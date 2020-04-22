EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Общество
  369  38
Материалы по теме:
Все про:Геращенко Ирина (1497) карантин (3559) врачи (788) Европейская Солидарность (366) COVID-19 (4332) коронавирус (2967)

 Фракция "ЕС" зарегистрировала законопроект о дополнительной защите врачей и настаивает на его рассмотрении в пятницу, - Геращенко

Нардепы фракции "Европейская Солидарность" зарегистрировали законопроект, направленный на дополнительную защиту медицинских работников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко.

По ее словам, "Европейская Солидарность" настаивает на рассмотрении этого законопроекта в пятницу на внеочередном заседании Верховной Рады.

"Наша фракция сегодня зарегистрировала законопроект о дополнительной защите врачей. Мы настаиваем, чтобы этот закон был принят на внеочередной сессии в пятницу и собираем подписи под этой инициативой", - отметила Геращенко.

Нардеп подчеркнула, что для фракции защита медиков сейчас является приоритетом номер один.

"Во-первых, Фонд Порошенко и наша команда уже передали больницам тысячи необходимых защитных костюмов (кстати, очень приятно было получить обратную связь от медиков, которые довольны качеством этих костюмов). Также знаю, что большую благотворительную помощь больницам во всех регионах сейчас передает корпорация "Рошен", - рассказала Геращенко.

"Во-вторых, мы настояли, чтобы в изменения в бюджет была заложена норма о страховании врачей", - добавила нардеп.

Читайте также: "Зеленовирус", которым инфицировали общество год назад, опасен тем, что на смену ему может прийти диктатура, - Ирина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3190755
 
   
 Топ комментарии
 
Молодец, Петруша. 5 лет разваливал медицину на кизяк, а теперь взвился.
 показать весь комментарий
 
...тупой, когда ты последний раз посещал своего семейного ветеринара? Фракция "ЕС" зарегистрировала законопроект о дополнительной защите врачей и настаивает на его рассмотрении в пятницу, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9278
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ці зебіли приймуть закон про медиків, але своя сорочка ближче до тіла. Тому вони не будуть виконувати закони, як і обіцяв Голобородько. Тому треба перевибори!
 показать весь комментарий
 
 
Молодец, Петруша. 5 лет разваливал медицину на кизяк, а теперь взвился.
 показать весь комментарий
 
 
правильно.. вам скоро переховуватись.. як пароль-атвєт піде
 показать весь комментарий
 
 
Так нам тікать чи переховуватись? Ви якось вже устаткуйте свої бажання.
 показать весь комментарий
 
 
та куди вам тікать.. ви й тут нікому не потрібні.. ховайтесь
 показать весь комментарий
 
...тупой, когда ты последний раз посещал своего семейного ветеринара? Фракция "ЕС" зарегистрировала законопроект о дополнительной защите врачей и настаивает на его рассмотрении в пятницу, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9278
 показать весь комментарий
 
 
Помовч сцикопіхота сцикунярська. І ********** твій чмо сцикливе.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо ви хочете то ви там будете, але поки камер не вистачає.
 показать весь комментарий
 
 
Дурень, вместо болтовни, расскажи нам про петины за 5 лет потужные перемоги в медицине, которыми мы сейчас наслаждаемся Только не надо здесь пи2деть про войну и голобородькину власть.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Похоже на то. Не зря его сынок бегает в футболке кацапстана.
Фракция "ЕС" зарегистрировала законопроект о дополнительной защите врачей и настаивает на его рассмотрении в пятницу, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9105
 показать весь комментарий
 
 
И видео пьяницы с раша вечеринки в Лондоне...Рюцкие рулят в Лондоне от Михаила пятровича.....
 показать весь комментарий
 
Мій сімейний лікар була задоволена реформою Супрун і стала отримувати значно більшу зарплату. А я, як із сім'ї лікарів, що працювали задовго до 1917 року можу говорити про медицину до і після цього року. Над медициною завжди знущалася радянська влада!
 показать весь комментарий
 
 
Я как-то думал, что меднцинская реформа в первую очередь для граждан, а не для твоего семейного врача, который нахватался клиентов, как ***** блох, а телефон им своёй не даёт. И медсестре запретил давать. Все контакты через неё. А сейчас многие вообще по отпускам разбежались, пока вирус отшумит.
 показать весь комментарий
 
Телефон свій одразу дала, всі їй телефонують, хвилюється про всіх моїх багаточисельних родичів, що у неї лікуються... Визначила місяць тому у мене необхідність операції і тому все було своєчасне і вдало, вилікувала зятя (можливо короновірус!)... Тому всі задоволені та неправильно говорити, що реформа лише для лікарів.
 показать весь комментарий
 
Бабло это незаслуженное добралось только до семейных врачей. Попросту говоря, до терапевтов. Поинтересуйтесь, какая ставка у других специалистов. Или, для начала, у медсестры, которая сидит в одном кабинете с вашим нуворишем и на которую он же и нахлобучил бумажное и прочее обслуживание всех, за кого он получает деньги.
 показать весь комментарий
 
Мені все це добре відомо і я тут про це писав! Забули? Навряд чи цей лікар є нуворишем. Повинна була продовжуватися реформа Супрун, але почали зебільну реформу. 1 квітня повинні були звільняти медиків (я це теж писав із цифрами). Забули?
 показать весь комментарий
 
По-моєму, медицину розвалили задовго до нього...
 показать весь комментарий
 
 
Деньги ходят за пациентом? А должно Здоровье за Пациентом , как ло 2014 года! 5 лет уничтожали медицину и вдруг забота такая! Молчало бы уже.
 показать весь комментарий
 
 
А до етово у нас била ідєальная савєцкая мєдіцина?
 показать весь комментарий
 
 
Це не є правдою, бо все ніхто не знає!
 показать весь комментарий
 
Ото видно, що ти не з України, бо у нас і до 2014 дупа в медицині була... Особливо до цього Богатирьова доклалася і Єрмак, якого Зе вдруге міністром назначив!
 показать весь комментарий
 
А те, що в нас медицина розвалена була не з 2014, а давно уже!
 показать весь комментарий
 
 
штирлиц стоял на своем. больно, но надо.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх