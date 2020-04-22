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 Политика Украины
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 Мы будем менять министров, пока у нас не будет идеального правительства, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что власть будет заниматься кадровыми перестановками в Кабинете министров, пока в стране не будет "идеального правительства".

Об этом он заявил в фильме "Год президента Зеленского", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

Видео Украина 24

"У нас нет неприкосновенных. И это касается и правительства. После этих слов снова кто-то из украинцев скажет, что правительство – это правительство, у нас правительством командует премьер-министр. Но я уверен, что президент должен за этим следить. Если кто-то из министров завалил работу, не может выполнять свои обязанности, я как президент будут влиять, буду делать все, чтобы того или иного министра меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока не сделаем идеальное правительство, когда каждый человек, каждый министр находится на своем месте", - сказал Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190759
 
 
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а чому це правило не застосувати до Президентів?
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Владимир Зеленский - " Мы будем менять министров, пока у нас не будет идеального правительства"

Мы будем менять министров, пока у нас не будет идеального правительства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6336

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Щось таке відчуття, що швидше поміняють Зе-стрибунця, ніж він знайде толкового хоч одного. Бо коли він не розбирається ні в чому, окрім як в шоу-театрі, то і підбирати він буде їх на шоу-кастингах. Або поставить кандидата від олігархів, до яких звертався по гроші. А того він уже поміняти не зможе. От на цьому його гра на роялі і закінчиться.
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