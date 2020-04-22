 Мы будем менять министров, пока у нас не будет идеального правительства, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом он заявил в фильме "Год президента Зеленского", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

Видео Украина 24

"У нас нет неприкосновенных. И это касается и правительства. После этих слов снова кто-то из украинцев скажет, что правительство – это правительство, у нас правительством командует премьер-министр. Но я уверен, что президент должен за этим следить. Если кто-то из министров завалил работу, не может выполнять свои обязанности, я как президент будут влиять, буду делать все, чтобы того или иного министра меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока не сделаем идеальное правительство, когда каждый человек, каждый министр находится на своем месте", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саакашвили: К предложению Зеленского о вице-премьерстве подхожу с большой ответственностью. Уже имел содержательную беседу со Шмыгалем