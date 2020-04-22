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 Общество
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Все про:платные услуги (16) тюрьма (672) пенитенциарная служба (185) Малюська Денис (63)

 Глава Минюста Малюська: Правительство поддержало создание платных камер в СИЗО

Кабинет Министров Украины поддержал внедрение экспериментального проекта, в рамках которого в следственных изоляторах вводится новая платная услуга - предоставление улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.

"Соответствующим постановлением предлагается ввести в отдельных следственных изоляторах возможность для лиц, взятых под стражу, на добровольной основе за соответствующую плату получить улучшенные бытовые условия и питание", - пояснил он.

Так, в определенных следственных изоляторах будут выделены помещения, которые по своему состоянию не требуют проведения капитальных ремонтов и могут использоваться в пределах экспериментального проекта.

"Средства, полученные от предоставления таких платных услуг, будут направляться в специальный фонд и в дальнейшем использоваться для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений следственных изоляторов для создания надлежащих условий содержания другим лицам, взятым под стражу", - отметил министр.

Он сообщил, что по результатам проведения экспериментального проекта, завершить который планируется 31 декабря 2021 года, будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст планирует сделать камеры повышенного комфорта платными, менять старые здания в центре на новые на окраинах и продавать замороженные тюрьмы. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3190766
 
 
 Топ комментарии
 
готовятся скоро сесть в эти камеры, ибо границы закрыты, бежать некуда?
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на очереди блек джек и шлюхи
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готовятся скоро сесть в эти камеры, ибо границы закрыты, бежать некуда?
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К чему готовятся то? Кто их посадит то? Аваков? Пока их на выборах нах не пошлют их никто не посадит
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Надеюсь в Раде проголосуют все 425 депутатов единогласно и даже больные приползут. Глава Минюста Малюська: Правительство поддержало создание платных камер в СИЗО - Цензор.НЕТ 7644
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можно, говорят, что партия ЕС забронировала целый корпус
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И санаторно курортное-лечение необходимо. А еще провести амнистию всех на всех в честь праздника коронавируса и воскрешения Христа!!!
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для себя стараются, будут рестораны, кабаре, бордели
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Ну это и так в колониях, но пока только неофициально.
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А может как Феофанию сделать....прямо в Конча-Заспе! И рядом склады с боеприпасами, новую атомную электростанцию. Глава Минюста Малюська: Правительство поддержало создание платных камер в СИЗО - Цензор.НЕТ 3604
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Победа! Мудрый нарид ставит своим слугам жирный лайк! Это именно то, чего так нехватало в условиях карантина и экономического турборежимного 3,14здеца!
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Ну теперь то порохоботы счастливы? у Петюни будет лучшая камера в которой он сможет себе фаберже помыть после горшка
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Та пока только минет пороху делаете.
В аэропортах ещё дежурите?
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Хитрые порохоботы научились удалять всю ветку написав дно матерное слово Глава Минюста Малюська: Правительство поддержало создание платных камер в СИЗО - Цензор.НЕТ 606 сами додумались, или в методичке рекомендуют?
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Ты днепровский чмошник ему после горшка до блеска вылежишь это место, и еще благодарить будешь, у Петра натуральный шоколад на выходе, а не соя бомжацкая как вы жрете 73% была. Давай на улицу с зелеными флажками, сегодня годовщина как никак
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пра "натупальный шыкалад" зачётно сказано Глава Минюста Малюська: Правительство поддержало создание платных камер в СИЗО - Цензор.НЕТ 4905 многие порохоботы облизнулись)))))))))
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Все равны, но некоторые равнее. Оруэлл рулит!
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так сизо это ж не факт что осудят((( а если оправдают деньги возвращать будут? классная схема для чинуш ((( посидят в вип камерах за наш счет))) их никого за все время реально не посадили(((
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так сизо это ж не факт что осудят((( а если оправдают деньги возвращать будут? классная схема для чинуш ((( посидят в вип камерах за наш счет))) их никого за все время реально не посадили(((
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В 90-х знал одного бандюгу, который сидел многократно на зоне за убийства и разбой. Он башлял ментам, сидел в одиночке с телевизором и хорошими условиями, каждый день обеды из ресторана, водка, ***** и остальные хотелки. За третье убийство отсидел где-то 3 года, а после тихо выпустили по амнистии за бабло. На сегодня жив и здоров, нигде не работает, ходит в законе. Янукович курит в сторонке. Бандиты из 90-х сегодня промышляют разбоем в Правом секторе, типа патриоты.
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в норвежских тюрьмах всё сурово
коль провинился не серчай
посадят в карцер где не ловит
вайфай
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