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 Экономика
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Все про:план (129) энергетика (1152) Плачков (15)

 Плачков представил антикризисный план для энергетики

Для преодоления коллапса в энергетике правительство должно реализовать антикризисный план.

 Об этом написал экс-министр энергетики, председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков в своем блоге для LB.

Эксперт отметил, что сейчас энергетика находится в состоянии коллапса, для выхода из которого необходимо в сжатые сроки реализовать антикризисные меры. Среди первоочередных он назвал создание антикризисного штаба во главе с премьером, решения кадровых проблем в отрасли, ведь 90% компаний возглавляют исполняющие обязанности, и введение должности первого вице-премьер-министра по топливно-энергетическому комплексу и вопросам ЖКХ и назначение министра энергетики.

По его мнению, после решения кадровых вопросов нужно принять решение для обеспечения стабильности работы энергосистемы и реструктуризации задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии.

"Необходимо будет пересмотреть энергобаланс с целью обеспечения стабильной работы энергосистемы страны и сбыта угля; просмотреть, а в перспективе - отменить административные ограничения в энергетике, исключающие действие полноценных рыночных механизмов. Кроме этого необходимо обеспечить экономически сбалансированную модель работы отрасли и решить проблему долгов путем принятия законопроекта №2386 "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии", который должен реструктурировать задолженность энергопредприятий", - написал Плачков.

По его прогнозам, принятие этих решений позволит уже через месяц-полтора преодолеть кризисные явления в энергетике.

Напомним, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что из-за кризиса в энергетике с 20 апреля ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек.

В свою очередь председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец завил, что кризис стал следствием инициатив главы парламентского комитета по ТЭК Андрея Геруса.

Источник: https://censor.net.ua/n3190743
 
 
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Этот спец может. Но его же хрен туда допустят. не даст воровать и порядок наведёт.
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Зеленых (СЭЧ&ВЭС) надо послать нахрен! Пусть судятся в международных судах (китайцы, ДТЭК, Клюев, голландцы и пр. кровосиси) и пущай им Янык платит. Повышенный зеленый тариф (на уровне угольных) заслуживают СЭС и ВЭС, работающие в накопительном режиме и способные гасить пиковые нагрузки. Т.е. эти электростанции должны вписываться в энергобаланс и строить не только сами станции генерации, но и станции аккумуляции (любого рода, хоть гидро, хоть тепло, хоть электро, хоть как).
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