 На карантине у украинцев продолжает расти уровень депрессии, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в результатах опроса группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"Результаты опроса повторно зафиксировали наличие у респондентов признаков депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна. Сравнивая результаты опроса с предыдущими двумя волнами (I волна - 27-28.03, II волна - 3-4.04), заметен незначительный рост депрессии и падение тревожности. Уровни паники, усталости и расстройства сна остались на том же уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повышение уровня депрессии, вероятно, связано с физическими ограничениями (малоподвижность, меньшая активность) и отсутствием достаточного количества внешних раздражителей: новых впечатлений, событий, интенсивности взаимодействия с другими.

"Жизнь на карантине - это зачастую "день сурка", - монотонное однообразие, которое приводит к снижению настроения, вялости. К тому же депрессия тесно связана с усталостью (чем выше уровень усталости, тем выше - депрессии) и расстройством сна (так же). Выявленная тревожность является ситуативной (возникает вследствие действия необычных стрессовых факторов среды), в отличие от личностной, которая является константным психологическим свойством индивидов. Падение такой тревожности, вероятно, связано с адаптацией к новым условиям, снижением ощущения неопределенности", - указывают социологи.

Отмечается, что карантин перестал быть незнакомым явлением для украинцев, а именно такие явления заставляют человека беспокоиться.

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