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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (12026) назначение (1581) госслужащие (261) Немчинов Олег (7)

 Кабмин разрешил назначать на период карантина госслужащих на должности без конкурса

Кабинет министров Украины утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина.

Документом предполагается, что субъекты назначения могут воспользоваться, в первую очередь, правом назначить на вакантные должности лиц из числа тех, кого предложили Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы (для должностей категории А) и конкурсные комиссии (должности категории Б и В) по результатам незавершенных конкурсов по состоянию на начало действия карантина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также субъекты назначения или руководители государственной службы в государственном органе могут назначить на должность госслужбы лиц путем заключения контракта на прохождение госслужбы на период действия карантина и до дня назначения на эту должность лица уже по результатам проведенного конкурса после отмены действия карантина.

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"То есть, в этом случае лицо назначается на должность только на определенный срок, по истечении которого должно быть проведено обязательно классический конкурс на занятие должности государственной службы. И такой конкурс должен быть объявлен в течение 2 месяцев после отмены действия карантина. Отбор лиц по такой процедуре будет осуществляться по результатам проведенных собеседований с теми кандидатами, которые захотят и будут соответствовать общим требованиям к тем, кто претендует на должности государственной службы. Кроме того, информация о подборе таким образом обнародуется на Едином портале вакансий государственной службы", - рассказал по результатам принятия решения министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Кроме того, отмечается, что этот порядок не применяется к победителям конкурса, по определенным причинам на момент вступления в силу этого постановления не назначены на соответствующие должности.

В таком случае назначения осуществляется на общих основаниях в соответствии с законом Украины "О государственной службе".

Источник: https://censor.net.ua/n3190741
 
 
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...должностной ресурс потребляющий ресурсы государства, не производя полезной работы, а тратя их исключительно на собственное жизнеобеспечение и размножение.
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и еще тендеры начали отменять. Все. Пошла пи@да по кочкам...
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и проЗЗоро это нафиг убрать. Шоб нормальным людям откаты получать как раньше, как при Федоровиче Кабмин разрешил назначать на период карантина госслужащих на должности без конкурса - Цензор.НЕТ 4332
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Тобто забули зебіли обіцянки щодо призначень та почали зловживати владою!
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Я не согласен, конкурс то проводил Ермак, как ему теперь на второй мерседес денег наскрести?
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Це п'ять! Запускайте Міхо! Я за поп-корном збігаю!
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неприкосновенный запас поп-корна не трогайте , впереди ещё будет - что посмотреть
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Я так понимаю,"карантин" продлится ещё 4 года. Разрешите уже по наследству должности передавать. Гулять так гулять.
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Треба ще і дворянські звання: граф Зебільський, Київський, Криворізький та Донецький.
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Який зручний для зебілів карантин... Можна, прикриваючись ним, крутити які завгодно афери.
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Ну и бех украинского гражданства то же можно. Как галстукоеда и осуждённого на его родине МиХуила Сракубыемузашили.
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Теперь Михо лишит гражданства украинского Пеца,и даст ему законное молдавское
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У Міхо нема і не буде таких повноважень.
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Я теж жартую, але у кожному жарті є доля правди!
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Бо вже заморились кожного разу збиратись, та обговорювати кандидатуру, плюс ще й голосування.
А так, опа - і ти вже зам зама міністра Хрінзнайдешньої галузі Грошового відділу.
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Таксисты и маршрутчики - это ваш шанс порулить, не выходя из кабинета
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А давайте скинемося і купимо у Єрмака Порошенку посаду Президента України?
А Зєлю назад в Москву відправимо.
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сначала они под шумок карантина уничтожили весь малый бизнес, потом под шумок карантина начали сажать евромайдановцев и отпускать реальных убийц, затем они под шумок карантина начали нещадно писдить деньги предназначенные на борьбу с COVID-19, теперь вот под карантин устроят на денежные потоки своих кумовей, сватов, братьев. вот так под шумок, шапито зеленского жирует за счет лохов, которые их выбрали.
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- тут на батьківщині *********** цікавляться, підкажемо правильну відповідь ....
Кабмин разрешил назначать на период карантина госслужащих на должности без конкурса - Цензор.НЕТ 1718 Кабмин разрешил назначать на период карантина госслужащих на должности без конкурса - Цензор.НЕТ 556
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И пусть сразу Ермак подписывает в ресторане
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та там і по "конкурсу" весь зЕопарк проходив...
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Я бачу зраду України,

Тупий, обдурений народ,

Який розводять зсередини,
Я бачу знищення свобод

Я бачу жабу, що на троні

Перетворилась в упира,
Як слава в змушенім поклоні

Кривавим маревом згора

На втіху бидлу.... Бачу втрати
Я бачу біль, і горя жах
Коли ховає сина мати

З застиглим подивом в очах...

Капітулянти! Сучі діти,

Ви ж предків славу здаєте!

В могилах вам усім смердіти
За це ї....че вар'єте!

Не сподівайтеся, не вмерла,
Вам горлом вийде ця дільба
І на Майдан, мов лава з жерла
Попре озброєна юрба.
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Теперь понятно зачем Зеля завозил зараженных заробитчан и отдыхающих.
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