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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
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 Кернес отказался доплачивать медикам надбавки из бюжета Харькова

Харьковский городской глава Геннадий Кернес отказался выделить из городского бюджета средства на доплату врачам, которые борются с COVID-19.

Об этом харьковский городской глава заявил во время сессии горсовета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"С 1 апреля в Украине внедрен второй этап медицинской реформы. Доплату врачам, во-первых, должно финансировать государство. Во-вторых, город Харьков не имеет инфекционных больниц, потому что все они - областного подчинения, и врачи, которые лечат больных коронавирусом, работают именно в областных больницах, а не в городских, поэтому вопрос доплат решается на разных уровнях", - заявил Кернес.

Отмечается, что защитную маску во время сессии горсовета Кернес надел только после того, как один из депутатов призвал находившихся в зале полицейских составить протоколы на нарушителей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190762
 
 
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гепа удило это факт.
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Если я правильно понял, то этот светлый чилавек предлагает медикам сходить на концерт фортепиано без оркестра? Ну что же, логично. Тем более что епоха злыднив уже почти год как канула в лету.
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И выделил очередные 400 лямов на зоопарк, гребаный недострелок!
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Зато как его любят ******** ((((блед как стыдно за родной город ((((((
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Та Ярославский обещал порвать вирус как Тузик грелку...Как теперь с его словами и их реализацией?
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в харькове плебс поголовно боготворит гепу. поэтому быдло должно страдать - с этим я согласен с гепой.
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Почему горожане из своих карманов должны исправлять косяки государства? У государства есть сверхэффективная "реформа" Супрун, вот из неё и финансируйте инфекционные больницы страны.
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