 Продовольственные рынки заработают после создания методик и правил их работы в условиях карантина, - министр экономики Петрашко

"Мы ведем активный диалог для разработки методик и правил работы рынков с обеспечением здоровья людей и соблюдением норм. После того как такую методологию совместно с собственниками рынков и местными органами власти разработаем и будет понимание, что все безопасно, мы выйдем с отдельной коммуникацией и будем принимать решение", - сказал он в ходе брифинга после заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, вопрос о возобновлении роботы рынков будет рассматриваться, когда министерство будет иметь "реальный уровень контроля над соблюдением социальной дистанции, санитарных норм, разработанных Министерством здравоохранения и главным санитарным врачом".

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