшее отраслевое законодательство, которое мешает внедрению цифровых реформ.

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"Я верю, что Украина может стать, и скоро станет, современным цифровым лидером в мире", - подчеркнул президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3190771
 
 
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Запомни, зеленских, украинцы тебе ничего не должны
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зато после шеколадных украинцы должны другим и очень много
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Не верю! Чтобы чиновник, да справку из ЖЭКа не потребовал? Да это же прямо Омерика какая-то.!
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Онлайн только платежные системы устойчиво работают))
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Ага! Счас! Он-лайн! Моя соседка две недели носила и носила бумажки в центр занятости, пока не стали принимать сканы документов, но пособие, сказали, выплатят только после посещения лично. Она спрашивает: зачем? ведь во всех реестрах я есть и вы имеете к ним доступ, и к моей зарплате, и к доходам из налоговой, и к месту регистрации?
Ответ: "не учите, как нам работать! Не будет документов, не получите выплат!"
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А где же они (чиновники) будут тогда харчеваться?
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я вот только не пойму, почему бюджет офиса зеленского обходится налогоплательщикам в более чем 1 млрд в год, ведь по факту зеленский нифига не делает и низачто не отвечает. неужели видосики такие дорогие?
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