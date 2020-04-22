 В Украине еще не было такой "молодой" Верховной Рады, ментально она другая, - Зеленский

"В Украине еще не было такой молодой по возрасту Верховной Рады, ментально она другая, особенно эта партия – "Слуга народа". Да, они (депутаты "Слуги народа" – ФИ) разные, их много, но при этом результат есть результат – за 8 месяцев 180 законов было принято в Верховной Раде. Где есть такая статистика?", - сказал он в фильме "Год президента Зеленского", который демонстрирует в среду телеканал "Украина", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина

Зеленский отметил, что в Украине 30 лет никто не хотел принимать закон об импичменте, он внес его в Верховную Раду и закон был принят.

"Дальше был закон об отмене депутатской неприкосновенности. Также было большое возмущение, даже в новой Верховной Раде. Но, слава богу, у нас есть монобольшинство, и нам удалось, и мы сняли депутатскую неприкосновенность", - указал он.

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