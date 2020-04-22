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 Политика Украины
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 В Украине еще не было такой "молодой" Верховной Рады, ментально она другая, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нынешняя Верховная Рада отличается молодостью и менталитетом народных депутатов, и, несмотря на определенные особенности, парламент демонстрирует эффективность, принимая много законов.

"В Украине еще не было такой молодой по возрасту Верховной Рады, ментально она другая, особенно эта партия – "Слуга народа". Да, они (депутаты "Слуги народа" – ФИ) разные, их много, но при этом результат есть результат – за 8 месяцев 180 законов было принято в Верховной Раде. Где есть такая статистика?", - сказал он в фильме "Год президента Зеленского", который демонстрирует в среду телеканал "Украина", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина

Зеленский отметил, что в Украине 30 лет никто не хотел принимать закон об импичменте, он внес его в Верховную Раду и закон был принят.

"Дальше был закон об отмене депутатской неприкосновенности. Также было большое возмущение, даже в новой Верховной Раде. Но, слава богу, у нас есть монобольшинство, и нам удалось, и мы сняли депутатскую неприкосновенность", - указал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы будем менять министров, пока у нас не будет идеального правительства, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3190769
 
 
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Особенно молодые такие депутаты как: мертвячук, бойко и рабинович с новинским В Украине еще не было такой "молодой" Верховной Рады, ментально она другая, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2742
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На подходе помолодевший Саакашвилли.
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ну туда же до кучи тогда уж справедливости ради и Порошенко с Тимошенко.
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Это смотрящие за молодежью,что бы ненатворили чего.
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Вспомнился Черновецкий - Я и моя команда, молодая...
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Молодой - ещё не значит, что умный, патриотичный и профпригодный. Средний "слуга народа" всем этим трём требованиям не удовлетворяет.
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Дааааааа таких дебилов от сн за все время Независимости Украины еще не видели В Украине еще не было такой "молодой" Верховной Рады, ментально она другая, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8728
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Особенно Дубинский... Такого по@онка Верховная рада еще не видела.
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А в каком возрасте появляется украинский менталитет в отличие от инфантильного - Я самый умный?
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я и моя молодая команда - где то я уже это слышал)))
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Ошибочка...ДЕБИЛЬНО она переплюнула папереднюю.
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А ми, а ми... А ми маладиє! Вот!..
Ну і ну.
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да она не метнально другая а умственно отсталая с монобольшенством во главе.
сутинеры, дрочуны,алгоголики, нюхачи кокса и тд...
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Таки, так, про ;анал-табу; зашкварів ще ні в кого не було...
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Раззуй глаза, ментально как раз ВР такая же.
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Это да, раньше так открыто депутаты по 5 штук баксов в карман не клали, в резиновых бабах не разбирались, на заседаниях не дрочили, проституток не заказывали.
Прогресс!
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какое слово подобрал - ментально ...а фундаментально - те же яйц...только в профиль
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только вот сивохо ментально подвел, сфоткали обосцанным еа лавочке
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если точнее,она не просто другая В Украине еще не было такой "молодой" Верховной Рады, ментально она другая, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1757.
она ментально никакая
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за Саакашвили отдельное молодец.. Год назад правда еще можно было это сделать
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