 Зеленский - Кабмину: Украинцы должны получать все государственные услуги онлайн без необходимости оббивать пороги чиновничьих кабинетов

"Я ставлю задачу правительству, чтобы все государственные услуги украинцы могли полностью получить онлайн без необходимости оббивать пороги каких-либо чиновничьих кабинетов. Автоматизация взаимодействия граждан с государством это, в первую очередь, прозрачность. Это возможность отследить каждый шаг чиновников, и каждое решение до конкретного должностного лица", - заявил президент Владимир Зеленский в ходе онлайн-презентации запуска цифровых паспортов в приложении "Дия", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет менять устаревшее отраслевое законодательство, которое мешает внедрению цифровых реформ.

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"Я верю, что Украина может стать, и скоро станет, современным цифровым лидером в мире", - подчеркнул президент.