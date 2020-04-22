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 Политика Украины
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Все про:ВР (24846) дефолт (392) Потураев (52)

 В программе "секты свидетелей дефолта" есть пункт о ликвидации всех антикоррупционных органов, - нардеп СН Потураев

Народные депутаты, продвигающие идею дефолта в Украине, также не против ликвидации всех антикоррупционных органов в стране.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил нардеп "Слуги народа" Никита Потураев.

"В ходе этих дискуссий во внутрипартийном чате совершенно уже явственно очертилась программа этой группы. Она ведь, эта программа, касается не только закона о национализированных банках. Там, к примеру, есть пункт о том, что все антикоррупционные органы должны быть ликвидированы", - рассказал Потураев, отметив, что не понимает на что рассчитывают так называемые "адепты секты свидетелей дефолта".

По его словам, об упразднении антикоррупционных органов "говорят прямо".

"Налицо совсем другая подача этой идеи. Обычно заход идет через замечания о том, что Сытник и Холодницкий некомпетентны. А тут говорится прямо: зачем они вообще нужны? Это же все по указке Запада, они недееспособны, и зачем они все нужны; и НАБУ нужно расформировать, а его функции передать ГБР. Плюс расформировать Высший антикоррупционный суд, НАПК и САП, причем функции последней передать Генпрокуратуре", - добавил нардеп.

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Полное интервью с Никитой Потураевым читайте по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3190764
 
 
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а какие у нас антикорупционные органы? сытник и холодницкий и что они сделали? в казну 5000гривень вернули , а стоят сотни миллионов для налогоплательщиков, а может легче бы содержать роту автоматчиков?
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Наверно правильный пунктик! Млрды съэкономят на более нужное! Там нет пунктика о сокращении разных судов, для экономии млрдов народных денег?
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"На более нужное" - це на що? На поїздки віслюка в Оман? Чи на обладнання пунктів пропуску для сепарів? Щось я не бачив, щоб віслюк витрачав кошти на благо України.
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Давно пора, провести аудит их деятельности за 5 лет и к ответу за разбазаривание средств и саботаж.
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В стране нет Суда. Поэтому такие идеи имеют право на жизнь
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При текущей эффективности этих органов их давно пора разогнать!
За 1й квартал(три месяца!!!) вся эта шайка-лейка вернула в бюджет 14 000 гривен(инфа легко гуглится).
Походу коррупции больше нет, и значит эти дармоеды не нужны.
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Та иди ты на2уй со своими антикоррупционными органами. Они за год сожрали 2 миллиарда, а в казну закинули 14 тысяч. Раньше как-то милицей обходились и нормально было. С судами что-то решайте, пи2222сы.
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