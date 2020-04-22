 Глава Минюста Малюська: Правительство поддержало создание платных камер в СИЗО

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.

"Соответствующим постановлением предлагается ввести в отдельных следственных изоляторах возможность для лиц, взятых под стражу, на добровольной основе за соответствующую плату получить улучшенные бытовые условия и питание", - пояснил он.

Так, в определенных следственных изоляторах будут выделены помещения, которые по своему состоянию не требуют проведения капитальных ремонтов и могут использоваться в пределах экспериментального проекта.

"Средства, полученные от предоставления таких платных услуг, будут направляться в специальный фонд и в дальнейшем использоваться для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений следственных изоляторов для создания надлежащих условий содержания другим лицам, взятым под стражу", - отметил министр.

Он сообщил, что по результатам проведения экспериментального проекта, завершить который планируется 31 декабря 2021 года, будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу.

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