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 Продовольственные рынки заработают после создания методик и правил их работы в условиях карантина, - министр экономики Петрашко

Продовольственный рынки возобновятся после разработки методик и правил их работы для обеспечения выполнения санитарных норм во время карантина, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Мы ведем активный диалог для разработки методик и правил работы рынков с обеспечением здоровья людей и соблюдением норм. После того как такую методологию совместно с собственниками рынков и местными органами власти разработаем и будет понимание, что все безопасно, мы выйдем с отдельной коммуникацией и будем принимать решение", - сказал он в ходе брифинга после заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, вопрос о возобновлении роботы рынков будет рассматриваться, когда министерство будет иметь "реальный уровень контроля над соблюдением социальной дистанции, санитарных норм, разработанных Министерством здравоохранения и главным санитарным врачом".

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Источник: https://censor.net.ua/n3190754
 
 
 Топ комментарии
 
Я вот одного не могу понять.
Почему продовольственным магазинам можно работать а магазинам одежды или обуви нельзя работать?
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тогда по вашей логике, нужно закрыть и большинство продовольственных магазинов
меньше магазинов, меньше там толкаться будут Продовольственные рынки заработают после создания методик и правил их работы в условиях карантина, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 1950
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Уебаны которые хотят показать, что они для чего нужны - выдумывать новые правила, а по сути новые запреты и штрафы.
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Я вот одного не могу понять.
Почему продовольственным магазинам можно работать а магазинам одежды или обуви нельзя работать?
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Чтобы как можно меньше народа толкалось по магазинам.
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тогда по вашей логике, нужно закрыть и большинство продовольственных магазинов
меньше магазинов, меньше там толкаться будут Продовольственные рынки заработают после создания методик и правил их работы в условиях карантина, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 1950
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Конечно лучше было бы вообще ввести комендантский час (как в Китае в разгар эпидемии). Там разрешали один раз в три дня кому-то одному из семьи сходить за продуктами. А одежда и обувь могут обождать
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Не нужно врать.
1. В Китае не было комендатского часа.
Это было только в одном городе Ухане.
2.Сколько времени был комендатский час в Ухане, месяц или полтора?
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Я и говорю про Ухань.
Не сравнивай Китай и Украину, их медицину и нашу. И то они выкарбкались только благодаря палочному режиму и железной дисциплине, не дай Бог нам такое как в Италии/Испании (они тоже хотели гулять и ходить по обувным магазинам)
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Вони тільки збираються розробляти методики. Коли плануєте закінчити? В якому дечятиріччі? Плісняві, чим ви були зайняті 4 попередніх місяці? Знімали кіно про досягнення Янелоха
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Складывается впечатление что зе-худобе рынки не нужны. Им главное, чтобы не было войны на которой они никогда не были
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****** которые хотят показать, что они для чего нужны - выдумывать новые правила, а по сути новые запреты и штрафы.
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Тут такое дело. Выбоы выигрывает не тот, за кого больше проголосовало, а тот, кто подсчитывает голоса. Именно в этом логика действий правительства.
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