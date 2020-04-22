Документом предполагается, что субъекты назначения могут воспользоваться, в первую очередь, правом назначить на вакантные должности лиц из числа тех, кого предложили Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы (для должностей категории А) и конкурсные комиссии (должности категории Б и В) по результатам незавершенных конкурсов по состоянию на начало действия карантина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Также субъекты назначения или руководители государственной службы в государственном органе могут назначить на должность госслужбы лиц путем заключения контракта на прохождение госслужбы на период действия карантина и до дня назначения на эту должность лица уже по результатам проведенного конкурса после отмены действия карантина.
"То есть, в этом случае лицо назначается на должность только на определенный срок, по истечении которого должно быть проведено обязательно классический конкурс на занятие должности государственной службы. И такой конкурс должен быть объявлен в течение 2 месяцев после отмены действия карантина. Отбор лиц по такой процедуре будет осуществляться по результатам проведенных собеседований с теми кандидатами, которые захотят и будут соответствовать общим требованиям к тем, кто претендует на должности государственной службы. Кроме того, информация о подборе таким образом обнародуется на Едином портале вакансий государственной службы", - рассказал по результатам принятия решения министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Кроме того, отмечается, что этот порядок не применяется к победителям конкурса, по определенным причинам на момент вступления в силу этого постановления не назначены на соответствующие должности.
В таком случае назначения осуществляется на общих основаниях в соответствии с законом Украины "О государственной службе".
А так, опа - і ти вже зам зама міністра Хрінзнайдешньої галузі Грошового відділу.
А Зєлю назад в Москву відправимо.
Тупий, обдурений народ,
Який розводять зсередини,
Я бачу знищення свобод
Я бачу жабу, що на троні
Перетворилась в упира,
Як слава в змушенім поклоні
Кривавим маревом згора
На втіху бидлу.... Бачу втрати
Я бачу біль, і горя жах
Коли ховає сина мати
З застиглим подивом в очах...
Капітулянти! Сучі діти,
Ви ж предків славу здаєте!
В могилах вам усім смердіти
За це ї....че вар'єте!
Не сподівайтеся, не вмерла,
Вам горлом вийде ця дільба
І на Майдан, мов лава з жерла
Попре озброєна юрба.