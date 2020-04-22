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 Коронавирусом заразились 125 медиков в Ивано-Франковской области

Коронавирус лабораторно подтвердили у 125 медицинских работников в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил во время брифинга и.о. главы Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 41 случай болезни среди медиков в Ивано-Франковске, 84 - в других районных учреждениях.

При этом он добавил, что 47 больных - это врачи, средний медперсонал - 61, младший медперсонал - 17.

Также в области от коронавируса умер один врач - из поликлиники на Тычины в Ивано-Франковске.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190749
 
 
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