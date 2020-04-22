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 Общество, Здоровье
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 За сутки в Хмельницкой области коронавирусом заболело 15 медицинских работников, - ОГА

В Хмельницкой области по состоянию на утро 22 апреля лабораторно подтвердили свыше 60 случаев коронавируса, из них 15 - медицинские работники.

Как передает Цензор.НЕТ, о этом говорится в Фейсбуке Хмельницкой областной государственной администрации.

По данным облгосадминистрации, по состоянию на сегодня в области подтверждено 62 случая заражения коронавирусом. Среди заболевших 15 медицинских работников и 2 ребенка.

"За сутки зафиксировано 9 новых заболеваний коронавирусной инфекцией: у 2 жителей Летичевского района (монастырь), у 6 - Чемеровецкого района, у 1 жителя города Хмельницкий. Среди новых больных 1 врач Хмельницкой инфекционной больницы", - рассказали в ОГА.

Отмечается, что от коронавируса уже поправились 6 человек, среди них один медработник. Жертвами болезни стали уже 4 человека. Среди умерших также 1 медик.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190746
 
 
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Капец, в качестве лечения, будем дышать над картошкой, и чай с малиной пить.
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